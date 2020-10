Příspěvek pro samoživitele? Druhá vlna je srazila na dno

Sedmačtyřicetiletá Petra N. žije se dvěma dětmi v Ostravě. Je samoživitelkou a pobírá plný invalidní důchod, který jí jakž takž pokryje měsíční náklady na potraviny. Aby finančně vyšla, měla před pandemií tři brigády.

„Pracovala jsem jako administrativní pracovník, hlídala jsem děti a ještě jsem si přivydělávala šitím,“ popisuje Petra. Pak přišel letošní březen: nouzový stav, zavření škol, komplikace s brigádami a pokles Petřina měsíčního příjmu přibližně o devět tisíc korun.

„Partnera nemám, jsem samoživitelka a otec dětí nám nijak nepomáhá. Navíc pracuje jako OSVČ a sám během karantény přišel o práci a veškerý příjem. Výživné od dubna neposílá vůbec, nebo jen velmi malé částky,“ pokračuje Petra. I když měla menší finanční rezervu a snažila se maximálně šetřit a kupovat jen to nejnutnější, už v dubnu neměla na zaplacení celého nájmu.

Připravit se nemohli

Právě samoživitelé patří mezi skupiny, které koronavirová krize zasáhla nejvíc. Už předtím byli často v situaci, kdy si hodně obtížně vytvářejí finanční rezervy. V případě nečekaných událostí a výdajů se rychle dostávají do problémů.

Podle analýzy finanční skupiny Wood & Company nedokáže neočekávaným finančním výdajům čelit 25 procent tuzemských domácností. V těch s jediným rodičem je to však 52 procent. To je dokonce víc než u domácností osamělých seniorů, kde jde o 40 procent.

Koronakrize se dotkla 80 procent dotazovaných rodičů samoživitelů, ukázal průzkum Asociace neúplných rodin mezi zhruba 500 členy asistenčního programu VašeVýživné.cz. „Celých 40 procent z nich přiznalo, že bez podpory a pomoci rodiny či přátel by krizi nezvládli. O práci v období první vlny pandemie přišlo 11 procent z nich,“ říká Dagmar Vogtová, koordinátorka projektu VašeVýživné.cz.

Pětině rodičů podle průzkumu klesl příjem o pět až deset tisíc měsíčně. Skoro polovině pak o tři až pět tisíc. „Takový propad pro ně může být fatální,“ podotýká Vogtová. „Maminky se také shodují, že v tomto období přestali otcové platit výživné,“ dodává.

„Z našeho průzkumu vyplývá, že v důsledku krize už přišla jedna pětina samoživitelů o zaměstnání, jedna třetina má měsíční příjmy nepřesahující 10 tisíc korun a polovina se musela zadlužit. Pro srovnání: v květnu byla zadlužena třetina samoživitelů, tudíž se jedná o velmi alarmující tempo,“ říká Dana Pavlousková, ředitelka a zakladatelka neziskové organizace Klub svobodných matek, která samoživitelkám v nouzi poskytuje finanční pomoc.

Po vlně do dluhové pasti

Osamělí rodiče se snažili ušetřit na všem, co bylo možné: omezili aktivity dětí v průběhu léta, kupovali levné potraviny, nedopřáli si kvalitní a zdravé jídlo jako třeba ovoce a zeleninu. Někteří z nich neúspěšně žádali stát o dávku mimořádné okamžité pomoci.

Ti, kteří si půjčili, teď mají problém splácet. Třetina zadlužených samoživitelů podle Pavlouskové splácí půjčky nepravidelně, případně vůbec. Přibývá také případů, kdy jeden dluh „lepí“ pomocí další půjčky. Roste riziko dluhové pasti, z níž se neúplná domácnost jenom hodně těžko vrací do normálu – přitom ani ten nebyl žádná sláva.

Druhá vlna epidemie situaci dál zhoršuje. „Při první vlně krize nám chodily žádosti o finanční příspěvek na potraviny, léky, náklady spojené s dětmi. Teď nám tři čtvrtiny žádostí chodí s prosbou o příspěvek na nájem. Jinými slovy: v první fázi byli samoživitelé schopni uhradit nájem a nezbývalo jim na další výdaje. Nyní už nemají na to bydlení,“ upozorňuje Pavlousková.

