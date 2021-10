Paušální daň se blíží. Spočítejte si, jestli se vám vyplatí

Zdroj: Shutterstock

OSVČ, která chce platit daň z příjmů paušálně, nesmí mít v uplynulém roce zisk přes milion korun (nepočítají se příjmy osvobozené od daně nebo daněné srážkovou daní), nesmí být plátcem DPH. Nesmí také být v insolvenčním řízení. OSVČ nesmí být ani společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti. Nesmí také vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou. To znamená, že OSVČ, která zároveň pracuje na dohodu, má nárok jen tehdy, pokud je dohoda o pracovní činnosti s odměnou do 3500 korun měsíčně a dohoda o provedení práce do 10 tisíc korun měsíčně.