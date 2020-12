Gratulujeme, jste to vy! Banka na dálku rozpozná obličej

Podle čísel dokáže technologie idGuard rozpoznat líp než člověk, jestli osoba, na kterou se „dívá“, je ta samá jako na fotce v občance, pasu, řidičáku nebo třeba ve studentském indexu. Algoritmus, který idGuard využívá, „přelouskal“ už přes miliardu obličejů z celého světa, a jestli je před kamerou stejný člověk jako na fotce, umí říct s přesností 98,47 procenta. Když má k dispozici víc fotek, je ještě přesnější. A to hlavní – dovede to na dálku.

Umělá inteligence k tomu z dokladů dovede přečíst ty správné informace a zařadit je do správných kolonek. „Vytěžit“ z dokladů údaje – tedy přečíst a rozpoznat například jméno, příjmení, datum narození a další – umí navíc i za světelných podmínek, za kterých by lidské oko nepřečetlo skoro nic. Trénovala na nejrůznějších dokladech, snímaných z různých úhlů, umí zacházet s občanským i řidičským průkazem a pasem a nezaskočí ji ani doklady vydávané hlouběji v minulosti. Přečtení dokladů a porovnání fotky s tváří člověka před kamerou zabere pouhé desítky vteřin.

Úsměv postačí

Nápad na službu biometrického ověření identity přišel s opakovanou poptávkou od zákazníků, zejména z finančního sektoru. „Uvědomili jsme si, že na trhu existuje prostor pro plug & play službu, která dokáže jejich potřeby řešit. Provedli jsme si analýzu a vyhodnotili, že je to příležitost, kterou náš tým nemůže minout,“ říká Milan Hynek, ředitel Product Hubu společnosti Unicorn.

Aby neztráceli čas, místo vývoje vlastní technologie se rozhodli vylepšit tu, která už na trhu byla. Partnerem pro vývoj se stal Innovatrics, slovenský specialista na biometrii. Jeho systémy na rozpoznávání obličeje pomáhaly třeba bránit volebním podvodům v Guineji, systém biometrické kontroly hranic dodal Saúdské Arábii. I díky tomu dokázal Unicorn svou službu dostat na trh ne v řádu let, ale za devět měsíců.

Bylo to přesně v tu pravou chvíli. Už během vývoje se ukázalo, že zájem nebudou mít zdaleka jen finanční instituce. „S covidem se změnila spousta věcí. Co dřív nebylo možné, dnes je skutečností,“ shrnuje krátce Milan Hynek, který má idGuard v Unicornu na starosti. Digitální ověření identity se najednou hodí třeba hoteliérům, i když zrovna ti teď jedou jen ve velmi omezeném režimu. Stačí na kameru ukázat doklady, ze kterých se odečtou údaje pro check-in, a usmát se do kamery. Pokud máte rezervaci a doklady si necháte přečíst dopředu, kamera pozná, že přišel host s rezervací – a už mu stačí jen sdělit, kde najde klíč nebo kartičku ke svému pokoji. S recepčním host nemusí vůbec přijít do kontaktu. A při každém dalším příchodu do ubytovacího zařízení už stačí jen ten úsměv.

Kde se tasí občanky

Nejvíc se teď o idGuard zajímají e-shopy. „Chtějí znát svého zákazníka,“ vysvětluje sales manager Pavel Horák. Internetovým obchodům sice ověřování nenařizuje zákon, ale samy si k němu hledají cestu. Unicorn teď navazuje spolupráci mimo jiné s jedním z největších tuzemských internetových prodejců. Horák ale příliš konkrétní zatím být nechce, jen lapidárně naznačuje, kde všude ještě vidí pro svůj produkt potenciál: „Je mnoho míst, kde je potřeba vytasit občanku, i když to nenařizuje zákon,“ říká Horák.

Test živosti Zdroj: Shutterstock Šlo by stroj při ověřování identity ošálit? Třeba ho nechat porovnávat fotku z občanky s jinou fotkou místo s živým člověkem? Proti takovým trikům je tu liveness check – zkouška živosti. Zrcátko před pusu, jestli dýcháte, vám stroj nedá, ale promítne vám na monitor nebo displej pohybující se kuličku, kterou musíte sledovat. „Monitorujeme pohyb očí a jsme schopni poznat, že člověk reaguje na pohyb kuličky,“ říká Milan Hynek. V nedaleké době prý ale umělá inteligence dokáže poznat „živost“ jen z nepatrného pohybu hlavou.

