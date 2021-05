Staré penzijní připojištění, nazývané teď transformované penzijní fondy, loni už počtvrté v řadě připsalo „zhodnocení“ pod úrovní inflace. Pro úspory na důchod v těchto fondech to nebyl dobrý rok. Ceny rostly a Česká národní banka aktivně zasahovala do boje proti dopadům epidemie koronaviru tím, že výrazně snížila své úrokové sazby.

Když to shrneme: průměrné zhodnocení transformovaných fondů loni kleslo meziročně skoro o půl procentního bodu na 0,75 %, naopak inflace loni stoupla na 3,2 %.

V tomto starém systému, do něhož od konce roku 2012 nemohou vstupovat noví zájemci, si přitom na důchod se státním příspěvkem pořád spoří zhruba 3,1 milionu lidí.

Přestože staré fondy už počtvrté za sebou nestačily ani na inflaci, klienty penzijních společností to pořád nerozhýbalo. Do nových účastnických fondů, které obecně připisují vyšší výnosy za cenu vyššího rizika, loni přestoupilo jen zhruba jedno procento lidí s penzijním připojištěním.

Nejvíce loni připsalo, také už počtvrté v řadě, penzijní připojištění od Generali penzijní společnosti (bývalá Penzijní společnost České pojišťovny). Konkrétně to bylo 1,3 %. Naopak nejmenší výnos – potřetí v řadě – hlásí KB Penzijní společnost (0,36 %). Jde o zhodnocení po odečtení poplatků, které si penzijní společnosti za správu peněz účtují.

Když odečteme ještě inflaci, která v průměru za celý loňský rok vystoupala na 3,2 %, nezůstane v plusu žádný ze starých fondů. Reálně jsou v minusu, a to přinejmenším o 1,9 %.

Celkovou bilanci vylepšuje státní příspěvek. Jak moc, to se u každého liší v závislosti na tom, kolik si ukládá a jak dlouho. Pro ilustraci: když do fondu dáváte 1000 korun měsíčně, dá vám stát dalších 230 korun. Za rok to je 2760 korun. Když už máte penzijko delší dobu a máte naspořeno 100 tisíc korun, pomůže vám státní příspěvek zvednout zhodnocení vašich peněz o dalších 2,76 %. A když už máte ve fondu půl milionu, přinese stejných 2760 korun od státu zhodnocení navíc ve výši 0,55 %.

Čtvrtině lidí v transformovaných fondech pak bilanci vylepšují ještě příspěvky od zaměstnavatelů.

Výnosy transformovaných fondů v roce 2020 Penzijní společnost Zhodnocení za rok 2020 Inflace 3,20 % Generali (dříve PS České pojišťovny) 1,30 % České spořitelny 1,00 % Axa/Uniqa* 0,89 % NN 0,71 % ČSOB 0,70 % Allianz 0,66 % Conseq 0,38 % Komerční banky 0,36 % * aktivity skupiny Axa v Česku loni koupila skupina Uniqa, od 15. ledna 2021 se Axa penzijní společnost přejmenovala na Uniqa penzijní společnost Zdroj dat: penzijní společnosti

V roce 2019 transformované fondy připsaly nejvyšší zhodnocení od roku 2014. Byl za tím růst sazeb České národní banky, která svou základní repo sazbu navýšila v roce 2019 až na 2 %. Jenže na začátku roku 2020 přišla koronavirová krize a s ní i zásahy centrálních bankéřů na podporu ekonomiky. Sazby se rychle vrátily blízko k nule.

„Rok 2020 byl na finančních trzích ve znamení klesajících úrokových sazeb i nízkých výnosů státních dluhopisů, které ovlivnily zhodnocení konzervativních investic,“ komentuje výsledky Petr Dufek, analytik skupiny ČSOB.

Letos zatím úroky zůstávají dole a protože k jejich zvyšování se centrální bankéři odhodlají zřejmě až v druhé půlce roku, nečeká se výrazné zvýšení ani u zhodnocení transformovaných fondů.

„V prostředí velmi nízkých úrokových sazeb bude letos složité dosáhnout vyššího zhodnocení než v roce 2020. Svoji roli hraje i garance nezáporného zhodnocení prostředků v tomto fondu, která vede k velmi konzervativnímu investování,“ říká Radek Moc, generální ředitel Generali penzijní společnosti.

Kdo chce od svých úspor na penzi víc a zároveň je ochoten vzít na sebe riziko kolísajících investic, může přestoupit do účastnických fondů s odvážnější investiční strategií. Dynamické fondy, které většinu peněz investují do akcií, loni většinou porazily inflaci a pět z nich se dostalo nad pětiprocentní zhodnocení. Dva naopak skončily v minusu. Za posledních pět let ale mají všechny dynamické fondy i tak výnos nad inflací.

K přestupu z transformovaných fondů to ale Čechy ve velkém nemotivuje. Podle dat z penzijních společností loni z transformovaného do účastnického fondu přestoupilo zhruba 35 tisíc lidí, tedy jen o něco málo víc než procento lidí v transformovaných fondech.

Ukazuje se tak, že při spoření na důchod se většina Čechů drží jistoty takzvané kladné nuly, kdy transformované fondy ze zákona nesmí nikdy připsat záporné zhodnocení. Vykoupeno je to ultrakonzervativní investiční strategií penzijního připojištění, jehož výsledek dobře ukazuje následující tabulka. Za posledních pět let jsou výnosy všech osmi transformovaných fondů hluboko pod inflací.

