Nižší daň z příjmů

Daň z příjmů fyzických osob za rok 2021 se už nebude počítat ze superhrubé mzdy, ale jenom z hrubé. Základní sazba před odpočtem slev zůstane 15 procent, což přinese velké snížení daní. Výrazně nadprůměrné výdělky, spadající doteď pod solidární přirážku, se budou danit 23 %.

Stoupne i základní daňová sleva na poplatníka, která od roku 2008 zůstávala stejná navzdory inflaci i růstu mezd. Pro příjmy za rok 2021 se zvyšuje o tři tisíce na 27 840 korun ročně, počínaje rokem 2022 pak stoupne na 30 840 korun.

Zaměstnanec s průměrnou mzdou tak dostane „na ruku“ kolem 2000 korun měsíčně navíc, ročně tedy kolem 24 tisíc. Změnu poprvé pozná ve výplatě za leden, kterou dostává v únoru. Podnikatelé využijí vyšší slevu poprvé v daňovém přiznání za rok 2021, podaném na začátku roku 2022.

Za to, že jim zůstane mnohem víc peněz z výplaty, však lidé mohou zaplatit na dražší nebo horší dopravě, zdravotnictví, školství, bezpečnosti a dalších veřejných službách.

Stravenkový paušál

Firmy, které poskytují zaměstnancům stravenky, mohou od roku 2021 využít i takzvaný stravenkový paušál. Na daňové zvýhodnění nově dosáhnou také zaměstnanci, kteří předtím stravenky nedostávali. Místo klasických papírových poukázek či nabité elektronické karty mohou lidé dostávat peníze na účet, a to se stejnými daňovými výhodami.

Nový systém tedy neruší dosavadní úlevy pro zaměstnance ani pro zaměstnavatele. Firmy dál mohou zůstat u klasických stravenek. Paušál však může být výhodnější pro zaměstnavatele, zaměstnance i restaurace – odpadnou provize, administrativa, hlídání konce platnosti stravenek i míst, kde je berou. Lidé nebudou muset dokazovat, že paušál využili skutečně na nákup jídla.

Paušální daň pro OSVČ

Podnikatelé s ročním příjmem do jednoho milionu korun mohou vyřešit daň z příjmů a odvody snadněji než doteď: Zaplatí státu jedinou paušální částku a odpadne jim nejenom papírování spojené s daňovým přiznáním a přehledy k sociálnímu či zdravotnímu pojištění, ale i hrozba případné kontroly.

V jediném paušálním odvodu tak v roce 2021 zaplatí 5469 korun měsíčně. Z toho 100 korun tvoří samotná daň z příjmů, zbytek pak minimální záloha na sociální pojištění zvýšená o 15 procent a minimální záloha na zdravotní pojištění. Odvody na pojistné každý rok porostou podle vývoje průměrné mzdy.

Možné výhody? Lidem se zjednoduší administrativa, protože v jediném (místo tří) odvodů zaplatí vždycky jenom pevně danou částku. Na konci roku už by nemuseli doplácet ani daň, ani pojistné. Na druhou stranu využitím paušální daně přijde podnikatel o všechny odpočty a daňové slevy, které by si jinak mohl uplatnit v daňovém přiznání. Pro většinu z nich proto bude nový systém nevýhodný.

Vstup do takzvaného paušálního režimu je dobrovolný. Poprvé ho lze využít pro příjmy za rok 2021, k tomu je však potřeba se přihlásit do 11. ledna 2021. Kdo chce dál využívat dosavadní způsoby, především výdajové paušály (procento z příjmů podle druhu podnikání) nebo skutečné výdaje (daňovou evidenci), může u nich zůstat – nemusí nic hlásit.

Elektronická dálniční známka

Papírové dálniční známky vystřídala elektronická verze. Koupit si ji můžete přes státní e-shop na webu edalnice.cz, nebo osobně na pobočkách České pošty a na čerpacích stanicích EuroOil spadajících pod státní společnost Čepro.

