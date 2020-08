Pět tisíc ke každému důchodu. Vláda se shodla na rouškovném

Co se děje

Důchodci dostanou před Vánoci jednorázový příspěvek ve výši 5000 korun. Definitivně se na tom dohodly vládní strany ANO a ČSSD. Po dnešním jednání to oznámili jejich předsedové Andrej Babiš a Jan Hamáček.

„Jde o příspěvek na kompenzaci zvýšených životních nákladů a ke zlepšení života seniorů. Jsem přesvědčený, že v této době je to mimořádně opodstatněné,“ řekl Hamáček. S Babišem společně odmítli, že by šlo o kupování voličů. Na podzim jsou krajské a senátní volby. Babiš s Hamáčkem nechtějí používat ani název rouškovné, s nímž přišla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Babiš kromě jiného zmínil, že životní náklady důchodců letos rostou rychleji než zbytku populace. Ceny položek ve „spotřebitelském koši důchodců“ rostou meziročně o 3,9 procenta, celková inflace je nyní na 3,2 procentech. Tento vyšší růst nákladů budou mít ale důchodci započtený v pravidelné valorizaci, protože v té se počítá vždy s vyšším z obou ukazatelů.

Příspěvek se týká všech typů důchodů – tedy starobních, invalidních i pozůstalostních. Podle dat České správy sociálního zabezpečení bylo v Česku na konci června celkem 2 892 823 důchodců, většinu z toho (2,4 milionu) tvoří důchodci starobní.

Zástupci vlády původně mluvili o mimořádné valorizaci důchodů v příštím roce. K té nakonec nedojde. Místo toho vláda důchodcům pošle „jen“ prosincový mimořádný příspěvek, který jim na rozdíl od mimořádné valorizace nezvýší důchody do dalších let. Pro státní pokladnu je to tedy levnější varianta. Podle Babiš vyjde na 15 miliard korun.

Řádná valorizace má podle premiéra v příštím roce dělat 848 korun u průměrného důchodu. Ten se tak dostane nad hranici 15 tisíc korun, což je slib vlády z jejího programu. Průměrný starobní důchod dělal koncem března 14 397 Kč.

Důchody naposledy na začátku roku 2020 stouply o víc než jen zákonnou valorizaci. Průměrný důchod letos v lednu vzrostl o zhruba 900 korun. Většinu dělala zákonná valorizace, dalších 151 korun k průměrnému důchodu dosypala mimořádná pravidla navržená vládou a podpořená i opozicí.

Ještě o rok dřív prosadila vláda další změnu důchodů, která je zvyšuje natrvalo. Od roku 2018 totiž základní výměra důchodu, kterou dostává každý penzista stejně velkou, vzrostla z předchozích devíti na současných deset procent. Oproti předcházejícím rokům je tak každý důchod v Česku nyní automaticky vyšší o víc jak 300 korun měsíčně.

