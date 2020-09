Změny exekucí: Teritorialita zřejmě nebude, ANO je proti

Po včerejšku je zase o něco jasnější, jak se změní pravidla exekucí. Velcí věřitelé a velcí exekutoři zřejmě uspějí se svojí snahou zablokovat přechod na takzvanou teritorialitu. Ústavně právní výbor poslanecké sněmovny při projednávání novely exekučního řádu pirátský návrh na územní příslušnost zamítl, stejně jako zamítl návrh ministerstva spravedlnosti na zavedení takzvaného sněhuláka. Věřitelé si tak i dál nejspíš budou moci volit exekutora, jakého chtějí.

Neprošel ani návrh poslance Marka Výborného (KDU-ČSL) na mírnější verzi teritoriality, na její spotřebitelskou odnož. Tento návrh počítá s tím, že by si věřitelé svého exekutora dál vybírali u pohledávek za podnikateli či firmami, u spotřebitelů by se ale přidělování exekutorů řídilo pravidly územní příslušnosti.

Neprošel ani další návrh ministerstva spravedlnosti na automatické zastavování tříletých a starších exekucí, u kterých nebylo nic vymoženo. Těchto exekucí jsou až dva miliony a návrh počítal s tím, že by je věřitel mohl oživit jen tím, že by exekutorovi zaplatil zálohu na jejich vymáhání.

Milostivé léto bude

Naopak klíčový výbor pro další projednávání změn v exekucích podpořil třeba návrh na zastavování marných a bagatelních exekucí. Jde o společný návrh poslanců Patrika Nachera (ANO), Marka Výborného (KDU-ČSL) a Dominika Feriho (TOP 09), který počítá se zastavováním exekucí, které bezúspěšně běží tři a více let a u nichž původní dluh – takzvaná jistina – dělal maximálně 1500 korun. Takových exekucí je podle Nachera 200 až 300 tisíc.

Návrh počítá s částečným odškodněním pro věřitele i pro exekutory za náklady, které už s vymáháním měli. Věřitelé si budou moci odečíst z daní 450 korun za každou zastavenou pohledávku (jde o 30 procent z 1500 korun). Peníze nedostanou přímo, aby to podle Nachera nebylo pro překupníky. Exekutorům pak má stát za každou zastavenou exekuci vyplatit 1050 korun (jde o 30 procent takzvaných hotových nákladů, které dělají 3500 korun). Podle Exekutorské komory je navržená náhrada násobně pod náklady, které exekutoři s vymáháním mají.

„Považuji to za jedno z klíčových opatření celé novely. Je to součást řešení problémů, které si v systému vlečeme z minulosti, kdy docházelo u často bagatelních dluhů k astronomickému růstu příslušenství v podobě úroků, penále, nákladů exekuce a tak dále. Toto opatření má tedy s přiměřenou mírou spravedlnosti pomoci vyřešit historické dluhové pasti,“ řekl webu Peníze.cz na konci srpna Výborný.

Podle pirátského poslance Lukáše Kolaříka jde ale v praxi o přesun 300 milionů ze státního rozpočtu exekutorům. „Je to nechutná malá domů v přímém přenosu. Z peněz daňových poplatníků přilepšíme pochybným exekutorům typu Juraj Podkonický nebo Dalimil Míka, který je mimochodem sponzorem hnutí ANO. Jsou to přesně ti exekutoři, kteří nedodržovali zákon a nespojovali úkony u jednoho dlužníka, za což jim teď budeme ještě platit,” dodává Kolářík.

Výbor schválil také návrh Výborného na takzvané milostivé léto u dluhů za veřenoprávními institucemi. Lidé mají dostat tři měsíce čas na uhrazení původního dluhu a k tomu by zaplatili jen omezenou výši příslušenství jako jsou úroky, pokuty nebo poplatky za nesplácení.

Prošel třeba i návrh na takzvaný chráněný účet, na kterém už dopředu panovala široká shoda mezi věřiteli, exekutory i zástupci neziskových organizací, kteří v terénu pomáhají dlužníkům. Chráněný účet má zabránit současné praxi, kdy zaměstnavatel pošle nezabavitelné minimum na účet dlužníka a tam si peníze stáhne další exekutor, i když by dlužníkovi měli zůstat.

Výbor schválil i návrh na změnu pořadí započtení výtěžku z exekuce. Podle něj by se měla nejdříve platit jistina a až pak příslušenství. Mělo by se tak zarazit nekonečnému bobtnání dluhu u nízkopříjmových dlužníků.

ANO proti teritorialitě

„Ústavně právní výbor v zásadních otázkách vůbec nerespektoval doporučení svého expertního podvýboru pro exekuce, insolvence a oddlužení. Zejména v otázce teritoriality, ale i dalších úpravách. Je pak otázkou, nakolik má takový podvýbor smysl, když po ročních jednání expertů na exekuce a insolvence se jejími závěry ústavně právní výbor neřídí a hlasování probíhá čistě stranicky,“ komentuje dnešní výsledek Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení.

Podle Hábla byli proti zavedení teritoriality především poslanci vládního hnutí ANO. „Udivuje mě to zejména proto, že i sám premiér Babiš ve svých prohlášeních zmiňoval potřebu najít kompromis u slučování exekucí. Poslanci za ANO však hlasovali disciplinovaně jako jeden muž proti všem variantám teritoriality, které byly na stole,“ říká autor návrhu místní příslušnosti exekutorů, pirátský poslanec Lukáš Kolářík.

Velké překvapení to ale není. Poslanec Patrik Nacher, který je v ANO odborníkem na dluhovou problematiku, odpor vůči teritorialitě anoncoval dopředu. Těm, kteří mají nezvladatelné dluhy z dřívějška, zavedení teritoriality podle Nachera nepomůže. Spoustě dlužníků by teritorialita nepomohla ani proto, že nebydlí na své trvalé adrese. „A věřitele to vyloženě poškodí. Nově budou muset komunikovat se 150 exekutory, to zdraží jejich služby pro všechny,“ upozorňoval Nacher už na konci srpna.

Neprošel ani návrh, aby Exekutorská komora povinně zveřejňovala vybraná data z Centrální evidence exekucí nebo aby evidence byla přesunuta pod stát.

Už na podzim by mělo dojít k závěrečnému hlasování poslanců ve třetím čtení. „Všechny návrhy načtou Piráti znovu v rámci druhého čtení a pokusí se přesvědčit plénum sněmovny, aby tyto zásadní změny schválilo,“ říká Kolařík.