Jestli máte papírovou známku na rok 2020, nemusíte zatím nikam spěchat, protože vám standardně platí i v lednu 2021. Je to ale naposled, co takový přesah funguje. Roční e-známka bude platit přesně dvanáct měsíců, ne až čtrnáct jako doteď.

Díky elektronické evidenci bude platnost roční známky pružnější než doteď. Zatímco do loňska jste si ji mohli pořídit jenom na kalendářní rok, nově si předplatíte dvanáct po sobě jdoucích měsíců – třeba od poloviny června 2021 do poloviny června 2022.

Daňové odpočty úroků z hypoték

Strop pro úroky, které si lze odečítat od základu daně z příjmů při splácení úvěru na bydlení, klesne na polovinu. Zatímco doteď si šlo ročně snížit základ daně až o 300 tisíc korun zaplacených na úrocích, nově to bude nejvýš 150 tisíc za rok.

Omezení se však dotkne až úvěrů sjednaných od začátku roku 2021. Pro starší úvěry – včetně jejich refinancování – dál platí dřívější limit, tedy až 300 tisíc.

Časový test při prodeji nemovitosti

Takzvaný časový test při prodeji „investičních“ bytů nebo domů se prodlouží na deset let. Změna se týká až nemovitostí pořízených od začátku roku 2021. Doteď byl od daně z příjmů osvobozený prodej po aspoň pěti letech vlastnictví.

Řežeme náklady! Zdroj: Shutterstock Účty za telefon, elektřina, plyn. Neplatíte zbytečně moc? Poradíme, jak odlehčit rodinnému rozpočtu – porovnáme nabídky a vybereme tu nejlepší. Levné volání Elektřina Plyn Chci také ušetřit

Z prodeje dřív než po deseti letech se nebude muset platit daň, jestliže příjem použijete na „obstarání vlastní bytové potřeby“ – tedy například nákup většího bytu pro rozšiřující se rodinu. K tomu musí dojít nejpozději v následujícím kalendářním roce po prodeji.

Zpřísnění se nedotkne bytů či rodinných domů, pokud v nich měl vlastník bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem. A kdo v prodávané nemovitosti sice bydlel, ale kratší dobu než dva roky, bude dál osvobozen od daně, když příjem z prodeje použije na „obstarání vlastní bytové potřeby“ (dosavadní zákon mluví o „uspokojení“).

Daň z převodu nemovitostí

Poslanci loni definitivně zrušili daň z nabytí nemovitých věcí (dříve „z převodu nemovitostí“). Zpětně skončila pro všechny vklady v katastru povolené počínaje prosincem 2019. Neplatí se tedy ani pro převody v roce 2020, natož v roce 2021.

Daňové přiznání

Během prvních týdnů roku 2021 slibuje ministerstvo financí spustit portál nazvaný Moje daně. Umožní jednoduché podání daňového přiznání přes internet – bez nutnosti mít datovou schránku, elektronický podpis (kvalifikovaný certifikát) nebo e-občanku s čipem. Uživatel zároveň uvidí na svůj osobní daňový účet včetně historie a zjistí, jestli státu něco dluží, nebo má přeplatek. Portál prý umožní třeba i předvyplnění přiznání údaji, které má finanční úřad k dispozici.

Elektronickou komunikaci podpoří stát i jednou výhodou: Kdo podá přiznání online, získá o měsíc delší základní lhůtu než ostatní – tedy čtyři místo tří měsíců od konce kalendářního roku. Papírové přiznání se tedy dál musí odevzdat nejpozději na začátku dubna, elektronické stačí do začátku května.

Zároveň stoupne minimální hranice pro vymáhání pokut i úroků: Doteď se platí, až když dosáhne 200 korun, nově to je od 1000 korun. Úroky z prodlení, které přijdou ke slovu při pozdním zaplacení daně, klesnou. Doteď se počítají jako čtrnáct procentních bodů nad úroveň repo sazby ČNB na začátku pololetí, nově jde jenom o osm bodů. Tím se sjednotily s úroky z prodlení podle občanského zákoníku.

