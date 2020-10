Výměna řidičáku počká. Platnost se prodlužuje

Jednoduchá obnova stále nejde vyřídit přes internet, a to ani když máte datovou schránku nebo občanku s čipem. Češi musí osobně na úřad. Dokonce hned dvakrát. Stát teď přichází s aspoň dočasnou úlevou.

Co se děje

Dlouhé fronty kvůli výměně řidičských průkazů můžou skončit. Ministerstvo dopravy rozhodlo o prodloužení jejich platnosti, a to přinejmenším do konce nouzového stavu.

„Pokud vám vypršela platnost dokladu během aktuálního nouzového stavu, tak můžete dál řídit, na doklad se hledí jako na platný a nehrozí žádné pokuty,“ vzkázalo dnes ministerstvo dopravy.

„Ministerstvo dopravy rozhodlo po domluvě s ministerstvem vnitra na toleranci neplatných řidičských průkazů v rámci nouzového stavu na území České republiky. Navíc navrhujeme prodloužení platnosti řidičských průkazů do 31. března 2021,“ říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

„Za předpokladu, že uplynula doba platnosti dokladů (řidičský průkaz; průkaz profesní způsobilosti řidiče) v době trvání nouzového stavu, se hledí na tyto doklady jako na platné, resp. držitelé těchto dokladů nebudou za výkon činnosti realizovaný s dokladem, jenž v době nouzového stavu pozbyl plynutím času své platnosti, v přestupkovém řízení postihováni,“ píše v metodickém stanovisku ministerstva dopravy, které dnes dostaly obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady.

Opatření zatím platí na období nouzového stavu a pouze v České republice. Ministerstvo dopravy jedná s Evropskou komisí o návrhu prodloužení platnosti propadlých řidičských průkazů do 31. března.

K podobnému kroku došlo už na jaře. Platnost průkazů, která skončila v době mezi 1. únorem a 31. srpnem 2020, se tehdy prodloužila o sedm měsíců od data původního ukončení.

Ministerstvo po několika týdnech reaguje na kritiku za to, že lidé musí jít kvůli výměně na úřad osobně i v době, kdy mají omezit zbytečný kontakt s ostatními v době koronavirových omezení. Situace se zhoršila po vyhlášení nouzového stavu, který omezil provoz úřadů jen na pár hodin během dvou dnů v týdnu.

Například v Praze se tvořily fronty až na dvě a půl hodiny. Češi si přitom stále nemohou vyřídit výměnu řidičského průkazu online – a to ani v případě, že mají datovou schránku nebo novou občanku s čipem. Na některých úřadech se sice mohou elektronicky objednat na osobní návštěvu, kapacita je ale nedostatečná, navíc ne každý dokáže naplánovat návštěvu třeba měsíc předem na konkrétní hodinu – zvlášť během současné mimořádné situace.

„Rezervační systém odboru dopravněsprávních činností pražského magistrátu obvykle nabízí termíny na následující zhruba dva týdny, přesto se podle zkušeností zhruba dvacet procent lidí na svůj termín vůbec nedostaví a blokuje tak termín ostatním. Při delších rezervacích byl v minulosti podíl lidí, kteří se nedostavili, ještě vyšší. Rezervaci je přitom možné zrušit a uvolnit tak prostor pro další případné zájemce,“ říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. „Aktuálně je kalendář zaplněn, je ale dobré pravidelně systém sledovat, zda se neuvolní některý termín. Další možné termíny k návštěvě pracovišť až do konce listopadu se otevřou v nejbližší době,“ dodává.

„Už minulý týden jsme oslovili všech 206 obcí s rozšířenou působností a krajské úřady s připomenutím, že nemusejí omezovat úřední hodiny, pokud by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost orgánu nebo nepřiměřeně omezilo práva veřejnosti,“ říká Jemelka.

Ministerstvo také připomíná, že o řidičský průkaz lze zažádat až tři měsíce dopředu, a to v kterékoliv obci s rozšířenou působností – tedy nezávisle na bydlišti řidiče. K výměně je nutné donést platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz. Fotografii pořídí úředníci na místě nebo ji stáhnou z registrů vedených ministerstvem vnitra.

„Standardní výměna je výměna zdarma. Zákonná lhůta je do 20 dnů, zpravidla do 14 dnů je doklad vyroben,“ říká mluvčí ministerstva dopravy. Kdo trvá na rychlejším vydání dokladu do pěti pracovních dnů, musí zaplatit 700 korun.

Stát mě nutí vyměnit si řidičák, ale ačkoli mám datovou schránku i občanku s čipem, musím na úřad, kde ukážu tu občanku s čipem paní, která na jejím základě vygeneruje nějaký papír. Nemusel jsem se nechat vyfotit, nic. Proč tohle v kántry for z fjúčr nejde udělat elektronicky??? — Ondrej Maly (@ondrej_m) September 21, 2020

Digitalizace státní správy v praxi 👎

859 000 řidičů si letos bude muset vyměnit řidičský průkaz 🚗

Jsem jeden z nich 🙉

Myslíte, že to mohu udělat s využitím své datové schránky?

Ani náhodou 😤 #dvěhodinyčekání #21století pic.twitter.com/ue4JQc2AUt — Radek Špicar (@R_Spicar_SP_CR) September 21, 2020

