Jak porazit inflaci. Spořicí účet už nestačí

Když spotřebitelské ceny porostou každý rok v průměru o dvě procenta, budete na nákup, který vás dnes přijde na 1000 korun, potřebovat za pět let 1104 korun. A to, co dnes stojí 100 000 korun, vás za pět let v průměru přijde na 110 400 korun. Co udělá inflace s vašimi úsporami v bance? Pokud máte třeba 10 000 korun jenom na běžném účtu s nulovým úrokem, připraví vás za pět let prakticky o tisícovku – o tolik klesne reálná hodnota neúročených peněz.

Co s tím? Jako první vás nejspíš napadnou spořicí účty. Ve většině případů je to opravdu lepší než nechávat dočasně volné peníze na neúročeném běžném účtu. Jenže ani se spořáky žádné terno neuděláte. Nejvíc teď nabízí Hello bank: 0,6 % na vklady do 200 tisíc korun. Z tohoto výnosu navíc musíte zaplatit 15% daň. Takže když na takový spořicí účet uložíte 100 tisíc, čistý výnos bude 510 korun, tedy 0,51 %. To je hodně hluboko pod současnou tříprocentní inflací. Ani spořicí účet vám tedy úspory ve skutečnosti nerozmnoží. Smysl má jenom pro bezpečné uložení peněz, které chcete mít kdykoliv k dispozici.

Jako další přicházejí v úvahu termínované vklady. Banky a záložny nabízejí vyšší úrok za to, že jim peníze svěříte na předem určenou dobu a nemůžete s nimi volně disponovat (na rozdíl od spořicích účtů). S nejlepšími termíňáky se dostáváte inflaci blíž. Nejvyšší úrok teď nabízejí záložny Artesa a Ney. Jednoroční fixace vkladu ve výši 100 tisíc je s ročním úrokem 1,9 %, u tříleté je to 2,5 % a u pětileté Artesa láká na 3% roční úrok. Když tedy vezmeme tříletý vklad, získáte s ním při vkladu 100 tisíc na konci spoření čistý výnos (po zdanění) kolem 6375 korun, což zhruba odpovídá efektivní roční úrokové sazbě ve výši 2,13 %. S tím už se současné úrovni inflace přibližujete a pokud by se ČNB dařilo v příštích letech plnit svůj cíl a držet ji u dvou procent, dokáží nejlepší termínované vklady úspory před inflací ochránit. Nic navíc vám však nepřinesou.

Jenže: U vkladů do záložen platí takzvané pravidlo 1:10. Musíte se stát členem družstva a zaplatit členský vklad, který odpovídá aspoň desetině vašeho vkladu. Když tedy na termínovaný vklad dáte 100 tisíc korun, musíte dát dalších 10 tisíc do členského vkladu. Ten se zhodnocuje podle hospodaření záložny. Může vám sice vynést víc než úroková sazba, když se družstvu bude dařit, zároveň však nesete riziko případného podnikatelského neúspěchu. Zatímco peníze na termínovaném vkladu jsou pojištěny v rámci evropského systému garance vkladů, členské vklady nikoli.

Banky mají na termínovaných vkladech podstatně nižší úroky. Například u tříletého vkladu je teď nejvýš Expobank s 0,9 % ročně. To je opět hluboko pod inflací.

Česká národní banka své úrokové sazby, kterými úročí přebytečné vklady bank, nejspíš zvedne. Některé banky pak zřejmě spoření lehce zatraktivní. Přesto se nedá čekat, že by jednoduché spoření v blízké budoucnosti stačilo na inflaci. To by centrální banka musela základní repo sazbu opět zvýšit někam ke 2 %, kde byla v roce 2019. Tehdy byly spořicí účty v řadě případů dostupné s úrokem nad 1,5 %. Teď je repo sazba na 0,25 %. Letos analytici většinou čekají, že ČNB zvýší své úroky dvakrát – vždy o 0,25 procentního bodu, jako to dělala před nástupem epidemie, kdy reagovala na rychle rostoucí ekonomiku.

