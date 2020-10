Odklad splátek končí. Jak to bude dál?

Odklad splácení půjček, na který měli lidé nárok přímo ze zákona, brzo skončí. Takzvané moratorium mohou využít naposled v říjnu. Počínaje listopadovou splátkou se mají vrátit k pravidelným platbám.

Další plošné úlevy zatím nechystá ani vláda, ani banky a většina úvěrových společností. Poskytovatelé hypoték a dalších půjček se však nebojí, že by lidé ve větší míře nezvládali splácet dluhy. A těm, kdo se do problémů dostanou, slibují individuální řešení situace.

O odklad splátek podle zákona mohli lidé a firmy požádat nejpozději na konci září. Podle zatím nejčerstvějších statistik České národní banky k 18. září přijaly jednotlivé banky skoro 401 tisíc žádostí o odklad splátek, schválily kolem 359 tisíc. Z toho od domácností přišlo bankám 223 tisíc žádostí podle zákona a 154 tisíc jinak než s odkazem na zákon. Banky pak domácnostem schválily celkem 340 tisíc odkladů v celkovém objemu skoro 253 miliard korun.

Podle dat České bankovní asociace požádalo banky o odklad celkem 13 procent klientů, kteří mají nějaký úvěr. Přibližně dvě třetiny všech žádostí připadají na spotřebitelské úvěry, čtvrtina na hypotéky, zbytek jsou především podnikatelské úvěry. Podle objemu mají samozřejmě větší podíl hypotéky a podnikatelské úvěry před spotřebitelským půjčkami.

Většina klientů využila delší variantu s odkladem splátek do konce října. Až na výjimky jim banky počítají úroky i během odkladu, připočtou je potom k celkovému dluhu.

Úvěrové společnosti sdružené v České leasingové a finanční asociaci (ČLFA) pak tuto úlevu poskytly u více jak 80 tisíc půjček. Celkový počet odložených splátek představuje jen sedm procent všech úvěrů poskytnutých členskými společnostmi asociace.

„V tuto chvíli nepovažujeme za potřebné přijímat další plošná opatření. Nepochybujeme o tom, že i po skončení moratoria budou naši členové přistupovat ke svým zákazníkům zodpovědně s cílem maximálně ulevit těm dlužníkům, kteří se vinou pandemie dostali do tíživé situace,“ říká Jaroslav Krutilek, generální tajemník ČLFA.

Velké problémy nečekají po konci moratoria ani banky. „Z dostupných dat bank lze předpovědět, že naprostá většina klientů se začátkem listopadu vrátí ke svému splácení. Nicméně celou situaci banky nadále pečlivě sledují a vyhodnocují. Je jasné, že svoji roli může hrát další vlna koronaviru, ukončení programů vládní pomoci a vyšší nezaměstnanost. Ani tyto vlivy by však podle našeho názoru neměly mít na schopnost klientů bank splácet své závazky zásadní dopad,“ říká Andrea Trudičová, mluvčí České bankovní asociace.

Například v České spořitelně už víc jak třetina lidí odklad splátek sama ukončila ještě před vyčerpáním maximální možné délky úlevy. „Jakkoli u většiny našich klientů neidentifikujeme na základě našich interních analýz riziko, že budou mít po skončení moratoria problémy se splácením, jsme připraveni podat pomocnou ruku všem, kteří budou mít problémy se splácením,“ říká mluvčí Filip Hrubý.

Spořitelna chystá na web formulář, přes který klienti v problémech budou moci zažádat o nový splátkový plán. Měl by být dostupný během října. „V individuálních případech klientů, u nichž budou existovat skutečně vážné důvody, proč nemohou splácet ve standardním režimu, pak počítáme také s možností snížení výše splátek na určitou dobu,“ ujišťuje Hrubý.

„Pokud se klient dostane do problémů se splácením, měl by se nám co nejdříve ozvat a situaci s námi řešit,“ říká mluvčí Air Bank Jana Pokorná. Upozorňuje tak na základní pravidlo, na které by měli myslet všichni dlužníci, když se dostanou do problémů. Mají je se svými věřiteli řešit. Banky jim pak mohou nabídnout řešení, o kterém mluvil už Hrubý. Jako první se nabízí snížení splátek a roztažení splatnosti na delší čas, jako další individuální dohoda.

„V případě problémů se splácením nedoporučujeme vzít si další úvěr. Mohl by vás uvrhnout do dluhové spirály, kdy jednu půjčku budete splácet druhou. Pokud máte více úvěrů, jednou z možností je takzvaná konsolidace, tedy sloučení do jednoho úvěru, anebo můžete věřitele požádat o odklad splátek. Je také možné obrátit se na neziskovou poradnu,“ radí Krutilek. Česká bankovní asociace doporučuje konkrétně třeba služby Poradny ve finanční tísni.

Větší problémy nečeká ani Home Credit. „Ke svým klientům přistupujeme individuálně a dlouhodobě se zabýváme případy klientů, kteří žádají o odklad splátek v tíživé finanční situaci. Díky důsledné prověrce hned v počátku schvalování klienta a dlouhodobě vysoké úrovni prověřování klientů, neočekáváme vysoký podíl klientů v potížích, a to ani v oblasti mikropůjček,“ říká mluvčí Linda Bilal.

Na pevných pravidlech úlev pro lidi, kterým skončí moratorium a dostanou se následně do problémů, se dohodly čtyři úvěrové společnosti sdružené v Asociaci poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ). Jde o Zaplo, Creamfinance, Creditportal a Fair Credit.

Pokud o to jejich klient požádá, tak u jednorázově splatných půjček nad 5000 korun umožní tyto firmy rozložit splácení dlužné částky nejméně do pěti měsíčních splátek, a to bez navýšení. Podmínkou je zaplacení alespoň 20 procent dlužné částky. U půjček s pravidelnými splátkami nabídnou lidem v problémech to samé, co slibují na základě individuálního přístupu banky a větší úvěrové společnosti. I společnosti v APNÚ tak svým klientům slibují rozložení splátek do delšího času bez navýšení nebo individuální splátkový plán.