Přídavek na dítě

Zřejmě od dubna 2021 dosáhne na přídavky na dítě výrazně víc rodin než doteď. Limit příjmů má stoupnout z dosavadního 2,7násobku na 3,4násobek životního minima rodiny.

Současně stoupne samotná výše přídavku – pravděpodobně o 26 procent. V základní variantě bez příplatku to znamená, že částka pro děti do šesti let se zvýší z 500 na 630 korun, pro děti od šesti do 15 let stoupne z 610 na 770 korun a pro děti od 15 do 26 let stoupne z 700 korun na 880 korun. V rodinách, kde aspoň jeden z rodičů má příjmy ze zaměstnání nebo podnikání aspoň ve výši životního minima jednotlivce, je přídavek na dítě o 300 korun vyšší.

Změny už schválila vláda, v prvních měsících roku je však ještě musí potvrdit Parlament.

Potvrzování plateb kartou v e-shopu

Pravidla pro ověřování plateb kartou na internetu, typicky při nákupu v e-shopu, od ledna 2021 zpřísní. Skončil totiž odklad povinnosti, kterou bankám přinesla unijní směrnice PSD2. Původně už od poloviny září 2019 měly zavést takzvané silné ověření, založené na dvou různých faktorech – proto se mu říká dvoufaktorové nebo dvoufázové.

Ve většině bank už nestačí zadat jenom jednorázový SMS kód. Kdo chce zůstat u dosavadního způsobu bez používání aplikace, bude muset přidat ještě nové stálé heslo – takzvaný ePIN. Preferovaný způsob potvrzení transakce však je v mobilní aplikaci – otiskem prstu, skenem obličeje nebo stálým heslem (PINem).

Jednotlivé banky přistoupily k novince různě. Například Česká spořitelna a ČSOB víc zapojí umělou inteligenci, aby ověření bylo silnější a přitom tolik neobtěžovalo uživatele. ČSOB nicméně netrvá ani na ePINu. Na druhou stranu UniCredit Bank se nechystala nabídnout jinou alternativu než aplikaci.

Na úřad přes internetové bankovnictví

První banky plánují začátkem roku nabídnout klientům snadné připojení ke službám veřejné správy. K ověření totožnosti poslouží údaje do internetového bankovnictví – takzvaná bankovní identita. Zájemci se tedy nemusí učit nic nového, nemusí si nic stahovat ani kupovat.

Novinka umožní lidem připojovat se k Portálu občana a podobným službám stejně snadno jako do elektronického bankovnictví. Potřebnou akreditaci zatím získaly ČSOB, Česká spořitelna a Komerční banka, usilují o ni také Air Bank, Moneta či Fio.

Spořitelna má nové karty Zdroj: ČS Česká spořitelna mění po více než pěti letech vzhled svých platebních karet. Od druhé poloviny listopadu je klientům vydává výhradně v novém designu. Další podrobnosti a fotky najdete v galerii. Spořitelna má nové karty. Podívejte se, co vás čeká

Během roku se pak má bankovní identita otevřít i pro zájemce z řad soukromých společností, které chtějí snadno a přitom bezpečně ověřit klienta. Půjde hlavně o telekomunikační operátory, dodavatele energií, sázkové společnosti nebo e-shopy. Rozšíří se tak možnosti, jak na dálku sjednat nebo změnit smlouvu, ověřit věk a podobně.

Dovolená, zákoník práce

Nárok na dovolenou se od roku 2021 začne počítat spravedlivějším způsobem – podle odpracovaných hodin místo dnů. Změna se dotkne zaměstnanců s nepravidelnou pracovní dobou, jejichž pracovní den není pokaždé stejně dlouhý, tedy typicky při práci na směny. Už o nic nepřijdou, když si vezmou dovolenou zrovna v den, kdy měli pracovat méně. Ani nezískají víc dovolené, když si ji vezmou v den, kdy na ně vycházela delší směna.