Kam inflace ve skutečnosti zamíří, nikdo neví. Pokud se však splní předpovědi, podle nichž se v květnu dostala na vrchol a v dalších měsících se bude vracet k dvouprocentnímu cíli ČNB, tak na inflaci dál vystačí dobře nastavené stavební spoření. U něj není teď problém se dostat po započtení všech plusů (státní příspěvek, zhodnocení od stavební spořitelny) a minusů (daň z výnosu, poplatky) na efektivní úrok 3,5 % ročně. Nejlepší nabídka je dokonce nad 4 %.

Takové čisté zhodnocení dostanete, když budete posílat 1700 korun měsíčně, což je ideální výše pro získání nejvyššího možného státního příspěvku a zároveň nejvyššího zhodnocení. S rostoucí úložkou už nezískáte od státu víc, reálné zhodnocení tak bude klesat. Stavební spoření je určeno pro pravidelné spoření relativně menších částek, případně jako základ pro pozdější úvěr. Jenže se stavebním spořením nevyřešíte situaci, kdy máte naspořeno několik stovek tisíc a chcete je ochránit před inflací.

Jednoduchou a účinnou možnost, jak vyrovnat inflaci, nabízí ministerstvo financí. Protiinflační Dluhopis Republiky dělá přesně to, co má v názvu. Ochrání vaše úspory proti inflaci tím, že je v následujících šesti letech zhodnotí vždycky přesně o inflaci. Na rozdíl od dřívějška už sice nedostanete půlprocentní bonus nad inflaci, na druhou stranu se od letoška výnos z těchto dluhopisů nedaní. Když tedy dáte na protiinflační dluhopis třeba 100 tisíc a inflace dosáhne dvou procent, bude váš čistý výnos také dvouprocentní – za rok můžete mít 102 tisíc.

Kdo ještě dluhopisy od státu nekupoval, musí zajít na vybrané pobočky ČSOB a České spořitelny, které fungují jako distributoři. Za založení elektronického účtu tam zaplatíte poplatek ve výši 250 korun. Online a bez poplatku si mohou tento účet uzavřít zatím jen majitelé eObčanek. Investovat můžete od jedné tisícovky do 50 milionů korun. Pár stovek tisíc tak před inflací ochráníte snadno. V červnu zrovna končí další upisovací období. Jestli chcete letní emisi stihnout, musíte mít vše hotovo (včetně zaslání peněz na účet) do 21. června. Úspory pak státu svěříte do začátku července roku 2027, nicméně lze je vybrat bez sankce jednou ročně v době výročí, tedy vždy na začátku července.

Roste! Zdroj: Shutterstock Oživení po pandemii zvedá poptávku a tím i ceny. Vidíme to i v Česku, kde inflace poslední dva měsíce rostla kolem tří procent, naposledy v květnu o 2,9 %. Většina analytiků očekává v příštích měsících mírný pokles. I když jedním dechem dodávají, že míra nejistoty je stále vysoká. V posledních zhruba čtyřech letech rostly spotřebitelské ceny kolem úrovně dvou procent – spíše nad ní. Kdo nechává peníze ležet na neúročených bankovních vkladech, přichází o peníze.

Češi tradičně věří nemovitostem. Kdo má volné miliony, může si je uložit tak, že koupí byt a pronajímá ho. Když to udělal v posledních letech, může se každý rok těšit ze zhodnocení zhruba o desetinu – o tolik byty v předchozích letech obvykle zdražovaly. Podle České národní banky jsou však ceny bydlení v Česku nadhodnocené zhruba o pětinu. Může se tedy stát, že nyní už koupíte velmi draho a doplatíte na pokles cen. Na blízkém obzoru nicméně takový vývoj zatím vidět není, ceny bydlení dál rychle rostou.

O zhodnocení se navíc starají i příjmy z nájmu. U nich však musíte počítat, že nejsou zadarmo. Experti to přirovnávají spíš k podnikání než k investici. Musíte shánět nájemníka, řešit jeho požadavky, v horším případě i výpadky v platbách. Není to tak, že peníze někam pošlete a vydělávají samy. O nájemní byt se musíte starat. Přesto: Když bytům věříte a nechcete řešit starosti kolem nich, jsou tu speciální firmy, které vezmou správu za určitou cenu na sebe a ještě vám doporučí zvýšit výnos tím, že bytů pořídíte víc. Na hypotéku. Zvedá to výnos, ale také riziko, pokud by ceny bytů a nájmů měly výrazně klesnout.

