Do Německa loni vycestoval rekordní počet Čechů. Jak to bude dál?

Náklady na dovolenou jsou jednou z položek, které lidé v ekonomicky těžkých časech radši pošetří. Krize vyvolaná pandemií navíc komplikuje – nejen bezpečnostními opatřeními – cestování jako takové. Pro turistický ruch zkrátka vražedná kombinace. O aktuální situaci i vyhlídkách do budoucna si s Janem Pohanělem povídáme ve chvíli, kdy se Německo chystá zařadit prakticky celou Českou republiku mezi rizikové oblasti a pro vstup na své území bude vyžadovat negativní test na covid-19 nebo karanténu.

Situace nepřeje výletům Čechů do Německa ani trochu. Jak to bylo v předchozích měsících?

Příjezdový cestovní ruch z české strany letos vlivem covidu pochopitelně výrazně klesl. Za první polovinu roku byla návštěvnost Čechů v Německu zhruba poloviční než loni. Po ukončení jarního lockdownu a opětovném otevření hranic pro turisty došlo k mírnému oživení, po zařazení České republiky na seznam rizikových oblastí ve druhé polovině září ale dojde opět k útlumu. Nezbývá než doufat, že se letos v německých městech budou alespoň konat vánoční trhy, které by mohly našince opět přilákat.

Jan Pohaněl Zdroj: Německá turistická centrála Od září 2017 vede Německou turistickou centrálu v Česku. V minulosti působil mimo jiné jako koordinátor akcí českého předsednictví v Radě EU při ministerstvu vnitra, vedl regionální kancelář Česko-německé obchodní a průmyslové komory v Ostravě a ve společnostech GZ Media a Logik budoval obchodní vztahy s německými zákazníky. Má dvě děti a ve volném čase nejraději hraje na housle.

Za jak dlouho po skončení koronakrize se podle vás vrátí cestovní ruch do normálu?

Nějakou chvíli to potrvá. My jsme si na to hned na jaře nechali udělat dvě odborné studie, které predikují další vývoj, a to jak pro celkový příjezdový cestovní ruch Německa, tak i konkrétně pro českou návštěvnost. Ze studií vyplývá, že v letošním roce ztratíme v návštěvnosti zhruba polovinu. Tím se přeruší desetiletý růst, protože Německo jakožto zajímavou turistickou destinaci objevovalo každým rokem víc našinců. Loni byl počet přenocování Čechů v Německu dosud největší a činil zhruba 1,4 milionu. To číslo navíc zahrnuje jen přespání v ubytovacích zařízeních s deseti a více lůžky, další lidé využili jiné možnosti ubytování, například Airbnb. Na hodnoty z loňského roku se podle zmíněných studií máme šanci dostat až někdy v průběhu roku 2023.

Proč až za tak dlouho?

Studie vycházely z krizí, které jsme zažili v minulosti, třeba po roce 2008, a také z podoby konkrétních opatření proti šíření koronaviru, ke kterým jednotlivé vlády přistupují. Mezi ukazateli je tedy třeba to, jak rychle se jednotlivé země zotavily z těch minulých krizí. V tomto směru si vedly lépe západní země jako Rakousko, Francie, Nizozemsko. V případě nás Čechů, ale třeba i Poláků je predikováno, že to potrvá déle, než budeme zase takzvaně back on track. Přestaneme šetřit a začneme opět v běžné míře cestovat.

Zdroj: Neměcká turistická centrála

Očekáváte nějaké nové trendy v oblasti cestovního ruchu, až pandemie odezní?

Předpokládám a nasvědčují tomu i různé průzkumy, že lidé budou v nejbližších letech preferovat individuální dovolenou. Z pohledu dopravy dají ve větší míře přednost osobním automobilům před autobusy, vlaky a letadly. A značně vzroste zájem o aktivní dovolenou v přírodě. Je to logické, lidé budou zkrátka nějaký čas opatrnější.

Anketa Kam se do konce roku chystáte? Do Německa Do Rakouska Na Slovensko Na jih Po Česku Jinam Leda...

Je to pro vás dobrá, nebo špatná zpráva?