Na celkovém rozsahu dovolené ze zákona se nic nemění. Dál tedy půjde o přinejmenším čtyři týdny pro každého (pět týdnů pro zaměstnance státního a veřejného sektoru, osm týdnů pro učitele). Nemění se ani způsob „proplácení dovolené“, tedy výpočet náhrady mzdy na základě výdělku za předchozí čtvrtletí.

Týden dovolené navíc nově získají zaměstnanci působící na táborech či jiných akcích pro děti a mládež. Náhradu mzdy má zaměstnavatelům proplácet stát, a to maximálně do výše průměrné mzdy v Česku.

Novela zákoníku práce zavádí také sdílené pracovní místo. Řeší situaci, kdy se víc zaměstnanců dělí o stejné místo, přičemž pracovní dobu (vzájemné střídání) si průběžně rozdělují mezi sebou. Takový systém může ve firmách fungovat už teď, novela mu ale dává jasná pravidla a snaží se ho usnadnit.

Novela zjednoduší také doručování písemností. Doteď stačilo, když si zaměstnanec poštu nepřebíral, a oddaloval tak například začátek výpovědní doby. Podobně to bude fungovat i směrem k zaměstnavateli.

Výrazně stoupne jednorázové odškodnění pozůstalých po člověku, který zemřel v zaměstnání, nebo náhrada přiměřených nákladů na pohřeb. Nově porostou podle vývoje průměrné mzdy, zatímco doteď šlo o pevně určenou částku.

Levné zboží z Číny

V polovině roku 2021 skončí osvobození od DPH na zásilky z Číny. Zdanění se dotkne lidí, kteří z čínských e-shopů objednávají levné zboží.

Dosavadní osvobození od DPH se vztahuje na zásilky v hodnotě do 22 eur (zhruba 580 korun). Původně mělo skončit na začátku roku 2021, Evropská komise ale v souvislosti s koronavirovou krizí rozhodla o prodloužení výjimky.

Sociální a zdravotní pojištění OSVČ

Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, které platí většina živnostníků a osob samostatně výdělečně činných, v roce 2021 stoupnou dohromady o 85 korun měsíčně. Jde o nejnižší růst od roku 2016.

Minimální záloha na sociální pojištění při hlavní činnosti se pro rok 2021 zvyšuje na 2588 korun měsíčně (o 44 korun víc než v předchozím roce), minimální záloha na zdravotní pojištění roste na 2393 korun (o 41 korun víc).

U zdravotního pojištění se záloha mění hned od platby za leden. U sociálního pojištění se mění až v měsíci, kdy odevzdáte přehled za rok 2020, tedy nejčastěji v dubnu.

Pro OSVČ, které vykonávají vedlejší činnost, roste v roce 2021 minimální záloha na sociální pojištění na 1036 korun (o 18 korun víc než doteď). Neplatí se pouze v prvním roce výkonu vedlejší činnosti. U zdravotního pojištění se při vedlejší činnosti minimální zálohy neplatí.

Základní údaje pro rok 2021 Sociální pojištění Zdravotní pojištění Minimální měsíční záloha – hlavní činnost 2588 Kč 2393 Kč Minimální měsíční záloha – vedlejší činnost 1036 Kč Neplatí se

Nemocenské pojištění OSVČ

Podnikatelé, kteří se dobrovolně rozhodnou pro státní nemocenské pojištění, musí platit aspoň minimální pojistné. To se pro rok 2021 zvyšuje na 147 korun.

Wüstenrot a Axa

Spojením účtů a elektronického bankovnictví se od Nového roku definitivně završí převzetí tuzemských aktivit Wüstenrotu skupinou Moneta. Lidé, kteří mají ve Wüstenrotu spořicí účet, termínovaný vklad nebo hypotéku, by si měli dát pozor hlavně na změnu čísla účtu. To dosavadní totiž přestalo na přelomu roku fungovat.

