Příští dovolenou vám spočítají jinak. Takhle se změní pravidla

Dovolená bude nově záviset na počtu odpracovaných hodin místo dnů. Změnu uvidí zaměstnanci s nepravidelnou pracovní dobou. Ukážeme si to na příkladech.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 27. 8. 2020

Nárok na dovolenou se od roku 2021 začne počítat spravedlivějším způsobem. Novela zákoníku práce, kterou poslanci schválili letos na jaře, potěší ty zaměstnance, jejichž pracovní den není pokaždé stejně dlouhý – typicky pracující na směny.

Výměra dovolené sice zůstane v týdnech, bude se ale přepočítávat na hodiny. Změna se dotkne zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou. Už nebudou šizeni, když si vezmou dovolenou zrovna v den, kdy měli pracovat méně. A ani nezískají víc dovolené, když si ji vezmou v den, kdy na ně vycházela delší směna.

Ruší se také dosavadní nárok na „dovolenou za odpracované dny“. Buďte bez obav – nikoho to nepoškodí. Nově postačí pravidla pro dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část. Za chvíli si to vysvětlíme.

Na celkovém rozsahu dovolené ze zákona se nic nemění. Dál tedy půjde o přinejmenším čtyři týdny pro každého (pět týdnů pro zaměstnance státního a veřejného sektoru, osm týdnů pro učitele). Novinkou však je týden dovolené navíc pro zaměstnance působící na táborech či jiných akcích pro děti a mládež.

Jak se spočítá nárok na dovolenou

Právo na dovolenou za kalendářní rok nově získá zaměstnanec, který pro stejného zaměstnavatele (za nepřetržitého trvání pracovního poměru) bude v příslušném kalendářním roce konat práci po dobu 52 týdnů. Nezáleží na tom, jestli půjde o klasickou 40hodinovou týdenní pracovní dobu, nebo zákonem zkrácenou (při práci v dolech, ve vícesměnném nebo dvousměnném provozu a podobně), nebo jinak smluvně dohodnutou („částečný úvazek“).

Nárok na plnou dovolenou za kalendářní rok vznikne, když během jeho 52 týdnů odpracuje zaměstnanec svoji týdenní pracovní dobu připadající v průměru na každý z těchto 52 týdnů. Započítávají se přitom jen odpracované celé násobky týdenní pracovní doby.

Příklad:

Zaměstnanec má ve firmě nárok na pět týdnů dovolené (čtyři ze zákona, pátý jako benefit). Jeho týdenní pracovní doba činí 40 hodin. Během kalendářního roku (52 týdnů) odpracuje celkem 2085 hodin, tedy 52násobek své týdenní pracovní doby). Díky tomu mu přísluší dovolená v délce 200 hodin (40 x 5). K odpracovaným pěti hodinám nad celé násobky týdenní pracovní doby se nepřihlíží.

Kdyby měl po celý kalendářní rok kratší pracovní dobu, třeba 30 hodin týdně, odpracoval by celkem 1565 hodin (tedy opět 52násobek své kratší týdenní pracovní doby). Vznikne mu tak právo na dovolenou v délce 150 hodin (30 x 5). K odpracovaným pěti hodinám nad celé násobky kratší týdenní pracovní doby se nepřihlíží.

Poměrná část dovolené

Může se stát, že právo na „dovolenou za kalendářní rok“, kterou jsme si popsali v předchozích odstavcích, zaměstnanci nevznikne – protože u stejného zaměstnavatele neodpracuje 52 týdnů v roce. K tomu dojde, když jeho pracovní poměr vznikne až v průběhu kalendářního roku, nebo když naopak během roku skončí.

V takovém případě mu vznikne nárok na poměrnou část dovolené. Podmínkou je, že odpracoval aspoň čtyři týdny v kuse.

Délka této poměrné části dovolené činí jednu dvaapadesátinu dovolené za kalendářní rok, a to za každou odpracovanou týdenní pracovní dobu (ať už má klasický 40hodinový rozsah, nebo kratší).