Na nemovitostech můžete zkusit vydělat i jinak. Realitní fondy v poslední době rostou jako houby po dešti a hlásí odolnost i vůči pandemii. Loni na inflaci většina stačila. Investovat do nich lze už od několika stovek korun. Přibývá také různých investičních služeb do nemovitostí, které cílí na drobné investory a slibují roční zhodnocení zhruba od 5 % výš. Můžete například půjčit developerovi nebo se složit na pořízení bytu a podílet se na výnosech z jeho nájmu. Funguje to podobně jako investice do půjček, které nabízejí třeba Zonky nebo Bondster.

U realitních fondů investujete do výnosu z několika nemovitostí, v nichž je většinou i víc nájemníků – díky tomu rozkládají riziko (jak to funguje v praxi, vysvětluje investiční podcast bratrského Finmagu). Naopak u investic do konkrétních developerských projektů myslete na to, že půjčujete jedné konkrétní firmě. Pokud by zkrachovala, můžete o vše přijít. Je to podobné jako s investicí do firemních dluhopisů. Když už by se vám taková investice líbila, nezapomínejte, že není dobré sázet všechny úspory na jednu kartu.

Ve světě investic je obecně potřeba dát penězům čas. Když chcete úspory použít hned za rok třeba na novou kuchyň nebo na splacení hypotéky na konci fixace, neinvestujte je a vezměte za vděk nějakou z výše zmíněných jistot (spořicí účet, kratší termínovaný vklad), byť za cenu nižšího výnosu. Jestli ale víte, že úspory nebudete třeba příštích pět, deset let potřebovat, můžete začít investovat.

Proč se doporučuje dostatek času? Protože ceny dluhopisů a hlavně akcií v čase kolísají. Kdybyste před časem investovali a potřebovali si vybrat peníze zrovna loni v březnu, kdy se ve světě rozjela koronavirová pandemie, trefili byste se do doby, kdy se akcie po celém světě propadly o desítky procent. Kdo vydržel, má dnes hodnotu peněz zpátky – a pravděpodobně i něco navíc. Dobře to ukazuje vývoj indexu podílových fondů, který sestavuje Partners investiční společnost.

PIF! Partners index podílových fondů sleduje víc jak 150 fondů s aktivy klientů v celkové výši několik set miliard korun. Jde o fondy denominované v české koruně, a tedy převážně distribuované a nabízené v Česku. Vedle pohledu na všechny grafy současně si můžete zvolit, že chcete ukázat jenom některé. Zdroj: peníze.cz Akcie hlavní trhy Akcie speciality Dluhopisy Dluhopisy rizikové Smíšené strategie

Právě podílové fondy mohou být dobrým startem do světa investic. Kupujete si s nimi znalosti investičních profesionálů, takzvaných portfoliových manažerů, kteří sestavují jednotlivé fondy z různých dluhopisů a akcií.

Fondů jsou k dispozici stovky. Jak správně vybrat, jak je to s poplatky nebo investiční strategií, jsme nedávno podrobně popsali v textu Investice pro začátečníky. Jak fungují podílové fondy a jak si vybrat.

Na úvod samostudia o tom, jak začít investovat, doporučujeme také investiční podcasty, které umožňují nahlížet profesionálům až do kuchyně. Kolegům z Finmagu nedávno své know-how odhalil jeden z nejúspěšnějších českých portfolio manažerů posledních let Martin Mašát. Velkou studnicí investičních znalostí je také podcast Jak investovat organizátorky investičních konferencí Lenky Schánové.

Investovat můžete i do jednotlivých akcií. To se ale doporučuje až zkušenějším investorům, kteří znají zákonitosti trhu, jsou připraveni na možné ztráty a umí z firemních výsledovek ideálně i analyzovat jejich finanční situaci. Případně se můžete spolehnout na doporučení analytiků, dobrým zdrojem informací o aktuálních investičních trendech jsou také pravidelné zprávy portfoliových manažerů. Základní pravidlo opět zní: nedávejte všechny peníze do jednoho titulu.

