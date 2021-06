Nemáte akcie z kuponovky? Nová služba hledá zapomenuté miliardy

Do kuponové privatizace se před třiceti lety postupně zapojily miliony Čechů. Někteří na ní vydělali, jiní z mnoha důvodů vyšli naprázdno, ale řada lidí má tyto akcie na majetkovém účtu, aniž by o tom věděli.

Jde o nehmotné akcie, které se po zániku Střediska cenných papírů (SCP) evidujícího akcie z kuponové privatizace přesunuly do Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP). Tím, že o ně nikdo neprojevil zájem a nepřevedl je pod některého z obchodníků s cennými papíry, jsou v něm tyto cenné papíry stále v takzvané nezařazené evidenci.

Právě na ně se snaží cílit brněnský fintechový start-up Stock Convertor, který ode dneška spouští on-line službu ZapomenuteMiliardy.cz.

Na těchto akciích, nárocích z dividend a dalších pohledávkách leží v souhrnu majetek v hodnotě kolem 10 miliard korun, říká zakladatel služby Daniel Surmař. Výpočet vychází z analýzy veřejně dostupných zdrojů jednotlivých firem, jako jsou údaje o jejich hospodaření nebo zápisy z valných hromad.

„Většina vlastníků akcií z kuponové privatizace svoji investici s různým výsledkem dávno uzavřela. V evidenci centrálního depozitáře však zůstává přibližně 750 tisíc nezařazených majetkových účtů, na něž jejich vlastníci zapomněli. Hodnotné akcie z nich obsahuje až 200 tisíc majetkových účtů. Přibližně třetina z tohoto počtu je vedená na vlastníky, kteří už nežijí,“ upřesňuje Surmař.

Nová služba zahrnuje ověření vlastnictví akcií či nároků z dividend, stejně jako možnost akcie zpeněžit. „Pro zájemce je služba bezplatná do chvíle, než mu případně objevíme hodnotné akcie,“ tvrdí Surmař. Až v takovém případě si pak firma naúčtuje poplatek, který se podle typu akcií pohybuje mezi 8 až 15 procenty z tržní hodnoty. Nálezné za nárokované dividendy a další pohledávky je vždy 10 procent.

Projekt ZapomenuteMiliardy.cz sází na jednoduchost. Pro zjištění vlastnictví akcií, nároků z dividend a podobně postačí jméno, rodné číslo, adresa a číslo mobilu. Vypořádání těch nejrychlejších žádostí odhaduje Surmař na zhruba tři týdny.

„Služba je určena i dědicům, kteří potřebují ověřit, zda se v rámci dědického řízení nezapomnělo na akcie původně vlastněné jejich již zesnulými příbuznými. Stačí, když nám pro vyhledání poskytnou jejich rodné číslo,“ říká.

Projekt má fungovat jenom do října letošního roku. Postupně se prý sám vyčerpá. „Zapomenuté peníze z kuponové privatizace bohužel nebudou na svoje majitele čekat navěky. Už letos na podzim dojde například k nenávratnému promlčení více než jedné miliardy korun za vytěsnění akcionářů společnosti Unipetrol. Majitelé cenných papírů každoročně přicházejí o stamiliony korun na dividendách a dalších souvisejících náhradách, u kterých také postupně dochází k promlčení,“ zdůrazňuje Surmař.

Zjistit existenci akcií z kuponové privatizace lze samozřejmě nadále v Centrálním depozitáři cenných papírů, přestože od ledna 2020 už to není zdarma jako dřív. Výpis z nezařazeného majetkového účtu, který depozitář pošle na dobírku, stojí 500 korun, žádost je potřeba dát na formuláři opatřeném úředně ověřeným podpisem.

Akcie vyhledají také jednotliví obchodníci s cennými papíry, kteří pak nabízejí i následný převod nebo prodej. Obecně nejvýhodnější podmínky má zřejmě Fio banka: samotné zjištění, zda člověk má nezařazený účet z kuponovky, je zdarma. Výpis akcií, které na něm případně jsou, přijde na 60 korun. A za jejich případný prodej přes Fio zaplatí zájemce poplatek od 0,36 % z objemu (hodnoty), minimálně vždy 50 Kč a maximálně 1190 Kč.

Zdroj: Shutterstock Ozveme se, kdyby něco! Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a přineseme vám další důležité aktuality a praktické rady.

Nová služba ZapomenuteMiliardy.cz chce zaujmout tím, že lidé nemusí nikam osobně chodit ani si něco komplikovaně zařizovat. Je prakticky celá on-line a tedy dostupnější lidem, kteří preferují jednání v digitálním prostředí. Podle Surmaře navíc ve většině případů bude osobní návštěva zbytečná, protože jen menší část lidí najde nezařazený majetkový účet a jen přibližně jeden z deseti najde hodnotné akcie.

Projekt brněnského start-upu navazuje na obdobné aktivity některých obchodníků, které se v různých formách objevily už v minulosti, připomíná Jiří Kovařík, mluvčí pražské burzy a centrálního depozitáře. Podle něj může být výhodný pro obě strany.

Kovařík nicméně zdůrazňuje, že lidé se o cenné papíry z kuponové privatizace mohou hlásit v zásadě bez jakéhokoliv časového omezení, tedy i v budoucnu. „K promlčení nároku může dojít jen ve dvou případech, a to pro nevyplacené dividendy a pro případ vytěsnění akcionářů. V obou případech jsou to tři roky,“ upřesňuje.

Do kuponové privatizace se po pádu komunismu mohl zapojit každý občan starší 18 let. Na počátku, přesně od 1. října 1991, si mohl koupit kuponovou knížku a kolek v hodnotě 1000 korun, čímž získal možnost směnit kupony přímo za akcie podniků, nebo je vložit do investičních fondů. Kuponová privatizace proběhla ve dvou vlnách od února 1992 až do konce roku 1994. Celkově byl během ní zprivatizován majetek bezmála 1200 podniků za skoro 368 miliard korun. První vlny se zúčastnilo 5,98 milionu lidí a 264 investičních fondů, druhé vlny 6,16 milionu lidí a 353 fondů.

Olga Skalková O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz a speciální přílohy HN. Ráda tráví čas s rodinou... Další články autora.