Příklad:

Náš modelový pracovník nastoupí 1. října do firmy, která svým lidem dává pět týdnů dovolené (čtyři ze zákona plus pátý jako benefit). Zaměstnanec má pracovní dobu 40 hodin týdně. Do konce kalendářního roku odpracuje 529 hodin, což je 13 celých násobků jeho stanovené týdenní pracovní doby. Délka poměrné části dovolené bude činit 13/52 ze 40 hodin týdně krát pět týdnů (40 : 52 = 0,769 x 13 = 9,99 x 5 = 49,99; po zaokrouhlení na celé hodiny nahoru 50 hodin). K devíti hodinám nad celé násobky stanovené týdenní pracovní doby se nepřihlédne.

Podobný postup se uplatní v případě, že tentýž zaměstnanec bude pracovat na kratší týdenní pracovní dobu 30 hodin. Od začátku října do konce prosince tak odpracuje celkem 396 hodin. Délka poměrné části dovolené pak dosáhne – po zaokrouhlení na celé hodiny nahoru – 38 hodin (30 : 52 = 0,576 x 13 = 7,499 x 5 = 37,499). K šesti hodinám nad celé násobky kratší týdenní pracovní doby se nepřihlédne.

Změna délky pracovního úvazku

Nově se bude počítat délka dovolené i zaměstnancům, kterým se změní objem pracovního úvazku – tedy délka pracovní doby. Ať už se sníží třeba proto, že začnou pečovat o děti, anebo zvýší, protože děti už půjdou do školy.

Příklad:

Zaměstnanec (ve firmě, která dává pět týdnů dovolené) pracoval do 30. června 2021 každý týden po 40 hodinách, od 1. července má sjednanou kratší pracovní dobu 30 hodin týdně. Za celý kalendářní rok odpracuje celkem 52 celých násobků své týdenní pracovní doby, z toho 26 týdnů po 40 hodinách a 26 týdnů po 30 hodinách. Výsledná délka jeho dovolené se vypočítá takto:

za první pololetí 40 : 52 = 0,769 x 26 = 19,99 x 5 = 99,95

za druhé pololetí 30 : 52 = 0,576 x 26 = 14,99 x 5 = 74,95

za celý rok tedy 99,95 + 74,95 = 174,90, což je po zaokrouhlení nahoru 175 hodin.

Týden navíc pro dobrovolníky

I přes nesouhlas ministryně práce Jany Maláčové schválili poslanci návrh, aby zaměstnanci působící na táborech a akcích pro děti a mládež získali od roku 2021 jeden týden placené dovolené navíc. Náhradu mzdy by měl zaměstnavatelům proplácet stát, a to maximálně do výše průměrné mzdy v Česku.

„V současnosti mají zaměstnanci, kteří chtějí působit jako vedoucí, vychovatelé či instruktoři na táborech pro děti a mládež, možnost využít až tří týdnů neplaceného volna za kalendářní rok. Podmínkou je skutečnost, že tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele a že zaměstnanec nejméně po dobu jednoho roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží. Pokud si zaměstnanec nechce k této činnosti vzít neplacené volno, musí si vzít dovolenou. Možnost neplaceného volna nelze využít pro sportovní soustředění dětí a mládeže,“ připomíná poslanec Jan Farský (STAN), jeden z autorů návrhu.

Dosavadní stav je podle něj problematický, protože zvýhodňuje pouze určitý typ akcí (tábory) oproti jiným (sportovní soustředění). Využití neplaceného volna navíc připravuje dobrovolníky o příjmy. Novela, kterou podpořili poslanci z více stran, umožňuje (ze stávajících tří týdnů v kalendářním roce) využít jeden týden jako placené volno. Podmínkou bude, že příslušnou akci pořádá právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku nejméně pět let, která má jako svou hlavní činnost práci s dětmi nebo mládeží. Poskytnutí placeného volna bude možné i pro státní zaměstnance. Novela také rozšiřuje možnost volna i na sportovní soustředění dětí a mládeže.