Zájem mají například půjčovny prakticky všeho, na co si vzpomenete. idGuard se uplatní v půjčovnách kol, koloběžek, aut nebo sportovního vybavení. „Pořád se řeší carsharing, ale když se zaregistrujete, trvá třeba 24 hodin, než vás operátor ručně ověří,“ kroutí hlavou Pavel Horák. Systém se hodí i prodejcům automobilů, kteří se zatím museli přesunout téměř výhradně do online prostoru.

Nejde ovšem zdaleka jen o byznys. Podobný systém můžou využívat i školy a jiné instituce při distančním vyučování nebo zkoušení. „Po přechodu na online výuku se objevila potřeba identifikovat člověka, který ‚přišel‘ na zkoušku. Musíte si přece být jistí, že ji skládá opravdu ten, kdo má,“ říká Milan Hynek. A dokonce i tradičně spíš konzervativní a k novinkám odtažitá státní správa prý projevuje ochotu se o biometrickém ztotožňování bavit.

Pohodlný život online

Pro finanční instituce, které po podobném systému volaly, existuje ve využití digitálního ověření identity jedna překážka. Když jednají s klientem-prvničkou, podle zákona proti praní špinavých peněz musí údaje z dokladů opsat a podobu s fotkou v dokladu ověřit pracovník instituce, tedy člověk. Pak teprve mu můžou založit třeba účet. Když si člověk zakládá druhý účet u jiné banky, dá se to i na dálku, posláním symbolické částky z existujícího účtu člověk prokazuje, že některá jiná banka už jeho obličej s občankou porovnávala.

Ověřovat identitu ale banka potřebuje i dál, při komunikaci se zákazníkem, která klidně může probíhat online. Jakýkoliv finanční příkaz, potvrzení v bankovnictví, občas i změna smlouvy jsou možné na dálku. A tady se může idGuard hodit. „Jak jednou klient na pobočce byl, může se biometrická identifikace používat jako druhotné ověření. Dneska vám chodí potvrzovací SMS nebo klíč k transakci, i když už jste se do systému jednou přihlásili,“ říká Milan Hynek. Tohle nepohodlí může ověření podle tváře odstranit. Systém umožňuje nejen ověřit identitu zákazníka, ale z dokladů zkontrolovat, jestli je plnoletý, prověřit platnost předloženého dokladu nebo ho porovnat s databází odcizených dokladů. Tím se snižuje možnost podvádět – a to je třeba pro banky a pojišťovny mimořádně zajímavé.

Správný mix člověka a stroje

Vytvářet a provozovat systém, který rozpoznává tvář a čte osobní údaje, je slovy produktového manažera Jana Hanáka trochu ošemetné. Při ověřování totožnosti se vždycky pracuje s citlivými informacemi. Proto Unicorn spolupracuje s jednou z největších tuzemských právních kanceláří. S údaji se musí pracovat bezpečně a v souladu se zákonem. Základní princip je mazání dat, hned jak je to možné. „Na bezpečnost velmi dbáme,“ ujišťuje Hanák, že se i nad rámec zákonných povinností pravidelně testuje zabezpečení služby. Služba je provozována v cloudu, což umožňuje její efektivní provoz a skvělou dostupnost pro zákazníky. Pokud s ní někdo chce začít, může to být v podstatě hned, bez vlastní specializované IT infrastruktury.

Tvůrci projektu nepochybují, že se chytí i v zahraničí. „Zatím se soustředíme na Evropu, ale produkt je připravený tak, aby se uplatnil celosvětově,“ říká Milan Hynek. Systém sice vznikl v Česku, ale kromě rozšířené latinky si poradí i s azbukou a vedle češtiny nebo angličtiny je připraven třeba na němčinu nebo norštinu. Samozřejmě bude potřeba ho přizpůsobovat nejen jazykovému prostředí a požadavkům zákazníků, ale také různé legislativě. Někde může být vstřícnější, například na Slovensku by banky mohly systém využít už při prvním kontaktu s klientem, jinde si bude žádat doplnění. „Země fungují různě. Třeba v Německu je možné vzdálené ověření, vyžadují ale vstup operátora a videozáznam z rozhovoru. Takže z tohoto pohledu jsou tu variace, které budeme implementovat podle toho, kam se plánujeme vydat dál,“ říká Jan Hanák.

Připravuje se tak například podpora pro asistované ověření identity nejen kvůli Německu, ale i pro případy, kdy člověk není schopný poskytnout údaje nebo je poskytne chybné. S ním by pak komunikoval operátor a na dálku ověření dokončil. Když se podaří namíchat správný mix umělé inteligence a člověka, může to být podle Milana Hynka pro idGuard jasná výhoda.

