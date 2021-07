Na začátku byl Spolek přátel. Jak vzniklo stavební spoření

První krok ke vzniku stavebního spoření přišel před sto lety. Víte, kdo byl Georg Kropp a co se tehdy stalo v německé obci Wüstenrot?

Před sto lety, 22. července 1921 vznikl v Německu Spolek přátel (Gemeinschaft der Freunde). Tento počin byl prvním krokem na cestě ke stavebnímu spoření. A to přesto, že existence spolku trvala jen několik měsíců. Pokud vám jeho název nic neříká, není na tom nic divného. Ale zkušenější zbystří při zjištění obce, kde spolek sídlil. Bylo to totiž v německém Wüstenrotu.

Za historicky první stavební spořitelnu je považovaná Building Society, založená roku 1775 v anglickém Birminghamu. Také v USA najdeme zmínky o stavebních spořitelnách. Tato sdružení se však svým charakterem podobala spíše družstevním záložnám. Stavební spořitelny jako finanční instituce se specifickým způsobem řízení aktiv a pasiv vznikly v Německu mezi světovými válkami.

U jejich kolébky stál Georg Kropp, německý lékárník, publicista a laický kazatel metodistické církve. Věnoval se sociálním otázkám a za zmínku stojí i jeho angažovanost v boji proti alkoholismu. Od roku 1900 byl členem Německého svazu proti nadměrnému užívání alkoholických nápojů. Alkoholismus považoval za jednu z příčin bídy nejchudších vrstev.

V roce 1919 si koupil dům ve Wüstenrotu a brzy poté vydal publikaci Z chudoby do blahobytu. Toto dílo předznamenalo jeho další osud. Rozebírá v něm příčiny bídy a sociálních problémů a hledá jejich řešení. Jako jeden z problémů vidí nedostupnost bydlení a navrhuje zlepšit situaci vytvářením spolků přátel, kteří by si vzájemně pomáhali. Tato společenství by stavěla domy a zajišťovala v nich bydlení svým členům. A právě takový spolek založil Georg Kropp v roce 1921.

První Spolek přátel

Hlavním počinem Gerga Kroppa však bylo založení spolku, který měl zajistit širokým vrstvám obyvatel přijatelné bydlení. 10. května 1921 svolal přátele, které nadchl pro svou myšlenku k projednání návrhu stanov.

A již na následujícím jednání, které se uskutečnilo 22. července 1921, byl založen spolek nazvaný Spolek přátel (Gemeinschaft der Freunde), jehož přirozeným předsedou se stal Georg Kropp. Mezi zakládajícími členy byli Kroppovi přátelé z abstinenčního hnutí, mezi nimi i Mathilda Planck, učitelka a první žena zvolená do zemského sněmu Würtemberska (připomeňme, že v Německu bylo aktivní i pasivní volební právo od roku 1918).

Podle stanov bylo cílem Spolku přátel usilovat o zajištění dostupného bydlení. Sdružení bylo založeno na idejích formulovaných Kroppem v knize Z chudoby do blahobytu, ovšem způsoby, jak dosáhnout kýženého „bydlení pro všechny“, byly značně mlhavé. Ani Kropp, ani další členové nedisponovali kapitálem, který by mohli pro dosažení svých cílů použít. Chtěli v blízkosti velkých měst stavět bydlení pro pracující a potřebné zdroje plánovali získávat dvěma cestami. Prvním zdrojem byly dluhopisy, druhým pak příspěvky jednotlivých zájemců o bydlení.

I přes často idealistický a amatérský přístup zakladatelů se během krátké doby přihlásilo 96 zájemců, byly prodány dluhopisy v objemu 900 000 marek a na hotovosti se vybralo 100 000 marek. Nutno však přiznat, že celý projekt nebyl příliš důkladně promyšlený a není jisté, zda měl naději na úspěch.

Spolek přátel ukončila hyperinflace, která zdevastovala německou ekonomiku. V lednu 1921 se americký dolar prodával za 64,9 marky, červenci již za 76,7 marky. Rok poté, v červenci 1922 stál dolar již 493,2 marky a v listopadu 1923 se cena dolaru vyšplhala na 4,2 bilionu marek (4 200 000 000 000). Dvoukilový chléb stál 420 miliard marek.

Kropp si velmi rychle uvědomil, že v takovém prostředí nemá jeho projekt šanci na úspěch a udělal jedinou možnou věc: Spolek přátel ukončil v květnu 1922 svou činnost a vybrané peníze vrátil (často za značných osobních obětí) jednotlivým vkladatelům.

