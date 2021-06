Partners startují penzijní společnost. Chystají banku a míří za hranice

Většina Čechů zůstává ve starých fondech penzijního připojištění, kde jim inflace požírá jejich úspory. Nová penzijní společnost to chce změnit a motivovat lidi k přechodu do fondů doplňkového penzijního spoření.

Budoucnost si volíme teď – to je slogan nové penzijní společnosti, která vstoupí na trh 21. června pod názvem Rentea. Stojí za ní finančně-poradenská skupina Partners. Své plány představila na dnešním setkání s novináři.

Penzijní společnost rozšíří dosavadní záběr skupiny, do níž mimo jiné patří i investiční společnost, nemovitostní fond Trigea nebo životní pojišťovna Simplea.

Název Simplea použijí Partners i pro letošní vstup na Slovensko. Zároveň chystají vlastní banku, odstartovat by měla v příštím roce.

Nová penzijní společnost

Proč právě název Rentea? „Vnímáme to tak, že slovo renta má pozitivní význam, slovo důchod naopak spíše negativní. Chceme proto, aby se naši klienti stali rentiéry, nikoli důchodci,“ vysvětluje Lada Kičmerová z Partners. Koncovka „ea“ ve slově Rentea pak společnost jazykově propojuje s dalšími členy skupiny jako Simplea a Trigea.

Renta nabídne tři účastnické fondy, propagovat chce hlavně akciový a dluhopisový. „Během prvního roku plánujeme získat 10 tisíc klientů, které by měla mít ze zákona každá penzijní společnost do dvou let svého fungování,“ říká Petr Borkovec, ředitel finanční skupiny Partners.

„Penzijní spoření je běh na dlouhou trať, proto se obecně doporučuje směřovat většinu prostředků do dynamické strategie, tedy do akciového fondu. Ten investuje zejména do vyspělých ekonomik prostřednictvím vysoce diverzifikovaných ETF nástrojů. Vedle stabilních firem, které vyplácí dividendu, vybírá fond progresivní firmy a zaměřuje se také na ekologickou udržitelnost v investování,“ upřesňuje Martin Mašát, portfolio manažer Rentea. Očekávaný dlouhodobý průměrný výnos fondu by se měl pohybovat mezi pěti až osmi procenty ročně.

Dluhopisový fond pak cílí na standardní dluhopisy vydávané v ekonomicky vyspělých zemích, jeho základem jsou státní dluhopisy a dluhopisy zavedených společností ze stabilních oborů. Očekávaný dlouhodobý výnos je dvě až pět procent ročně. „Bude sloužit zejména konzervativnějším klientům nebo těm, jejichž investiční horizont je kratší, případně na využití smíšené investiční strategie,“ říká Mašát.

Třetí v nabídce je zákonem předepsaný Povinný konzervativní fond. „Ze zákona tvoří většinu fondu státní dluhopisy, které v současné době obtížně dosahují kladné výkonnosti. Lze tedy stěží očekávat, že by dlouhodobě překonával inflaci,“ zdůrazňuje Mašát.

Při správě dynamického fondu bude Rentea využívat investiční nástroje jednoho z největších světových správců aktiv na světě – společnosti BlackRock, která spravuje 7,3 bilionu dolarů. Své finance na stáří si od ní nechávají spravovat desítky milionů lidí z USA a dalších vyspělých zemí.

Penzijních společností dosud v Česku působilo osm. Jsou součástí skupin Allianz, Conseq, ČSOB, Česká spořitelna, Generali, Komerční banka a NN. Penzijní společnost Axa se letos v lednu přejmenovala na Uniqa penzijní společnost.

„Vlastní penzijní společnost neznamená, že přestáváme mít v nabídce všechny ostatní penzijní společnosti. Naopak naši poradci a franšízanti vyžadují možnost nezávislého výběru ze všech penzijních společností na trhu,“ dodává Borkovec. Nová penzijní společnost podle něj znamená rozšíření nabídky a zároveň zvýšení konkurence, z čehož budou profitovat klienti.

„Češi mají v penzijních fondech přibližně půl bilionu korun a peníze v nich zhodnocují 4,4 milionu klientů. Praxe finančních poradců ale ukazuje, že je tato oblast investování na stáří v Česku poměrně zanedbaná. Výsledek je, že 90 % Čechů zůstává ve starých transformovaných fondech, kde jim inflace požírá jejich úspory,“ říká Borkovec k tomu, proč nová penzijní společnost vznikla.

„Chceme pomoci tuto situaci změnit a inspirovat klienty k přechodu do nového doplňkového penzijního spoření, které bude jejich peníze smysluplně zhodnocovat. Při přípravě na stáří je důležitá zejména dlouhodobost v odkládání peněz,“ zdůrazňuje Martin Švec, ředitel penzijní společnosti Rentea.

Nováček cílí primárně na mladší klienty v produktivním věku. „Abychom je ještě více motivovali, jako jediní na trhu se s nimi dělíme o dosažený zisk a každých pět let jim budeme připisovat bonus. Jeho minimální výše pro klienty, kteří si uzavřou smlouvu v letošním roce, je jedno procento z průměrného zůstatku na smlouvě,“ upřesňuje Lucie Jurníčková, produktová ředitelka Rentea. U průměrné smlouvy tak lze díky bonusu získat řádově 30 tisíc korun.