Sloučení má dopad i na zákonné pojištění vkladů – limit 100 tisíc eur (zhruba 2,6 milionu korun) se začne počítat společně pro vklady v Moneta Money Bank i bývalé Wüstenrot hypoteční bance. Dřívější stavební spořitelny se to ovšem netýká, i pod novým názvem dál zůstává samostatná, má vlastní licenci a tedy i limit pojištění.

Z českého trhu mizí také pojišťovna Axa. Koupila ji konkurenční Uniqa, která se tím dostane mezi pět největších pojišťoven v zemi. Dokončení nového označení všech poboček plánuje do 15. ledna. Značka Axa se bude dál v Česku objevovat pro cestovní pojištění, které zajišťuje pobočka Axa Assistance z Belgie.

Mluví se o tom, že majitele letos změní i Equa bank. Deník E15 v listopadu napsal, že nejblíže k jejímu převzetí má tuzemská Raiffeisenbank.

Pracovní cesty

Zaměstnanci na pracovní cestě dostanou v roce 2021 víc peněz za jídlo a pití. Minimální částka stravného se zvyšuje o čtyři koruny v prvním časovém pásmu, o sedm korun ve druhém pásmu a o jedenáct korun ve třetím pásmu.

Víc peněz ostanou i zaměstnanci, kteří na pracovní cestu jedou vlastním autem. Takzvaná základní náhrada za používání osobních silničních motorových vozidel stoupla o dvacet haléřů na 4,40 koruny za kilometr. Naopak průměrná cena pohonných hmot – při účtování paušálem místo skutečné výše – výrazně klesla.

Při zahraničních cestách stouplo stravné pro 17 zemí. Tentokrát však mezi nimi není žádný z nejčastějších cílů českých zaměstnanců.

Minimální a zaručená mzda

Minimální mzda se od ledna zvyšuje o 600 korun na 15 200 korun měsíčně hrubého. V hodinovém vyjádření stoupla o 3,20 Kč na 90,50 Kč. Přestože se minimální mzda týká jenom nejhůř placených zaměstnanců, její zvýšení má vliv i na ostatní.

Současně totiž roste i takzvaná zaručená mzda, tedy základ pro další profese v soukromém sektoru. Je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce do osmi úrovní. Například pro „popeláře“ stoupne minimum na 16 800 Kč, pro pokladní na 18 500 Kč a pro řidiče autobusů na 22 600 Kč.

Školkovné, přivýdělek uchazeče a další limity

Od státem stanovené minimální mzdy se odvíjejí i některé další limity:

Přivýdělek uchazečů o zaměstnání: Člověk, který je v evidenci úřadu práce a současně nečerpá podporu v nezaměstnanosti, si může legálně vydělat maximálně polovinu minimální mzdy. Limit pro takzvané nekolidující zaměstnání tedy pro rok 2021 stoupne na 7600 Kč měsíčně.

Školkovné: Daňová sleva „za umístění dítěte“ může za celý kalendářní rok dosáhnout maximálně částky měsíční minimální mzdy. Od daní za rok 2020 si tak lze odečíst až 14 600 Kč, zatímco od daní za rok 2021 to bude až 15 200 Kč.

Daňový bonus u slevy na dítě: Může ho uplatnit jenom ten, kdo vydělá šestinásobek měsíční minimální mzdy – u příjmů za rok 2020 je to tedy 87 600 Kč, pro rok 2021 se spodní hranice zvýší na 91 200 Kč.

Osoby bez zdanitelných příjmů: Musí platit zálohu na zdravotní pojištění jako 13,5 % z částky minimální mzdy. Pro rok 2021 se záloha zvyšuje na 2052 Kč.

Zdanění důchodu: Důchody se daní jenom v případě, že roční příjem z nich přesahuje 36násobek minimální měsíční mzdy. Pro rok 2021 je to tedy 547 200 Kč (v průměru 45 600 Kč měsíčně).