Po nejtvrdších jarních opatřeních přišlo jenom pár týdnů relativního klidu. Pak začaly prázdny a s nimi další náklady. Někdo musel být s dětmi zase doma, nebo třeba zaplatit letní tábor. A další zvýšené náklady přinesl i začátek nového školního roku. Na druhou vlnu pandemie se tedy většina samoživitelů neměla jak připravit, přestože se snažili najít si aspoň další menší přivýdělek.

Teď se bojí i toho, že budou muset zůstat s dítětem doma kvůli nařízení karantény ve školách nebo školkách. Pro ošetřovné přitom platí běžná pravidla – na rozdíl od jara.

„Rodič teď dostává ošetřovné maximálně devět kalendářních dnů. Pokud jde o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do 16 let, které ještě neukončilo školní docházku, prodlužuje se limit na 16 dní. V souvislosti s druhou vlnou koronaviru se přitom rodiče mohou doma ocitnout i na výrazně delší dobu,“ upozorňuje Jan Kašpar, daňový poradce ze společnosti Kodap.

A na rozdíl od první vlny teď zaměstnanci dostanou standardní ošetřovné ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu (hrubé mzdy), zatímco na jaře to bylo 80 procent. Živnostníci a další podnikatelé už nemají nárok na ošetřovné vůbec, podobně jako lidé pracující na dohodu.

Vogtová upozorňuje i na další rozdíl. Zatímco při první vlně byla online výuka dobrovolná, na podzim – když nastane – bude povinná. Technické vybavení a internet pro dálkovou formu vzdělávání má zajistit rodič, což podle ní představuje významný náklad v rodinném rozpočtu.

Pomůže Šestka?

Poslanci hnutí Starostové a nezávislí (STAN) v srpnu navrhli, aby stát přispěl samoživitelům jednorázově částkou 6000 korun. Vypadá to, že potřebnou většinu ale nezískají. Definitivně se to však ukáže až při hlasování o takzvaném rouškovném – tedy vládním návrhu na jednorázový příspěvek 5000 korun pro každého důchodce. Rozšíření o podporu samoživitelů chce STAN prosadit jako pozměňovací návrh právě k tomuto vládnímu plánu. Částku 6000 korun chce STAN přidat i mladým rodinám pobírajícím rodičovský příspěvek.

STAN odhaduje, že podpora by vládu přišla na dvě až tři miliardy korun. To je mimochodem sedmina až pětina částky, kterou koalice ANO a ČSSD v pondělí schválila na přípravu první části kanálu Dunaj–Odra–Labe.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) je proti. „Příspěvek 6000 korun pro samoživitele je fakticky nerealizovatelný a generoval by značné nespravedlnosti. Pojem samoživitel je sice všeobecně zažitý, ale tato kategorie není nijak sledována. Bonus tedy nelze automaticky poskytnout,“ vysvětluje. Podávání žádosti i dokazování by podle ní bylo komplikované, bylo by nutné třeba ověřování v domácnosti.

Schillerová připomíná, že vláda (na návrh ministryně Jany Maláčové z ČSSD) od letošního ledna výrazně zvýšila rodičovský příspěvek. Mnoho rodičů také čerpalo nebo čerpá některý z protikrizových programů – například zvýšené ošetřovné, kompenzační bonus z programu Pětadvacítka, podporu zaměstnavatelů Antivirus a další.

Podle Dany Pavlouskové by sice jednorázový finanční příspěvek řadě samoživitelů pomohl v aktuální náročné finanční situaci, ale nešlo by jej aplikovat plošně, protože neplatí, že co samoživitel, to rodič v nouzi. Na obtížné zkoumání příjmů poukazují také další kritici jednorázového příspěvku – například poslanec Marek Benda z ODS.

„Bavíme-li se o pomoci v době koronakrize, stát by měl reagovat pružněji. Z našich průzkumů vyplývá, že samoživitelé by uvítali pomoc v podobě potravinových balíčků, příspěvku na bydlení či na léky. Ale pomoc by měla přijít hned. Ne jako tomu bylo na jaře, kdy se opožďovalo i vyplácení ošetřovného,“ zdůrazňuje Vogtová.

Z dlouhodobého pohledu pak samoživitele podpoří hlavně dostatek pracovních příležitostí v podobě zkrácených či flexibilních úvazků, které lze skloubit s péčí o potomky. Podle Vogtové by pomohlo daňové zvýhodnění zaměstnavatelů, kteří tyto rodiče zaměstnávají a umožňují jim flexibilitu. A také navýšení kapacit v mateřských školách a jeslích.