Nám to trochu hraje do karet v tom smyslu, že už před koronakrizí Češi do Německa cestovali nejčastěji osobním vozem a nejnavštěvovanější spolkovou zemí bylo sousední Bavorsko, které je pro dovolenou tohoto typu ideální. Proto jsme tímto směrem, tedy na aktivní trávení času v přírodě, zaměřili i aktuální kampaň #WanderlustGermany. Komunikujeme možnosti cyklistiky a pěší turistiky. Země nabízí 16 národních parků, z toho dva hned na hranici s Českou republikou, dále 70 tisíc kilometrů dálkových cyklostezek, 200 tisíc kilometrů značených pěších stezek, velká jezera a tak dále.

Nabízíme tipy na dovolenou pro nadšené sportovce, kteří si chtějí dát pořádně do těla, pro rodiny s dětmi i pro takzvané požitkáře, kteří pohyb v přírodě rádi kombinují třeba s kulinářskými zážitky.

Jak vypadá propagace turistické destinace v době, kdy jsme byli všichni nabádáni raději nikam necestovat?

Už před covidem jsme kladli velký důraz na digitální komunikaci, sociální sítě a virtuální realitu, tudíž jsme nemuseli měnit komunikační kanály a na vzniklou situaci jsme byli schopni velmi rychle zareagovat. Museli jsme ale samozřejmě na nějaký čas změnit sdělení těch kampaní. Nyní se nesou v takové inspirativní rovině. Jde nám o to, udržovat s lidmi kontakt, aby se na Německo jakožto lákavou turistickou destinaci nezapomnělo. Koneckonců zrovna v době, kdy je cestování komplikované, si řada lidí může naplánovat dovolenou, kterou si dopřeje, až to celé skončí. Takže smysl to určitě má.

Češi stále dávají před Německem přednost Slovensku a Rakousku, co se trávení dovolené týče. Proč?

Cestování do Německa máme spojené spíše se služebními a obchodními cestami, případně vánočními trhy či Oktoberfestem. Kombinaci skutečností, že toho země z pohledu turistického ruchu nabízí daleko víc, navíc je od nás co by kamenem dohodil, a ještě je právem vyhlášená vysokou kvalitou služeb, Češi teprve objevují. Zajímavostí je, že třeba Holanďané tam tráví svou dovolenou často. V loňském roce měli v Německu 11 milionů přenocování, přitom se nejedná o výrazně lidnatější zemi. Do jisté míry tedy jde o české specifikum a myslím, že je velký potenciál tuto situaci změnit. Lidé se o nepřeberných možnostech krásné dovolené v Německu potřebují jen víc dozvědět.

Zdroj: Německá turistická centrála

Blíží se zimní sezona a teprve uvidíme, jestli letos budeme vůbec někam cestovat. Kam byste se vy vydal v Německu třeba na lyže?

Například do jednoho z alpských středisek jako jsou Garmisch-Partenkirchen či Berchtesgadener Land nebo do Oberstdorfu v Allgäuských Alpách. Zajímavých lyžařských středisek je ale v Německu mnohem víc, jmenovat lze třeba Bodenmias, St. Engelmar, Großer Arber a Mitterdorf v Bavorském lese, které nabízí mimo jiné výborné zázemí zejména pro rodiny s dětmi. Pro milovníky běžkování jsou lákavé například běžecké trasy v oblasti Ruhpoldingu. Německo je však pro Čechy obecně spíš letní turistickou destinací. Zdejší lyžařské areály teprve poznávají, přitom cenově se pohybují často níž než ty rakouské a služby jsou na skutečně vysoké úrovni.

Nezapomeňte cestovní pojištění! Zdroj: Shutterstock Srovnáme i sjednáme Řekla vám kartářka, šéf nebo rodina, že vás čeká cesta? Bude se hodit cestovní pojištění. Stojí pár korun, ale když se něco stane, může mít hodnotu milionovou. Rádi pomůžeme s porovnáním cestovka, aby vyhovovalo vašim potřebám, a přitom bylo levné. A budete-li chtít, rovnou ho tu můžete za pár minut online sjednat. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ HNED