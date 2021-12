Důchody přijdou jindy. Svátky posouvají výplatu

Lidé, kteří dostávají důchod k 24. dni v měsíci, ho v prosinci výjimečně dostanou o den dřív. Oznámila to Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která důchody administruje a vyplácí.

Svátky posunou výplatu důchodů i během roku 2022. V příštím roce se změní celkem pět výplatních termínů.

Navíc dojde k mimořádnému posunu hned na začátku roku 2022. První důchody začne ČSSZ vyplácet až 4. ledna, takže lidé, kteří mají výplatní termín 2. kalendářní den, si počkají na valorizovaný důchod o dva dny déle.

„Jedná se o mimořádné opatření související s tím, že finanční prostředky určené na výplaty důchodů v roce 2022 může ČSSZ čerpat až dnem 4. 1. 2022. V dalších měsících již bude ČSSZ zajišťovat výplatu důchodu běžným způsobem a klienti s výplatním termínem stanoveným na 2. den v měsíci budou mít nejpozději tento den výplatu důchodu na svých osobních účtech,“ vysvětluje Jitka Drmolová, mluvčí ČSSZ.

Posunutí termínů se týká všech typů důchodů – tedy starobních, invalidních i pozůstalostních (vdovských, vdoveckých a sirotčích).

Důchody s výplatním termínem: Budou vyplaceny: 24. prosince 2021 23. prosince 2021 2. ledna 2022 4. ledna 2022 14. dubna 2022 13. dubna 2022 16. dubna 2022 14. dubna 2022 18. dubna 2022 19. dubna 2022 6. července 2022 7. července 2022 24. prosince 2022 23. prosince 2022

Důchody vyplácí ČSSZ buď bezhotovostním převodem na bankovní účet, nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty (složenkou) na adresu bydliště. Klient si volí způsob výplaty při podání žádosti o dávku důchodového pojištění, kdykoliv později může požádat ČSSZ o změnu.

Důchody se vyplácejí vždy dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatní termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje výplaty důchodů také do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kam se důchody vyplácejí 15. den v měsíci.

Na začátku roku 2022 na důchodce čeká také jedna novinka – valorizační doplatek. Všechny důchody se nově valorizují hned od 1. ledna. Penzisté tak v lednu dostanou víc, než by dostali podle dosavadních pravidel.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.