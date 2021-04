Jak porazit inflaci? Zkuste půjčit developerům

Investice do zajištěných developerských projektů slibuje výnos kolem pěti procent. Ukážeme vám, jak to funguje.

Jednou z možností, jak ochránit úspory před inflací a i něco vydělat, jsou investice do úvěrů pro developery. Můžete se takto podílet na výnosech trhu s nemovitostmi, které v posledních letech rychle zdražují.

Společnost Ronda Invest lidem už od tisícikoruny nabízí možnost, jak se podílet na výnosech z úvěrů, které developerům sama poskytuje. Můžete takto vydělat třeba 4,7 procenta ročně na investici do úvěru na rekonstrukci bytového domu v pražských Vinohradech nebo přes pět procent při investici do úvěru na akvizice nemovitostí, který je zajištěním stavebním pozemkem v blízkosti hlavního města.

Dostanete se tak s výnosem nad inflaci, která se nyní pohybuje přes dvě procenta, a bezpečně také nad výnos vkladových produktů u bank a záložen. Na spořicím účtu se nedostanete ani na procento ročně. Patří tak na ně jen nutná rezerva na nečekané výdaje. Když na spořicím účtu necháte i další úspory, inflace vám je reálně znehodnotí.

Vyšší úrok dostanete na termínovaných vkladech. Když se svých úspor na tři a více let vzdáte, dostanete se v některých záložnách na úrok až kolem 2,5 procenta ročně. Budete ale muset zároveň „investovat“ i do záložny samotné. Platí totiž, že do členského vkladu musíte vložit aspoň desetinu toho, co si v záložně uložíte. Kdybyste tedy na termínovaný vklad dali sto tisíc korun, musíte do členského vkladu dát dalších alespoň deset tisíc korun. Hodnota těchto peněz se pak odvíjí od hospodaření záložny. V bance, kde členský vklad neplatíte, se dostanete nejvýše na úroveň kolem jednoho procenta.

Na druhou stranu platí, že peníze na vkladech v bance či záložně (s výjimkou členského vkladu) jsou pojištěné do ekvivalentu sta tisíc eur (cca 2,6 milionu korun). To u investic neplatí. Můžete tedy o peníze, když je zainvestujete do úvěru pro developera, přijít? Těžko. Úvěry jsou zajištěné nemovitostmi a Ronda si k nim s úvěrovanými firmami sjednává také notářské zápisy, které jí v případě vážných finančních problémů příjemce úvěru umožňují rychle jednat a zpeněžit zastavenou nemovitost. Z tohoto prodeje by pak vyplácela i investory, kteří by do padlé firmy investovali. Výše poskytnutého úvěru může nejvýše odpovídat 70 procentům hodnoty zastavené nemovitosti. Tím se kromě jiného firma jistí pro případ, že by ceny nemovitostí klesly.

Riziko snižuje také postup, jak Ronda projekty, které dá k dispozici investorům, vybírá. Úvěrovaným firmám sama půjčuje, takže si je řádně prověřuje. „Nejdříve poskytneme úvěr v plné výši, a až po prokázání bezproblémového splácení ho následně zpřístupňujeme investorům. Kdybychom v tomto období identifikovali u dlužníka potenciální problém, pak jej k investování nenabízíme. V dosavadní historii Rondy se jednalo jen o výjimečné případy,“ říká Lukáš Blažek, obchodní ředitel společnosti Ronda Invest.

Ta za svou historii poskytla firmám úvěry v objemu přes 947 milionů korun a investorům vyplatila na úrocích více než 43 milionů. „K poskytnutí všech typů financování přistupujeme od začátku velice obezřetně a kvůli stávající situaci s epidemií jsme nuceni být při posuzování nových žádostí ještě o něco přísnější. Kromě posouzení konkrétního podnikatelského záměru a bonity dlužníka vždy dbáme na to, aby všechny úvěry nabízené k investování byly kvalitně zajištěné – jak nemovitostmi, tak notářskými zápisy,“ říká Blažek.

„Díky obezřetnému přístupu při řízení rizik jsme pouze jednou ve své historii museli přistoupit k takzvané realizaci úvěru, přičemž všichni investoři dostali včas vyplacenou plnou výši investované jistiny i veškeré naběhlé úroky,“ říká Blažek.

Při investici s Rondou se zavazujete investovat na předem stanovenou dobu, která vychází z předpokládaného data splacení úvěru. Například u rekonstrukce domu na Vinohradech zmíněné v úvodu je to do konce března roku 2023 a u druhého zmíněného projektu do konce listopadu 2023. Na vyšší výnos se tak můžete dostat i při kratší fixaci vašich úspor než u termínovaných vkladů.

A pokud byste z investice náhodou potřebovali vystoupit dřív, můžete o to požádat. „Poplatek za ukončení participace je stanoven ve výši 1,5 % ze zůstatku výše investice. Již vyplacené výnosy investorovi zůstávají,“ vysvětluje Blažek.

Výnos firma klientům vyplácí každý měsíc na účet, který zdarma vede sesterská společnost Ronda Finance. „Klienti tak mají svoje investice pod kontrolou a v případě reinvestování výnosů mohou dosáhnout na ještě vyšší výnos,“ říká Blažek. Založit a spravovat si investice u Rondy jde online, potřebné dokumenty klient může „podepsat“ na dálku prostřednictvím SMS a ověření identity investora probíhá i prostřednictvím potvrzovací platby z bankovního účtu.

Ronda Invest patří do skupiny Ronda Holding, kde 85 procent akcií vlastní podnikatelská skupina Alphaduct podnikatele Vladimíra Komára a 15 procent akcií patří podnikateli Gabrielu Kovácsovi, majiteli finanční skupiny Citfin.