Na bonus podle Švece dosáhnou všichni klienti, tedy i v povinně konzervativním fondu, a to nezávisle na tom, jestli si doplňkové penzijní spoření založili zcela nově, nebo přecházejí od konkurence. Přechod z jiné penzijní společnosti ale dál zůstává komplikovaný: zájemce musí nejdříve přejít z transformovaného do účastnického fondu v rámci své dosavadní společnosti, teprve pak může přejít k jiné.

„Celý ten proces je pořád na dlouho, občas vyžaduje dva ověřené podpisy. Nadějí je až změna zákona, k čemuž ale nedojde dřív než za jeden dva roky,“ říká Švec. Dosavadní penzijní společnost navíc může chtít poplatek 800 Kč, pokud smlouva netrvala aspoň pět let.

Partners banka

Koncem loňského roku podala skupina Partners žádost o bankovní licenci, se startem předběžně počítá zhruba ve druhém čtvrtletí roku 2022.

Nová banka ponese název Partners banka, což má zdůraznit její úzké spojení s komplexním finančním poradenstvím Partners. V přípravné fázi vystupuje společnost pojmenovaná Partners branka, protože bez licence nelze mít na finančním trhu v názvu slovo banka.

„Pro klienty chceme mít základní služby zdarma, což je u nových bank standardní. Vizí je banka postavená na technologii 21. století. Díky široké distribuční síti a pobočkám umíme dodat osobní vztah a osobní obslužnost. Budeme první banka, která za klientem umí fyzicky dojít tam, kam on potřebuje,“ řekl už loni Borkovec. V čele projektu stojí Marek Ditz, předtím mnoho let působící ve skupině ČSOB.

Banka vzniká primárně pro klienty a finanční poradce Partners, chce ale získat i zcela nové zájemce. V její nabídce tak mají být zpočátku retailové produkty určené pro fyzické osoby, jakými jsou běžný účet, spořicí účet, spotřebitelský úvěr nebo hypotéka. „Chceme banku, která propojí bankovnictví a finanční plánování pod jednou střechou,“ říká Borkovec. Plánuje, že v prvních letech banka poroste zhruba o 30 tisíc klientů ročně. Po pěti letech by tak mělo jít o 150 tisíc klientů, kteří využívají bankovních služeb.

„Připravujeme perfektní nástroj pro správu celého finančního života a všech produktů osobních financí od desítek institucí z jednoho místa. Tedy od běžných transakcí v rámci bankovního světa, přes spoření a investice až po pojistky. Stavíme otevřenou banku. Klientům Partners tak umožníme napojit si účty jiných bank a nahlížet na vývoj finančních produktů od jakéhokoli obchodního partnera – banky, pojišťovny nebo investiční společnosti, se kterými jsme datově propojeni,“ upřesňuje Borkovec.

„Chceme vytvořit banku, se kterou klienti budou bohatnout. Banku, která nebude zaměřená na to, aby se klienti zadlužovali,“ řekl šéf Partners v loňském rozhovoru pro Peníze.cz. „Primárně chceme vytvořit skvělý běžný účet. Dále počítáme se spořicími nástroji, se kterými se klientům vyplatí střádat peníze k pozdějším investicím. Nechceme lákat na účty, kam by klienti ukládali 100 nebo 200 tisíc. Takové peníze mají být v investicích. Chceme vytvořit nástroje, které klienta budou motivovat, aby si vytvořil kapitál a později ho investoval,“ dodal.

Co všechno by nová banka měla umět, nastiňují její tvůrci například na síti LinkedIn. Příklad? U platební karty by si klient mohl nastavit blokaci nevýhodných kurzů DCC nebo plateb v konkrétních zemích – na rozdíl od většiny stávajících bank, které takovou možnost odmítají. Takzvaná Flexi karta pak umožní platit jedinou kartou navázanou k více účtům ve stejné bance.

Vstup na Slovensko

Finanční skupina Partners letos vstupuje na Slovensko. Pro tamní expanzi zvolila značku Simplea pro všechny své aktivity, tedy nejen pro pojišťovnu (výjimkou bude jen Trigea). Obchodně zde nepočítá s tvorbou poradenské sítě, spoléhá na franšízový koncept bankovních a poradenských poboček nazvaných Simplea Point. Za první rok jich plánuje vybudovat 50. Ostrý start chystá na září.

Spolu s finančním poradenstvím nabídnou Partners na Slovensku jednoduché a transparentní životní pojištění bez složitých pojistných podmínek a s 99% garancí pojistného plnění – podobně jako v Česku. Na Slovensko míří i značka Simplea Investície pro diverzifikované a nízkonákladové investiční řešení v podobě ETF fondů včetně ESG strategie. A Trigea přijde s eurovou variantou svého retailového nemovitostního fondu.

„Do konce roku 2025 bychom chtěli vybudovat síť 70 franšízových Simplea Pointů a 120 privátních kanceláří,“ upřesňuje Peter Michajlov, který vede expanzi Partners na Slovensko.

Obrat už přes dvě miliardy

Partners patří mezi největší finančně poradenské společnosti v Česku. Obrat skupiny v roce 2020 překročil dvě miliardy korun, o rok dříve to bylo 1,6 miliardy korun. Skupina má v současnosti téměř 600 tisíc klientů, 93 poboček a 1900 profesionálních poradců.

Součástí skupiny je také společnost Partners media, která provozuje weby Peníze.cz, Finmag.cz a Heroine.cz a vydává časopisy Finmag a Heroine.

Zdroj: Shutterstock Už nás sledujete? Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a dozvíte se včas další aktuality a praktické rady!

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.