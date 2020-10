Zavřou restaurace i školy. Choďte jen do práce, vzkazuje vláda

Co se děje

Vláda po dlouhém pondělním jednání rozhodla o dalších omezeních ve svaze omezit šíření koronaviru.

Od středy 14. října do konce nouzového stavu, tedy zatím do úterý 3. listopadu, budou platit tato nová opatření:

všechny školy, s výjimkou mateřských, přechází na distanční výuku; zároveň má být zajištěna péče pro děti zdravotníků; ruší se také individuální výuka na uměleckých školách,

restaurace, bary a kluby musí úplně zavřít, možný je pouze výdej jídla s sebou (do 20 hodin), výjimku má provoz hotelových restaurací pro ubytované hosty (do 20 hodin)

zákaz pití alkoholu na veřejnosti,

omezení shromažďování na šest lidí, které platí na vnitřní i vnější prostory,

nově budou povinné roušky i na zastávkách veřejné dopravy.

V ideálním případě by lidé měli podle místopředsedy vlády Jana Hamáčka (ČSSD) chodit pouze do práce nebo na nezbytné nákupy. Kdo může pracovat z domova, měl by na ni přejít.

Vláda znovu vyzvala občany, aby dodržovali opatření i základní prevenci (roušky včetně zakrytí nosu, odstupy, dezinfekce). Cílem je zastavit další nárůst nemocných, především pak hospitalizovaných a mrtvých v souvislosti s koronavirovou epidemií.

Premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že ošetřovné zůstane na 60 % vyměřovacího základu, nově však má dosahovat minimálně 400 korun za den. V minulém týdnu vláda schválila prodloužení ošetřovného, návrh ale teprve míří k poslancům. Do škol by se děti měly vrátit v pondělí 2. listopadu – tedy po podzimních prázdninách, které vláda už dříve prodloužila na celý poslední říjnový týden.

O kompenzacích pro podnikatele, kteří přišli nebo přijdou o výdělek, vláda ani tentokrát neřekla nic konkrétního. „Bude je mít na starosti ministr průmyslu Karel Havlíček. Už pár dnů o tom vede debatu. Jsou na stole nějaké návrhy, které by měl dotáhnout tento týden,“ řekl Babiš. Později dodal, že zřejmě nepůjde o odpuštění sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ, protože takový krok lze udělat jenom plošně. Chystaná podpora se má přitom zaměřit jenom na postižené obory.

„Nevím, jaké chyby se staly, kde je nějaký zásadní problém. Nevím, co by teď nefungovalo. Ten covid pravděpodobně zkracuje život, to je mi strašně líto," odpověděl Babiš mimo jiné na otázku, jestli z nedostatečné přípravy na druhou vlnu vyvodí politickou odpovědnost, jak předtím slíbil.