ČNB sebrala Fair Credit povolení na spotřebitelské úvěry

Česká národní banka (ČNB) odňala společnosti Fair Credit Czech oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru. Důvodem je opakované a závažné porušení zákona o spotřebitelském úvěru. Současně uložila společnosti pokutu ve výši jeden milion korun.

Rozhodnutí centrální banky nabylo právní moci 20. června, kdy bylo doručeno do datové schránky právního zástupce společnosti Fair Credit Czech.

„Společnost Fair Credit Czech nevedla v účetním roce 2022 správné a úplné účetnictví a řádně nevedla ani evidenci poskytnutých spotřebitelských úvěrů, přičemž šlo o opakované a závažné porušení povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru,” vysvětluje mluvčí ČNB Jakub Holas. Připomíná, že Fair Credit dostal už loni pokutu tři miliony korun.

Od 21. června tak společnost Fair Credit Czech nesmí poskytovat spotřebitelské úvěry a ani vykonávat další související činnosti s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků.

„Může vymáhat pohledávky a provádět činnosti k ukončení aktivit poskytovatele spotřebitelských úvěrů, ledaže by tomu však bránily jiné právní skutečnosti, například rozhodnutí soudu,“ upřesňuje Holas.

K už poskytnutým úvěrům má společnost jako věřitel dál svá práva, ale také povinnosti vůči spotřebitelům. „Pokud by se spotřebitelé po odnětí oprávnění k činnosti Fair Credit Czech cítili jednáním této společnosti poškozeni na svých právech vyplývajících z příslušné smlouvy o úvěru, mohou se dále obrátit na orgány příslušné k řešení soukromoprávních sporů, například na finanční arbitr či příslušný soud,“ radí mluvčí ČNB.

V případě, že by Fair Credit Czech dál spotřebitelské úvěry nabízela nebo by stávajícím spotřebitelům poskytovala nové úvěry formou odložení sjednané splatnosti dříve poskytnutého spotřebitelského úvěru, hrozila by ji pokuta až do výše 20 milionů korun.