Když si chcete vytvořit vlastní akciový koš, postupujte jako portfolio manažeři a vyberte si zhruba mezi deseti a dvaceti tituly. Případně si riziko můžete rozložit investicí v podílovém fondu a se zbývajícími penězi si pak s jednotlivými akciemi hrát. Třeba tradiční dividendové tituly na pražské burze inflaci v poslední době spolehlivě porážejí: ČEZ letos vyplatí dividendu s výnosem kolem 8 % a operátor O2 kolem 7 %. Obě akcie jsou navíc už nad úrovněmi, kde byly před propadem z loňského března. Kdo tehdy nezpanikařil a naopak třeba ještě něco přikoupil, je na tom dnes dobře.

Pro ty, kdo chtějí zkusit investice do akcií nebo se o tom jen chtějí dozvědět více, doporučujeme investorskou „bibli“ od Benjamina Grahama Inteligentní investor. Znovu doporučujeme i už zmíněné podcasty, kde portfolioví manažeři kromě jiného dávají tipy i na konkrétní akcie, které se jim líbí či nelíbí. Oblíbené jsou třeba pravidelné debaty Vojty Žižky s experty.

Inflaci byste měli porážet i v penzijních fondech, kde si desítky let spoříte na důchod. V posledních letech se to nedaří fondům, které investují konzervativně – tedy nejčastěji transformovaným fondům, což je bývalé penzijní připojištění. Naopak inflaci v posledních pěti letech porážejí všechny dynamické penzijní fondy, které investují většinu peněz do akcií. Jde vlastně o podílové fondy, k nimž stát navíc přidává příspěvek, který zhodnocení zvyšuje.

Konzervativní fondy mohou na pohodlné porážení inflace znovu myslet až v době, kdy začnou růst úrokové sazby a kdy centrální banky přestanou výrazně podporovat ekonomiky masivními nákupy státních dluhopisů. Nemusí to trvat dlouho. Úrokové sazby mají v Česku, jak jsme si už řekli, začít růst už letos a k ukončení nebo aspoň výraznějšímu omezení nákupu dluhopisů mohou centrální banky přistoupit už v příštích měsících. Vést je k tomu bude rozjíždějící ekonomika i vyšší inflace.

I přesto se většina expertů shodne, že kdo má desítky let na spoření na důchod, měl by investovat rizikověji a tedy s možností vyšších výnosů. Bezpečnější strategie u důchodového spoření každopádně nemusí být špatná pro někoho, kdo má jinak peníze zainvestované rizikově. Kdo si třeba kupuje samostatně akcie nebo dynamičtější podílové fondy, může u svého spoření na důchod zvolit bezpečnější strategie a tím si rozložit riziko. Špatná nemusí být ani „rodinná“ strategie, kdy jeden z manželů má dynamickou, zatímco druhý opatrnější strategii.

Vždycky záleží na konkrétní situaci, každému může vyhovovat něco jiného. V současnosti pohled ovlivňuje i to, že za sebou máme prudký růst hodnoty akcií nebo třeba nemovitostí – jenže nikde není psáno, že růst bude plynule pokračovat. Množí se například hlasy, že konkrétně americké akcie jsou nadhodnocené.

Jak správně zhodnocovat peníze, aby dlouhodobě porážely inflaci a vaše bohatství rostlo, je cesta na celý život. Je to o zkoušení a objevování. Nemusíte hned investovat ve velkém a nemusí z vás být ani investiční expert. Jak jsme si řekli, znalosti expertů si můžete koupit třeba investicí do fondu. Určitě je ale dobré znát základní principy. Takže ještě jednou zopakujme to nejzásadnější: nesázejte všechno na jednu kartu a buďte podezřívaví k tomu, kdo vám slibuje jistotu a vysoký výnos současně.

Začít můžete už od pár stokorun měsíčně, které budete posílat do penzijních, podílových nebo realitních fondů. Nejhorší je nedělat nic a nechat peníze ležet na neúročeném běžném účtu. Tam jistě o část úspor přicházíte.

