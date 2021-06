Jak nespálit peníze v dluhopisech. Varovné signály

Není dluhopis jako dluhopis. High yield dluhopisy jsou takové, kterým by agentura S&P přidělila rating BBB a agentura Moody’s rating Baa3. Těm českým ovšem většinou nepřidělí – naše firmy jednoduše nebývají tak velké, aby si o rating u nich zažádaly, a ten se tedy často nahrazuje nějakým ustáleným modelem analytiků. O korunové dluhopisy s ratingem v tomto investičním pásmu, případně lepším, je extrémní nouze. Naopak těch „prašivých“ je na našem trhu až dost.

Pravděpodobnost, že vysoce výnosový dluhopis nebude splacen, je asi pět procent. Z dat agentury Moody’s o americkém trhu vyplývá, že i v době největších propadů v letech 2000, 2009 i 2020 jich nebylo zcela splaceno maximálně 15 procent. V klidných dobách je počet nesplacených i hluboko pod pěti procenty. Pokud jste tedy nezapomněli na diverzifikaci, velkých ztrát se nemusíte bát.

O autorovi Zdroj: Conseq Tomáš Kálal je ředitel Investičního bankovnictví Conseq Investment Management.

Varovné signály

Co když ale máte dluhopisy jediné firmy? Pak je pár ukazatelů, které by vás měly na blížící se průšvih upozornit:

Cena

Když to zjednoduším, vztah ceny dluhopisu a základní úrokové sazby v ekonomice by měl být reverzní. Když jsou sazby na historických minimech, dluhopis by neměl stát méně, než když jste ho kupovali. Jenže průběžnou cenu většiny českých korporátních dluhopisů investor sledovat nemůže. Zkuste zavolat tomu, kdo vám dluhopis prodal, za kolik by ho koupil zpátky. Jistě, v dobách paniky na trzích klesá cena prakticky všech dluhopisů, jde ale o míru poklesu.

Pokud je dluhopis zajištěný kvalitním aktivem – nemovitostí, vodní elektrárnou, pozemkem –, může být naopak pokles ceny příležitost pro nákup. Strach investorů je mnohdy větší než ohrožení dluhopisu.

Vlastní kapitál

V emisních podmínkách kvalitního dluhopisu najdete podmínku na udržování minimálního poměru vlastního kapitálu vůči celkové hodnotě aktiv. Opravdové minimum je 15 procent. Emitent by měl minimálně jednou ročně doložit, že závazek plní. Snadno to najdete i v jeho účetních výkazech, jen dejte pozor, jakým způsobem ohodnocuje svůj majetek. Aby nebyl uměle nadhodnocovaný, jen „aby to vyšlo“.

Klesající nebo záporný hospodářský výsledek nebo zisk před započtením úroků, daní a odpisů. Emitent by si měl na splacení dluhopisu vydělat nebo aspoň udržet výchozí pozici, aby při splatnosti mohl emitovat dluhopisy nové. Pokud je emitent součástí skupiny, stačí, když požadavek splní na mateřské společnosti na konsolidované bázi.

Změny managementu, akcionářů a předmětu podnikání

Důvěřujte, ale prověřujte. Je opravdu firma, které jste půjčili peníze, ještě developer, nebo už někde zoufale těží bitcoiny? Kvalitní emise mají v podmínkách klauzuli, která vás v takovém případě opravňuje chtít dluhopis splatit hned.

Než se ale třást, lepší je diverzifikovat, koupit další dluhopisy, z jiných podniků, jiných sektorů, například prostřednictvím fondu, a riziko tak rozředit.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

