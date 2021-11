Důchodce čeká další mimořádné zvýšení penzí. Měli by ho dostat v létě příštího roku. Důchodem je vysoká inflace.

Zákon o důchodovém pojištění počítá s mimořádnou valorizací v případě, že inflace počítaná Českým statistickým úřadem přesáhne hranici 5 %. U meziroční inflace jsme tam už teď: spotřebitelské ceny v říjnu meziročně rostly o 5,8 %. Pro mimořádnou valorizaci se však počítá se součtem meziměsíčních nárůstků inflace od poslední valorizace, jak nedávno upozornil web České důchody.cz.

K zatím poslední valorizaci dojde tradičně na začátku příštího roku. Počítalo se u ní s inflací do konce června letošního roku. Počítání pro další valorizaci tak běží od července. Součet meziměsíčních přírůstků spotřebitelských cen od té doby dělá 2,9 %. V říjnu ceny stouply oproti září o 1 %. V září dělal meziměsíční růst 0,2 %, v srpnu to bylo 0,7 % a v červenci 1 % (1 + 0,2 + 0,7 + 1 = 2,9 %).

Pokud budou ceny dál růst podobným tempem jako teď, dá se čekat, že se nad pětiprocentní hranici v součtu měziměsíčních přírůstků dostaneme v lednu. V ten moment by se aktivovala mimořádná valorizace podle zákona. A důchody by pak stouply v červnu. Zákon říká, že mimořádná valorizace proběhne přesně po pěti měsících od měsíce, kdy sledovaná inflace překročí 5 %.

Zvyšovala by se jen zásluhová část důchodů, a to o součet meziměsíčních přírůstků, tedy o něco více než o pět procent. Ukážeme si to na příkladu důchodu ve výši 16 tisíc korun: Základní výměra, která je pro všechny důchody stejná, dosáhne v příštím roce 3900 korun, procentní výměra (zásluhová část) zbylých 12 100 korun. Kdyby mimořádná valorizace dělala třeba 5,2 %, pak by takový důchod od června mimořádně narostl o 629 korun (5,2 % z 12 100).

Cílem mimořádné valorizace podle zákona je, aby penzisté v době rychlého růstu cen, jaký teď zažíváme, nečekali na zvýšení důchodů třeba i celý rok – až do příští řádné valorizace od ledna. Mimořádná valorizace důchody zvýší rychleji a udrží tak kupní sílu důchodců i v době rostoucích cen.

Po této mimořádné valorizaci bude následovat řádná valorizace opět od začátku následujícího roku, do které se kromě inflace započítává i polovina růstu průměrné mzdy. Inflace se ale do této řádné valorizace bude počítat nikoli za celý předešlý rok, ale už jen za měsíce, které následovaly po období, z něhož se počítala mimořádná inflace. Když tedy dojde k překročení pětiprocentní hranice v lednu 2022, bude se pak do další řádné valorizace počítat inflace za únor až červen.

„Období pro zjišťování růstu cen se stanoví tak, že prvním měsícem tohoto období je kalendářní měsíc následující po posledním kalendářním měsíci období pro zjišťování růstu cen použitého při předchozím zvýšení procentní výměry důchodů,“ říká k tomu ve čtvrtém odstavci paragrafu 67 zákon o důchodovém pojištění.

Mimořádná valorizace by se stejně jako řádná týkala všech typů důchodů - tedy starobních, invalidních i pozůstalostních (vdovské, vdovecké i sirotčí).

Připomeňme, že důchodce čeká mimořádné navýšení penzí také na začátku roku 2022. Koaliční vláda ANO a ČSSD prosadila právě s odvoláním na rostoucí ceny, že k zákonné valorizaci přidá všem ještě 300 korun. Průměrný důchod tak poroste o 805 korun. Důchody všem důchodcům pak porostou minimálně o 650 korun, když základní výměra roste o 350 korun a mimořádné zvýšení 300 korun je také pro všechny stejné.

Spočítejte si, jak se ve vašem důchodu projeví řádná lednová valorizace:

Jiří Hovorka