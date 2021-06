Nejlepší stavební spoření v červnu. Tady je porovnání

Červnové nabídky jsme porovnali podle částky, které dosáhneme za šest let, pokud pravidelně spoříme 1700 korun měsíčně. Výpočet zahrnuje veškeré poplatky, daně, úroky i státní podporu.

Jednoznačné první místo v čerstvém srovnání stavebního spoření obsadila Raiffeisen stavební spořitelna. Její tarif nazvaný „Spoření pro klienty RB + prémie“ přináší čistou úrokovou sazbu nad čtyři procenta.

Nabídka je to sice hodně komplikovaná, ale jako jedna z mála se neomezuje pouze na slevu vstupního poplatku. A dokonce nám na účet nějakou tu korunu přidá. Jenže: Není to pro každého. Jednou z klíčových podmínek je zřízení a používání nového běžného účtu u mateřské Raiffeisenbank.

Druhé místo patří Lišce – tedy ČSOB stavební spořitelně, dříve Českomoravské stavební spořitelně (ČMSS). I tato nabídka je omezena na klienty mateřské ČSOB. Podmínkou však není zřízení nového běžného účtu – stačí, když už běžný účet u ČSOB vlastníte. Prémii 500 korun nicméně získá jenom ten, kdo sežene dalšího nového klienta stavebního spoření.

Pokud nemáte a nechcete mít běžný účet ani u jedné ze zmíněných bank (Raiffeisenbank a ČSOB), můžete sáhnout po třetí nejlepší nabídce. Moneta stavební spořitelna sjedná smlouvu o stavebním spoření zdarma, bez vstupního poplatku, a to pro libovolnou cílovou částku. Žádné další podmínky nevyžaduje – jde o standardní produkt s velmi dobrým výnosem a bez krkolomných marketingových zákrut.

Nabídky stavebních spořitelen porovnáváme podle částky, kterou naspoříme za šest let, pokud pravidelně spoříme 1700 korun měsíčně. Do výpočtu zahrnujeme veškeré poplatky, daně, úroky i státní podporu. Čistá úroková sazba nám říká, jakou sazbou by musel být úročen ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku.

Do tabulky jsme zařadili všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen kromě těch, které jsou omezené jenom pro mladé nebo naopak pro starší zájemce.

Srovnání stavebního spoření k 2. červnu 2021 (kromě speciálních nabídek pro mladé nebo seniory) Spořitelna Tarif Naspořeno celkem Čistá úroková sazba Raiffeisen Spoření pro klienty RB + prémie 138 170 Kč 4,011 % ČSOB (Liška) AktivPlus Spořicí pro klienty ČSOB + prémie 136 239 Kč 3,553 % Moneta ProSpoření online 136 096 Kč 3,518 % Moneta ProSpoření Premium 136 096 Kč 3,518 % Raiffeisen Spoření pro klienty RB 136 024 Kč 3,501 % ČSOB (Liška) AktivPlus Spořicí pro klienty ČSOB 135 659 Kč 3,413 % ČSOB (Liška) AktivPlus s prémií za nového klienta 134 612 Kč 3,160 % ČS (Buřinka) Standard 134 487 Kč 3,129 % Moneta ProSpoření 134 471 Kč 3,125 % Modrá pyramida Moudré spoření 134 468 Kč 3,125 % Raiffeisen Spoření S 202 134 398 Kč 3,107 % ČSOB (Liška) AktivPlus Spořicí 134 034 Kč 3,019 % Zdroj: Stavebky.cz

Podrobnosti o nejlepších nabídkách, přehled tarifů zbývajících dvou spořitelen a speciální akce pro mladé či seniory najdete v nezkrácené verzi článku na webu Stavebky.cz.

Petr Kielar Petr Kielar v letech 1994-2006 pracoval v Českomoravské stavební spořitelně, od roku 2006 působí jako nezávislý konzultant. Provozuje web Stavebky.cz, který se snaží co nejlépe popisovat aktuální stav a není ovlivňován zájmy... Další články autora.