Výnosy transformovaných fondů v posledních pěti letech Penzijní společnost Průměr za posledních pět let 2020 2019 2018 2017 2016 Inflace 2,26 % 3,20 % 2,80 % 2,10 % 2,50 % 0,70 % Generali (dříve PS České pojišťovny) 1,19 % 1,30 % 1,75 % 1,10 % 0,84 % 0,94 % Axa/Uniqa* 0,97 % 0,88 % 1,26 % 0,92 % 0,76 % 1,03 % České spořitelny 0,89 % 1,00 % 1,70 % 0,51 % 0,51 % 0,68 % ČSOB 0,76 % 0,70 % 1,00 % 0,76 % 0,63 % 0,70 % Allianz 0,74 % 0,66 % 0,94 % 0,68 % 0,41 % 1,03 % NN 0,72 % 0,71 % 0,95 % 0,61 % 0,69 % 0,66 % Conseq 0,62 % 0,38 % 1,50 % 0,58 % 0,16 % 0,47 % Komerční banky 0,52 % 0,36 % 0,60 % 0,51 % 0,49 % 0,66 % Průměrné zhodnocení v daném roce --- 0,75 % 1,21 % 0,71 % 0,56 % 0,77 % * aktivity skupiny Axa v Česku loni koupila skupina Uniqa, od 15. ledna 2021 se Axa penzijní společnost přejmenovala na Uniqa penzijní společnost Zdroj dat: penzijní společnosti, výpočty Peníze.cz

Penzijní společnosti nejsou v přemlouvání svých klientů k přestupům z transformovaného do účastnických fondů nijak zvlášť aktivní. Jejich nejčastější aktivitou je, že ke každoročnímu výpisu přidají informaci o možném přestupu.

„Při spuštění účastnických fondů jsme se i klientům transformovaného fondu snažili aktivněji vysvětlovat rozdíly a výhody účastnických fondů. Nyní již v této věci tak aktivní nejsme, protože si myslíme, že kdo chtěl využít výhod účastnických fondů, již tak pravděpodobně učinil,“ říká Richard Siuda, ředitel Conseq penzijní společnosti.

Přestupy by mohla více rozhýbat nová penzijní společnost Rentea od finanční skupiny Partners, která čeká na licenci pro své fondy a měla by začít fungovat v červenci letošního roku. „Investiční možnosti transformovaných fondů neodpovídají horizontu spoření, který je většinou na 20 až 30 let. Naopak u doplňkového penzijního spoření mají společnosti více možností a můžou tak investovat do dynamičtějších investičních nástrojů,“ říká ředitel Martin Švec. Rentea chce mít za rok fungování 10 tisíc klientů a časem chce patřit mezi pět největších penzijních společností.

Aktivnější v prodeji účastnických fondů chce být také Uniqa, která loni přebrala aktivity skupiny Axa v Česku, mezi nimi právě i penzijní společnost. „Budeme nabídku doplňkového penzijního spoření zintenzivňovat. Chceme se ze sedmého místa v prodeji nového penzijního spoření dostat na pátou pozici,“ řekl v nedávném rozhovoru šéf Uniqa Martin Žáček.

Srovnání: Staré versus nové fondy Do konce roku 2012 jste si mohli sjednat penzijní připojištění. Důchodová reforma prosazená vládou Petra Nečase od roku 2013 přinesla změnu: z dosavadního penzijního připojištění se staly transformované fondy – normálně dál fungují, ale už do nich nemůžou vstupovat noví zájemci. Od roku 2013 si lze sjednat doplňkové penzijní spoření – účastnické fondy. Tady jsou nejpodstatnější rozdíly mezi oběma typy fondů: Zatímco v transformovaných fondech musí penzijní společnost garantovat každý rok nezáporný výsledek, u účastnických fondů takovou povinnost nemá. Může tak investovat i s odvážnější strategií, na druhou stranu s rizikem ztráty.

U nových fondů neexistuje takzvaná výsluhová penze, umožňující z transformovaných fondů vybrat po patnácti letech spoření polovinu peněz. Na druhou stranu například předdůchody lze čerpat jen z nových účastnických fondů.

Liší se i maximální poplatky, které zákon umožňuje penzijním společnostem účtovat. U transformovaných fondů je to 0,8 procenta ročně ze spravovaných peněz a 10 procent ze zisku, tedy z ročního zhodnocení. U účastnických fondů je to 0,4 procenta ze spravovaných peněz u povinného konzervativního fondu a rovné jedno procento u všech dalších fondů plus 10 procent ze zisku u povinného konzervativního fondu a 15 procent u všech ostatních.

Naopak se neliší třeba výše státního příspěvku nebo možnost daňových odečtů. A od roku 2016 jsou i stejné podmínky pro věk nutný pro výplatu naspořených peněz: i v účastnických fondech je to 60 let a už ne hranice důchodového věku, jak tomu bylo původně od roku 2013 (u některých starších penzijních plánů pro transformované fondy může být věk pro výplatu stanoven i pod hranicí 60 let). Staré a nové „penzijko“ tvoří takzvaný třetí pilíř důchodového systému (prvním pilířem je pro všechny povinný státní systém, v němž pracující lidé v „produktivním věku“ odvádějí část výdělků současným důchodcům; druhý pilíř pak zavedla zmíněná reforma vlády Petra Nečase, ale následující vláda Bohuslava Sobotky ho hned zrušila). V transformovaných fondech bylo ke konci roku 2020 přesně 3 134 354 lidí, v účastnických fondech to bylo 1 281 406 lidí.

