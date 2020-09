Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Kurzarbeit má podle plánů vlády od listopadu navázat na dočasný program Antivirus, který pomáhal zachraňovat pracovní místa během jarní karantény a po jejím skončení.

Kurzarbeit má spouštět vláda při vážném ohrožení ekonomiky, třeba v době pandemie, na celou ekonomiku nebo jen pro určitý region či odvětví. Návrh nyní míří k projednání do Poslanecké sněmovny.

Pokud by vláda o vážném ohrožení rozhodla, mohli by zaměstnanci zůstat doma jeden až čtyři dny v týdnu, a to až rok. Za odpracované dny by je dál normálně platil zaměstnavatel. Za dny doma by dostávali od státu 70 procent čistého, počítaných nejvýš z průměrné mzdy.

Nová podpora se má týkat jen zaměstnanců se smlouvou na dobu neurčitou, kteří ve firmě působí minimálně tři měsíce.

Za neodpracované hodiny by firma za zaměstnance platila odvody, a to sto procent u zdravotního a 70 procent z hrubé mzdy u sociálního pojištění.

Podle odborářského předáka Josefa Středuly je vládou schválený návrh výhodný pro firmy, ale nevýhodný pro zaměstnance. Sedmdesátiprocentní náhrada mzdy pro lidi, kteří zůstanou doma, je podle Středuly nízká.

Zástupci firem zase kritizují třeba limit ve výši průměrné mzdy. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu Jana Rafaje je to podpásovka pro zaměstnavatele, kteří mají kvalifikované zaměstnance.

Podle ministerstva práce a sociálních věcí by vláda měla kurzarbeit aktivovat v situaci, kdy se ekonomická situace zhorší, a to nikoli vlivem zaměstnavatelů. Druhou podmínkou je, že lze předpokládat dočasné trvání těchto problémů.

Pak je podle ministerstva výhodné podpořit zachování pracovních míst a setrvání zaměstnanců u zaměstnavatelů, přestože pro ně po určitou dobu nebude práce. Ministerstvo také dává příklady takových situací: jde třeba o ekonomickou recesi, pandemii, živelní události nebo kyberútok.