Podrobně: Stoupne limit pro přivýdělek, školkovné i bonus na dítě

Dohody o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) bude výhodnější. Limit, od něhož se musí platit sociální a zdravotní pojištění, se zvyšuje z dosavadních 3000 na 3500 Kč. Podobně stoupne hranice mezi srážkovou a zálohovou daní při nepodepsání takzvaného prohlášení poplatníka: do měsíčního výdělku 3500 Kč (včetně) se odvádí srážková, od částky 3501 Kč zálohová. U dohod o provedení práce (DPP) se dosavadní limity – 10 000 Kč – nemění.

Čistý výdělek z dohod stoupne díky zrušení výpočtu ze superhrubé mzdy, 15% daň se nově počítá jenom z hrubé, tedy z menšího základu.

Strop pro daňový bonus

Výplata daňového bonusu už nebude zastropovaná, limit 60 300 korun končí. Rodiče se čtyřmi a více dětmi tak mohou dostat od státu víc peněz, pokud si za rok vydělali aspoň šestinásobek minimální mzdy. Zrušení stropu platí už pro příjmy za 2021.

Progresivní daň 23 %

Nová progresivní sazba daně z příjmů fyzických osob – 23 % – se na rozdíl od dosavadní solidární přirážky bude vztahovat i na jiné příjmy než ze zaměstnání nebo podnikání. Typicky se dotkne i příjmů z pronájmu, dividend, úroků nebo neosvobozených prodejů cenných papírů, pokud přesáhnou roční limit (48násobek měsíční průměrné mzdy).

Dary a koronavirus

Podnikatelé a firmy si mohou snížit základ u daní z příjmů o „výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté v souvislosti s pandemií koronaviru na humanitární a obdobné účely“, a to v období od 1. března do 31. prosince 2020. Jde nejenom o přímou pomoc, například při výrobě roušek, ale i další dary podle v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 zákona o daních u příjmů. Mimořádně je lze uplatnit mezi výdaji na podnikání, tedy nad rámec standardních odpočtů pro dary.

Příjmy ze státních dluhopisů

Osvobození příjmů ze státních dluhopisů vydávaných Českou republikou se rozšíří i na jejich tuzemské držitele. To mimo jiné znamená, že 15% srážková daň se nebude platit ani ze spořicích Dluhopisů Republiky pro občany. Dosavadních dluhopisů – vydaných před 1. lednem 2021 – se osvobození netýká.

S tím souvisí i další změna: nové protiinflační dluhopisy pokryjí pouze inflaci, už nenabídnou 0,5 procentního bodu navíc.

Spotřební daň z nafty a cigaret

Spotřební daň z motorové nafty se snižuje o jednu korunu za litr a záleží na pumpařích, kdy a jak to promítnou do výsledné ceny.

Naopak opět roste spotřební daň z cigaret – nejdříve o 10 procent (zdražení běžné krabičky přibližně o osm korun), v dalších dvou letech pak po pěti procentech. Stoupne i spotřební daň ze zahřívaného tabáku.

PayPal

Digitální peněženka PayPal změnila od 16. prosince své podmínky. Zřejmě nejvýraznější novinkou je poplatek 300 korun za neaktivitu (po dobu 12 měsíců) nebo 400 korun za takzvaný chargeback. Pozor by si měli dát hlavně lidé, kteří si PayPal kdysi zřídili, ale v poslední době ho už nepoužívají.

Registrace dronů

Od přelomu roku platí nová pravidla regulující provoz bezpilotních letadel – takzvaných dronů, a to včetně leteckých modelů. Zřejmě největší změnou je povinná registrace provozovatelů u Úřadu pro civilní letectví. Tu lze provést zcela online. Registrovat se nemusí drony vážící méně než 250 gramů, pokud nemají kameru nebo jiný senzor schopný jakkoli zachycovat osobní údaje, případně se jedná o hračku pro děti do 14 let.

Zvýšení důchodů

Průměrná starobní penze poprvé překoná hranici 15 tisíc korun. A poprvé poroste o speciální důchodcovskou inflaci. O pravidelnou valorizaci není nutné někde žádat. Týká se automaticky všech druhů důchodů – tedy starobních včetně předčasných, invalidních, vdovských, vdoveckých i sirotčích.

