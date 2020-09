Čau, senioři! Vezeme vám roušky

Vláda, v jejímž čele stojí patron seniorů, důchodců, babiček a dědečků Andrej Babiš, pomáhá dřív narozeným, jak může. Z veřejných peněz, přesněji veřejných dluhů, to jde jako po másle.

Po pětitisícovém bonusu důchodcům následuje balíček s respirátorem a pěti rouškami pro ty, kteří spadají do kategorie 60+.

Obojí dobrodiní má jedno společné. Vláda si vybere skupinu (voličů), které pomůže, ale neláme si hlavu tím, kdo z ní pomoc skutečně potřebuje, pro koho je koronová situace tíživá, a kdo ji může zvládat.

Nahází všechny do kategorie vymezené kalendářním věkem nebo příjmem důchodu, i když mnozí z ní jsou zdraví a existenciální problémy nemají. Může se snad s pojmem senior ztotožnit šedesátník, který běhá, jezdí na kole a vyráží na trekking do hor?

Proti takové politice se už v dubnu, během prvního úderu korony, ozvali odborníci zabývající se problematikou stárnutí a stáří. Ve Výzvě k zastavení ageismu a věkové diskriminace v době koronaviru formulovali výhrady proti stigmatizaci lidí na základě kalendářního věku. Píše se v ní:

„Směšovat různorodé lidi do jedné, kalendářním věkem definované skupiny, vůči níž se přijímají stereotypní opatření, je nebezpečné a nežádoucí. Hrozí ponižující stigmatizace a segregace na jedné straně a přehlédnutí, zanedbání péče, strádání a ohrožení života těch potřebných na straně druhé. Nemá to odborné opodstatnění, je to psychosociálně ponižující.“

Do voleb vydrží

Zásilka roušek a respirátorů šedesátníkům a starším, je krok, kterým vláda podporuje zmíněný stereotyp, že většina lidí z této kategorie je nesoběstačná, že to jsou tvorové, kteří se bez pomoci kabinetu neobejdou.

Jistě, státní pokladna tuhle akci unese. Jeden respirátor, jak sdělil ministr vnitra, nakoupila vláda na jaře za 2,35 dolaru, roušku za 0,37 centu. Přepočteno na koruny, balíček pro seniora bude stát necelou stovku. Přebalování a rozvoz respirátorů a roušek vyjde na 15 milionů. Lidí v kategorii 60+ žijí v Česku skoro tři miliony. Z toho vychází, že záchranné balíčky zaplatíme částkou, která se blíží ke 300 milionům. Není to zanedbatelné, ale ve srovnání s „rouškovným“ za 14,5 miliardy to je pakatel. Koneckonců, zásilka roušek není čisté zlo, nikomu neuškodí a někomu pomůže.

Ekonomicky vzato, je to ale plýtvání. Roušky a respirátory potřebují především ti, kteří jsou covidem skutečně ohroženi a tato kategorie se nekryje se skupinou 60+.

Pravda, kalendářní věk není pouhé číslo. S vyšší a přibývající hodnotou tohoto numera se zdraví neutužuje a fyzických sil nepřibývá. Vážné zdravotní potíže, které vyvolává koronavirus, jsou ale spojené především s některými chronickými chorobami, případně vyčerpaností.

Seniory, kteří jsou fyzicky nebo mentálně hendikepovaní a potřebují pomoc druhých, jednorázová zásilka roušek nevytrhne. Na jak dlouho jim tyhle ochranné pomůcky vydrží? Patrně do krajských voleb (2. a 3. října). Respirátory a roušky, které jsou jednorázové, stačí jen na jednu cestu k lékaři nebo do obchodu. Pak se mají zlikvidovat.

Neměla by vláda skutečně ohroženou část populace, nikoli širokou kategorii 60+, zásobovat kvalitními respirátory (a rouškami) z nanomateriálů, které se dají používat opakovaně? A neměla by také ty seniory, kteří jsou skutečně křehcí, ušetřit chaotického rozhodování? Mnozí z nich jsou zmatení a situaci kolem korony nechápou. V tom jim ale kabinet nepomáhá.

Kdo pomůže víc?

Když vláda schvalovala pětitisícový bonus k důchodům, zdůvodnila ho mimo jiné tím, že to je odškodné za stres seniorů způsobený koronavirem. Nepodílel se však na stresu některých z nich samotný kabinet?

Nejdřív jim připravil cynickou hru Zavolej Babišovi a dostaneš roušku, potom komplikovanou bojovku Hádej, v kolik zítra půjdeš nakupovat. A do toho povely Roušky nasadit! Roušky sundat! Roušky znovu nasadit! Lidé, kterým věkem už ubylo psychických sil, si musí připadat jako na vojenském cvičení, kterého se účastní všichni bez výjimky.

Na tomto cik-cak postupu vlády se od nástupu korony příliš nezměnilo. Co se změnilo, je kategorie těch, kteří jsou „dostatečně staří“ na to, aby si zasloužil zvláštní pozornost kabinetu.

Ještě na jaře, když se vyhlašovala ochranná opatření v prodejnách, byli do chráněné seniorské kategorie započteni ti, kteří dosáhli 65 let. Rouškovné tuto hranici snížilo o rok a víc. Teď ji vláda srazila na 60.

Cestovky ale nabízejí dotované zájezdy už od 55, v jednom případě dokonce od 50 let. Že by inspirace pro vládu? „Velké“ (sněmovní) volby jsou až příští rok a koaliční soutěž Kdo víc pomáhá seniorům nynějším záchranným balíčkem nepochybně nekončí.