Notáři zdraží. Připlatíte si za dědictví, ověření i manželskou smlouvu

Inflace i mzdy rostou, ale odměna notářů nestoupla už mnoho let. Od příštího roku se to změní, rozhodla letos v létě paní ministryně.

Od ledna 2021 stoupnou odměny notářů, a to především v rámci řízení o pozůstalosti. Ministerstvo spravedlnosti totiž po mnoha letech novelizovalo příslušnou vyhlášku – takzvaný notářský tarif. Některé položky se nezvýšily od roku 1993, tedy skoro třicet let, některé se naposled měnily v roce 2001. Sazby tedy neodrážely ani inflaci.

„Notářský tarif celkově neodpovídá ekonomickému vývoji a situaci v podnikatelském prostředí,“ říká Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR. Odměny notářům za některé činnosti podle něj nepokrývají ani náklady. Je proto obtížné získat zájemce o uvolněné notářské úřady v regionech s vysokou zadlužeností obyvatel.

„Hájíme nastavení odměn tak, aby byla zajištěna potřebná dostupnost notářských úřadů i v oblastech, v nichž žije více sociálně znevýhodněných obyvatel a kde chod notářského úřadu není vždy rentabilní,“ dodává Neubauer.

Za výkon notářské činnosti – tedy především sepisování notářských zápisů, osvědčování, přijímání peněz i listin do notářské úschovy – přísluší notářům odměna určená podle hodnoty předmětu příslušného úkonu. Nazývá se to tarifní hodnota. Typicky jde o kupní nebo obvyklou cenu, výši pohledávky a podobně.

Může se ale také stát, že tarifní hodnotu nelze určit. Nebo to sice lze, ale přineslo by to nepoměrně vysoké náklady. V takovém případě notáři přísluší fixní odměna, tedy pevně určená částka.

Odměna v řízení o pozůstalosti

Notář hraje nezastupitelnou roli při vypořádání dědictví. Jako takzvaný soudní komisař vede dědické řízení.

Odměna notáře v dědickém řízení se vypočítává z obvyklé ceny pozůstalosti k okamžiku úmrtí zůstavitele. Cenou obvyklou je ta, za kterou by bylo možné majetek prodat. Jejímu určení předchází soupis majetku a dluhů.

Konečná odměna notáře jako soudního komisaře v takovém případě vychází z hodnoty pozůstalosti. Dosud měl nárok na 2 % z prvních 100 tisíc korun hodnoty. K tomu se připočítá 1,2 % z přebývající částky (tedy převyšující 100 tisíc) do 500 tisíc korun. Když je dědictví ještě hodnotnější, přidává se k odměně 0,9 % z částky přebývající 500 tisíc do jednoho milionu, 0,5 % z částky nad jeden milion až do tří milionů a 0,1 % z částky přebývající tři miliony až do dvaceti milionů. Případná hodnota dědictví nad 20 milionů už se do základu nezapočítává.

Nově – od ledna 2021 – se změní výpočet u nižších částek. Odměnu ve výši dvou procent získá notář z prvních 500 tisíc korun základu. U dalších pásem se výpočet odměny nemění.

V každém případě musí notář od dědiců dostat podle dosavadního tarifu přinejmenším 600 korun, od příštího roku stoupne minimum na 2000 korun. K tomu se připočítává i daň z přidané hodnoty (21 %) a úhrada hotových výdajů – o nich si ještě napíšeme za chvíli.

Odměna notáře při řízení o pozůstalosti základ (obvyklá cena) doteď od roku 2021 z prvních 100 tisíc základu 2 % (nejméně však 600 Kč) 2 % z prvních 500 tisíc základu (nejméně však 2000 Kč) z přebývající částky až do 500 000 Kč 1,2 % viz výše z přebývající částky až do 1 000 000 Kč 0,9 % 0,9 % z přebývající částky až do 3 000 000 Kč 0,5 % 0,5 % z přebývající částky až do 20 000 000 Kč 0,1 % 0,1 % z částky nad 20 000 000 Kč nepočítá se nepočítá se Zdroj: Notářský tarif

Příklad: Notář řeší pozůstalost, u níž obvyklá cena aktiv činí 400 tisíc korun. Zatímco v letošním roce dědicové notáři zaplatí 6776 korun plus hotové výdaje, v příštím roce to bude skoro o tři tisíce víc.

do 31. 12. 2020 od 1. 1. 2021 z prvních 100 tisíc základu: 2 % (tj. 2000 Kč) z prvních 500 tisíc základu: 2 % (tj. 8000 Kč) z částky nad 100 tisíc až do 500 tisíc: 1,2 % (tj. 3600 Kč) - celkem: 5600 Kč + DPH 1176 Kč = 6776 Kč plus hotové výdaje celkem: 8000 Kč + DPH 1680 Kč = 9680 Kč plus hotové výdaje

Hotovými výdaji, na jejichž proplacení má notář nárok nad odměny určené podle hodnoty dědictví, jsou zejména soudní a jiné poplatky, poštovné, cestovní výdaje, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů.

Nově tam bude patřit i paušál 300 korun na úhradu telekomunikačních služeb, opisy a fotokopie. A nebude-li řízení zastaveno, náleží notáři také další paušál ve výši 300 korun na náklady spojené s prováděním úkonů po skončení řízení o pozůstalosti.

Jestliže notář zjistí, že zůstavitel po sobě nenechal žádný majetek, anebo pouze majetek nepatrné hodnoty, řízení o dědictví pak soud zastaví. Do konce letošního roku v takovém případě přísluší notáři odměna ve výši 400 korun, od začátku toho příštího to bude 1000 korun.

Pokud před zastavením řízení došlo ještě k vypořádání společného jmění zůstavitele a jeho pozůstalého manžela, odměna notáře jako soudního komisaře dnes činí 2500 korun. Nově bude vypočítávána procentuálně ze základu, jímž bude polovina obvyklé cena majetku patřícího do tohoto společného jmění.

Za případné vydání, změnu nebo zrušení evropského dědického osvědčení (to slouží k prokázání dědických práv v jiných členských státech EU) dostane notář v příštím roce 1500 korun namísto dosavadních 500 korun.

K notáři, nebo na Czech Point?

Prodraží se také předmanželská smlouva. Pokud nebude možné vyčíslit hodnotu majetku, připlatí si snoubenci o dva tisíce korun víc oproti dosavadnímu tarifu. Do konce roku za takový notářský zápis zaplatí 3000 korun, od příštího roku 5000 korun. Stejně jako manželé, kteří přejí svůj majetkový režim změnit dohodou ve formě notářského zápisu.

Výrazně stoupne i cena za ověření pravosti podpisu. Když jde o ověření podpisu jedné osoby na téže listině, platíme u notáře momentálně 30 korun – stejně jako za ověření na Czech Pointu. Od příštího roku zdraží notář na 70 korun, tedy víc než dvojnásobek. A protože sjednat si schůzku s notářem může být komplikovanější než vystát frontu na Czech Pointu, dá se očekávat, že zvýšení poplatku odežene notářům část klientů. Tedy pokud nezdraží i Czech Point.

Dodejme, že u ověření shody opisu a listiny se dosavadní cena nezvýší. Zůstane tedy 30 korun za stránku – jak u notářů, tak na Czech Pointu.

Firmy si od roku 2021 připlatí za notářské zápisy související s rozhodnutími valných hromad a jiných orgánů. Pokud nebude možné určit tarifní hodnotu, odměna notáře stoupne z dosavadních 3000 na 4000 korun.

