Exekutoři se nedostanou do bytu. Stopka i pro dražby

Exekutoři nebudou moct do konce ledna provádět dražby nemovitostí sloužících k bydlení a také nebudou moct zabavovat věci, tedy provádět takzvané mobiliární exekuce. Týká se to i exekucí zahájených už dříve.

Poslanci ve zrychleném řízení schválili návrhy na úlevy v exekucích a insolvencích během současné druhé vlny epidemie koronaviru. Zákon teď míří k projednání do Senátu. Předpokládá se, že dočasné úlevy začnou platit od půlky listopadu.

S balíčkem úlev přišla do Poslanecké sněmovny vláda, která návrh ministerstva spravedlnosti schválila na svém pondělním jednání. Prakticky stejná opatření už platila na jaře v první koronavirové vlně.

Poslanci rozhodovali o tom, zda budou úlevy u exekucí platit do konce února, či jenom do konce ledna. Nakonec se přiklonili k druhé variantě, aby moratorium na dražby a mobiliární exekuce bylo zhruba stejně dlouhé jako na jaře.

Omezení u zastavení prodeje movitých i nemovitých věcí v exekuci se stejně jako na jaře nevztahuje na vybrané přednostní pohledávky. Jde například o exekuce na výživné, náhradu újmy způsobené pracovním úrazem, nemocí z povolání, ublížením na zdraví nebo trestným činem.

Nejčastější forma exekuce, tedy strhávání peněz z účtu dlužníka, bude nepřerušeně fungovat dál.

Zastavení mobiliárních exekucí a dražeb už dopředu kritizovali někteří exekutoři a zástupci věřitelů. Podle nich mají dlužníci v problémech možnost o odklad individuálně exekutora požádat a zatím toho nevyužívají více než dříve. Věřitelé tak podle nich zbytečně na čas přijdou o peníze, ke kterým by se jinak dostali.

Poslanci také schválili prodloužení lhůty u dalšího jarního opatření. To říká, že člověku, který se dostane do exekuce, musí exekutor ponechat na bankovním účtu až čtyřnásobek životního minima. Dříve to byla jen polovina. Toto opatření má nově platit do konce února, místo do konce prosince.

Další schválené změny se týkají úlev pro podnikatele a firmy v insolvenčním řízení.

Schválenou novelou dostanou možnost nadále žádat insolvenční soud o mimořádné moratorium ke své ochraně před věřiteli. Budou tak moci hradit aktuální výdaje nutné na provoz přednostně před staršími závazky. Firmy v reorganizaci navíc mohou požádat insolvenční soud o dočasné přerušení plnění reorganizačního plánu. Nebude tedy hrozit přeměna reorganizace v konkurz.

„Podnikatelům, kteří byli dosud ekonomicky stabilní, avšak kvůli opatřením se dostali do dočasných hospodářských potíží, které by však měly po odpadnutí nouzového stavu odeznít, se odkládá povinnost podat na sebe insolvenční návrh za účelem uvolnění kapacit k odvrácení úpadku,“ představuje další úlevu Vladimír Řepka, mluvčí ministerstva spravedlnosti.

Poslanci dnes také ve druhém čtení projednali návrhy na takzvané chráněné účty. Ty by měly definitivně zabránit praxi, kdy exekutoři z účtů zabavují i částky, které jsou nezabavitelné, protože současná pravidla jsou nejasná. Do závěrečného třetího čtení by návrh měl jít na začátku listopadu, navrhovatelé chtějí, aby pravidla chráněných účtů platila již od začátku roku 2021. Příští týden pak mají druhým čtením projít návrhy na rozsáhlé změny exekučního řádu, mezi kterými je třeba místní příslušnost exekutorů nebo zastavování marných exekucí.