Konec dětských dluhů. Ručit budou rodiče

Dětské dluhy by od roku 2021 mohly být minulostí. Vláda včera schválila návrh ministerstva spravedlnosti, podle kterého by za ně nově měly ručit rodiče.

Vláda obdobný návrh schválila již loni v květnu, kdy premiér Andrej Babiš označil dětské dluhy za „velkou prasárnu“. Ve sněmovně ale návrh neprosadila a teď přichází s druhým pokusem.

Nezletilých v exekuci je v Česku přes tři tisíce. Další desítky tisíc lidí mají dluhy, které jim v nezletilosti vznikly. Nejčastěji jde o nezaplacené jízdy za pokuty v hromadné dopravě nebo třeba za upomínky z knihovny. Z dřívější doby existuje také více dětských dluhů za neuhrazené poplatky za odpady.

Tito lidé dostali už loni možnost rychlejšího oddlužení, na kterém se shodli všichni přítomní poslanci už v prvním čtení. Lidé, jejichž závazky jsou alespoň ze dvou třetin tvořeny dluhy z dětství, se tak mohou oddlužit stejně jako senioři nad 65 let během tří let.

Aktuálně vládou schválený návrh ministerstva spravedlnosti má zaručit, aby dětské dluhy do budoucna nejlépe vůbec nevznikaly. „Hlavním cílem návrhu je především zvýšení ochrany dětí v právních vztazích, posílení role zákonných zástupců při právním jednání nezletilých a celkové předcházení tzv. dětským dluhům,“ vysvětluje Andrea Šlechtová z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti.

„Návrhem budeme zamezovat tomu, aby dětské dluhy vůbec vznikaly. Bude to preventivní opatření a ten návrh jsme v podstatě sladili se shodným návrhem poslaneckým,“ říká ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Novela insolvenčního zákona má omezit možnost vymáhání peněžitých dluhů z právního jednání nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti. Splnění těchto dluhů bude možné vymoci pouze z majetku nabytého před nabytím plné svéprávnosti. Plné svéprávnosti se v Česku dosahuje nabytím 18 let věku.

„Dále by měl rodič dítěte ručit za jeho dluhy vzniklé z právního jednání před nabytím plné svéprávnosti, pokud za dítě jednal nebo k právnímu jednání udělil souhlas,“ dodává Šlechtová.

Návrh dále počítá s tím, že nezletilý mladší 13 let by neměl nést majetkové důsledky způsobené škody - případně jen výchovné a morální. „Škodu způsobenou takovým nezletilým by měl nahradit ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled,“ vysvětluje Šlechtová. Výjimky z tohoto pravidla budou dvě. Půjde o škody způsobené úmyslným trestným činem a případy, kdy uhrazení škody dovolí majetkové poměry nezletilého - například když dítě zdědí rozsáhlé jmění.

Návrh také počítá s tím, že soudy nebudou nově moci vydat proti nezletilému platební rozkaz, rozsudek pro zmeškání a v určitých případech také rozsudek pro uznání. Zároveň jim nakazuje posílat obsílky i nezletilým starším 15 let. Dnes se posílají jen jejich zákonným zástupcům.

Navržená novela obsahuje i nová pravidla pro započítávání úhrad dluhu, a to pro všechny spotřebitele. Nesplácené dluhy by mělo jí do budoucna uhradit snáze, protože dojde ke změně pořadí započítávání plnění na jistinu a příslušenství.