Průměrný starobní důchod stoupne od roku 2021 celkem o 5,8 %, což je 839 korun. Z toho základní výměra, která je pro každý důchod stejná, stoupne o 60 korun na 3550 korun, procentní výměra vzroste o 7,1 %.

Exekuce, oddlužení, chráněný účet

Od dubna by měly banky lidem v exekuci zakládat chráněné účty. Cílem je skoncovat s nesmyslnou praxí, kdy nezabavitelné minimum jde v praxi zabavit. Poslanci teď už jenom rozhodnou, jestli dají přednost své původní verzi, nebo té senátní.

Nemáte v peněžence poklad? Zdroj: Macho & Chlapovič Zlatý svatováclavský pětidukát z roku 1937, který se nedávno vydražil za rekordních 23 milionů korun, u sebe nejspíš nemáte. Možná ale v peněžence najdete zdánlivě obyčejné mince a bankovky, které jsou přesto něčím výjimečné. Dostat za ně můžete několikanásobek nominální hodnoty. Pojďme to zkusit. Tyhle koruny jsou vzácné!

Skončit mohou také dětské dluhy a exekuce. Vláda už loni v srpnu schválila návrh, podle kterého by za ně nově měli ručit rodiče. Poslanci se ale k prvnímu projednání dostali až na konci roku 2020. Další projednávání může následovat na začátku nového roku.

Do závěrečného čtení by ve sněmovně měl konečně dostat velký balík změn v exekucích. Vedle místní příslušnosti se navrhuje třeba takzvané milostivé léto, které by lidem umožnilo splatit dluh veřejným institucím s výrazně omezenými sankcemi. Řešit se bude také stopka pro stovky tisíc marných exekucí.

Velkou pomoc pro lidi v dluzích by měl představovat také novela insolvenčního zákona z dílny ministerstva spravedlnosti, který má od července roku 2021 zkrátit oddlužení na tři roky.

Stále platí některá přechodná opatření kvůli epidemii. Do konce ledna exekutoři nesmějí provádět dražby nemovitostí sloužících k bydlení a také nesmí zabavovat věci, tedy provádět takzvané mobiliární exekuce. Do konce února pak musí exekutor ponechat na bankovním účtu až čtyřnásobek životního minima – běžně to je jen polovina.

Náhradní výživné

Od července začne fungovat takzvané náhradní výživné, pomůže hlavně samoživitelům. Místo neplatičů ho bude proplácet stát, ale v maximální výši 3000 korun měsíčně.

Jednotná jízdenka na vlak

V polovině prosince začal ostrý provoz jednotné jízdenky, kterou ministerstvo dopravy nazvalo hezky česky OneTicket. Může usnadnit cestování vlakem, když využijete víc různých dopravců. Za takové pohodlí si však připlatíte a můžete narazit na řadu dalších omezení. Jde o alternativu k dosavadním možnostem, ne jeho náhradu.

DIČ i bez rodného čísla

Podnikatele potěší změna, který umožní nepoužívat jejich rodné číslo jako základ DIČ (daňového identifikačního čísla). Dosavadní způsob totiž kritizovali ochránci osobních údajů.

Kdo o to výslovně požádá, získá DIČ tvořené „vlastním identifikátorem správce daně, který bude na rozdíl od rodného čísla koncipován jako bezvýznamový“. Všichni ostatní dál automaticky dostanou DIČ podle rodného čísla.

Fotogalerie: Nová nákupní centra Obchodní centra v Česku rostou navzdory pandemii. Vybrali jsme projekty, které se během roku mají otevřít nebo začít stavět. Vstup do galerie

Ať vám nic neuteče Přidejte si Peníze.cz na Twitter nebo Facebook: neuniknou vám důležité aktuality ani praktické tipy!

Petr Kučera Autorsky se zaměřuje na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ještě víc než paragrafy ale miluje média. Byl šéfredaktorem České informační agentury... Další články autora.