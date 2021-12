Jak se zvýší důchody. Spočítejte si, kolik dostanete

Na začátku roku 2022 přichází pravidelná valorizace. Automatické zvýšení podle vzorečku v zákoně tentokrát dělá u průměrného starobního důchodu 505 korun měsíčně.

Důchody se pravidelně zvyšují o růst cen (inflaci) a polovinu růstu reálných mezd. U inflace se počítá buď s celkovým indexem růstu spotřebitelských cen, nebo se speciálním indexem vycházejícím ze spotřebního koše důchodců. Použije se vždycky ten typ inflace, který je vyšší – tedy pro seniory výhodnější.

Nad rámec zákonné valorizace přidala vláda mimořádný bonus 300 korun měsíčně. Ten je pro každého stejný, jde o pevnou částku nezávisle na výši důchodu.

Po zvýšení o celkem 805 korun (505+300) tak průměrný důchod v roce 2022 stoupne o 5,2 % na 16 280 korun a dosáhne přibližně 43 procent průměrné mzdy, upřesnilo ministerstvo práce a sociálních věcí.

O kolik si polepšíte, když nemáte zrovna průměrný důchod? Přinejmenším o 650 korun. Základní výměra totiž stoupne o 350 korun, také mimořádný bonus 300 korun je pro všechny stejný. Nižší důchody v procentním vyjádření stoupnou výrazněji. Například důchod ve výši 12 tisíc korun vzroste o 760 korun, tedy o 6,3 %.

Nejlíp vám to spočítá naše kalkulačka:

Doplatek k valorizaci

Kromě zmíněné valorizace čeká všechny důchodce na začátku roku 2022 jedna příjemná novinka. K lednové výplatě penze dostanou ještě valorizační doplatek. Nejčastěji půjde o několik stokorun navíc k valorizovanému důchodu.

Počínaje rokem 2022 se totiž budou všechny důchody valorizovat už od 1. ledna, nikoli až k datu splatnosti důchodu jako dosud. Změnu prosadil bývalý pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík, poslanci ji schválili na konci roku 2020.

Termín vyplácení důchodu je v Česku rovnoměrně rozložen mezi sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. Tento termín je důchodcům přidělen na začátku pobírání důchodu a nemění se. Dosud byla valorizace přiznávána vždy od data, kdy je důchod vyplácen. Když tedy někdo dostává důchod 14., dostal v minulých letech valorizaci poprvé za období 14. ledna až 13. února.

Podle Ferjenčíka to bylo nespravedlivé: člověk s pozdějším termínem výplaty dostane méně peněz než ten, kdo důchod dostává na začátku měsíce, a rozdíl se mu nikdy nedoplatí – zbylé peníze sice obdrží na konci ročního cyklu, kdy ovšem člověk s dřívějším termínem dostává už zase vyšší důchod.

Pro důchodce to znamená, že v lednu nově dostanou od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) dvě částky – kromě samotné penze i doplatek za valorizaci od 1. ledna do termínu výplaty. Když tedy někdo dostává důchod třeba 14. den v měsíci, dostane doplatek za prvních třináct dnů nového roku.

Podrobně jsme o doplatku psali v samostatném článku.

Další valorizace v létě

Na další zvýšení penzí důchodci nejspíš nebudou čekat až do ledna 2023, ale mimořádně se ho kvůli vysoké inflaci dočkají už v létě. Zákon o důchodovém pojištění počítá s mimořádnou valorizací v případě, že inflace počítaná Českým statistickým úřadem přesáhne hranici 5 %. U meziroční inflace jsme tam už teď: spotřebitelské ceny v říjnu meziročně rostly o 5,8 % a v listopadu o 6 %. Pro mimořádnou valorizaci se však počítá se součtem meziměsíčních nárůstků inflace od poslední valorizace.

K zatím poslední valorizaci dojde, jak už jsme si řekli, tradičně na začátku nového roku. Počítalo se u ní s inflací do konce června letošního roku. Počítání pro další valorizaci tak běží od července. Součet meziměsíčních přírůstků spotřebitelských cen od té doby dělá 3,1 %. V listopadu ceny stouply oproti říjnů o 0,2 %, v říjnu dělal meziměsíční růst 1 %, v září 0,2 %, v srpnu to bylo 0,7 % a v červenci 1 % (0,2 + 1 + 0,2 + 0,7 + 1 = 3,1 %).

Dá se čekat, že se nad pětiprocentní hranici v součtu meziměsíčních přírůstků dostaneme v průběhu prvního čtvrtletí roku 2022. Důchody by pak stouply v červenci nebo srpnu. Zákon říká, že mimořádná valorizace proběhne přesně po pěti měsících od měsíce, kdy sledovaná inflace překročí pět procent.

Zvyšovala by se jen zásluhová část důchodů, a to o součet meziměsíčních přírůstků, tedy o něco více než o pět procent. Ukážeme si to na příkladu důchodu ve výši 16 tisíc korun: Základní výměra, která je pro všechny důchody stejná, dosáhne v příštím roce 3900 korun, procentní výměra (zásluhová část) zbylých 12 100 korun. Kdyby mimořádná valorizace dělala třeba 5,2 %, pak by takový důchod od června mimořádně narostl o 629 korun (5,2 % z 12 100).

Cílem mimořádné valorizace podle zákona je, aby penzisté v době rychlého růstu cen, jaký teď zažíváme, nečekali na zvýšení důchodů třeba i celý rok – až do příští řádné valorizace od ledna. Mimořádná valorizace důchody zvýší rychleji a udrží tak kupní sílu důchodců i v době rostoucích cen.

Vývoj průměrného starobního důchodu od roku 2010 Rok Průměrný starobní důchod (ke konci roku) Náhradový poměr k průměrné hrubé mzdě v daném roce Průměrný důchod mužů Průměrný důchod žen 2010 10 123 Kč 42,42 % 11 240 Kč 9189 Kč 2011 10 552 Kč 43,15 % 11 700 Kč 9584 Kč 2012 10 778 Kč 43,00 % 11 948 Kč 9782 Kč 2013 10 970 Kč 43,82 % 12 150 Kč 9955 Kč 2014 11 075 Kč 42,98 % 12 559 Kč 10 050 Kč 2015 11 348 Kč 42,68 % 12 551 Kč 10 302 Kč 2016 11 460 Kč 41,28 % 12 662 Kč 10 402 Kč 2017 11 850 Kč 39,98 % 13 076 Kč 10 758 Kč 2018 12 418 Kč 38,74 % 13 683 Kč 11 281 Kč 2019 13 468 Kč 38,95 % 14 783 Kč 12 277 Kč 2020 14 479 Kč 40,60 % 15 868 Kč 13 204 Kč 2021* 15 411 Kč 41,18 % 16 890 Kč 14 048 Kč * data ke konci září; zdroj dat: ČSSZ, ČSÚ, výpočet náhradového poměru Peníze.cz