Delší ošetřovné? Jděte radši do práce, vzkazuje Schillerová

Rodiče, kteří se starají o dítě kvůli zavřené škole nebo jinému koronavirovému omezení, nedostanou po devíti dnech od státu ani korunu. Navzdory rekordnímu rozšíření nemoci Covid-19 totiž vládní hnutí ANO odmítá zavést podobná pravidla pro ošetřovné jako na jaře.

„Musíme podporovat především ekonomiku, tedy aby rodiče chodili do práce. Proti jarním pravidlům se zvedl silný hlas zaměstnavatelů, kterým chyběli lidé v práci. Mohlo by to ohrozit i nemocnice nebo školy,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), proč ani dnes nepodpořila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD).

I přes další šíření koronaviru platí v září standardní pravidla. Zaměstnanci, kteří zůstanou doma s dítětem kvůli zavřené škole, mají nárok na ošetřovné po dobu maximálně devíti kalendářních dnů. U samoživitelů je to maximálně šestnáct.

Rodič se sice může během této doby v čerpání ošetřovného vystřídat s jedním dalším člověkem (typicky druhým rodičem), ale jenom jednou – ne opakovaně. Celková délka podpory se tím neprodlužuje.

Podle standardních pravidel lze ošetřovné při zavřené škole pobírat jenom na dítě „mladší 10 let“. Rozhodující je den žádosti. U desetiletého už tedy rodiče nemají nárok, pokud ošetřování nezačalo před jeho 10. narozeninami.

Ošetřovné – dávka z nemocenského pojištění zaměstnance – pak dosahuje 60 procent denního vyměřovacího základu, což je zjednodušeně řečeno jeho hrubá mzda (s omezeními pro vyšší příjmy).

Při plošném uzavření škol kvůli koronaviru od poloviny března schválili politici speciální úpravu. Doba čerpání ošetřovného nebyla v takovém případě omezena, dosáhli na něj i rodiče dětí mladších 13 let a nakonec stoupla i výše dávky na 80 procent vyměřovacího základu, což už se blížilo čisté mzdě. O obdobu ošetřovného mohli výjimečně žádat i živnostníci a další podnikatelé (OSVČ).

Speciální pravidla platila až do konce školního roku. Rodiče je tedy mohli využít i po otevření škol v květnu nebo červnu, pokud zůstali s dítětem doma kvůli koronavirovým omezením (doprava, školní jídelna a podobně) nebo rizikům (slabší imunita dítěte, společné bydlení s rizikovou osobou...).

Maláčová, do jejíhož resportu spadá vyplácení ošetřovného pro zaměstnance, už na začátku září navrhla, že se ošetřovné při zavřené škole opět prodlouží. Místo maximálně devíti nebo šestnácti dnů by se tak vyplácelo po celou dobu výuky na dálku.

Zároveň se měla zvýšit věková hranice opět na „mladší 13 let“. Za určitých podmínek by na ošetřovné dosáhli i lidé pracující na dohodu. A rozšířit se mělo i na dítě, které má nařízenou karanténu a vzdělává distančním způsobem, přestože zbytek třídy nebo školy normálně funguje.

Proti návrhu se ale postavil silnější vládní partner – hnutí ANO. Podle ministryně financí Aleny Schillerové je situace jiná než na jaře, kdy vláda zavřela školy plošně. A ministr školství Robert Plaga by sice odstranil strop pro délku čerpání, nechce však zvýšit věkovou hranici.

„Budeme se o tom ještě bavit, vláda se k tomu musí nějak postavit. Nemůžeme nechat rodiče bez příjmu. Co mají dělat, když bude zavřená škola, nebo když děti nemůžou do školy kvůli karanténě nebo nemoci, a devítidenní ošetřovné vyčerpají. Nechceme, aby se rodiny dostávaly do dluhové spirály nebo dokonce do exekucí,“ zdůrazňuje Maláčová.

Schillerová však debatu považuje víceméně za ukončenou. „V tuto chvíli to není na stole, jsem na straně podpory ekonomiky,“ říká ministryně financí.

