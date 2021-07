Porovnání stavebního spoření. Kdo má teď nejlepší

Aktuální nabídky jsme porovnali podle částky, které dosáhneme za šest let, pokud pravidelně spoříme 1700 korun měsíčně. Výpočet zahrnuje veškeré poplatky, daně, úroky i státní podporu.

Nejlépe teď vycházejí nabídky Raiffeisen stavební spořitelny a ČSOB Stavební spořitelny, které dávají prémie klientům, kteří si kromě stavebního spoření založí také běžný účet u mateřské banky.

Pro ty, kdo si neplánují založení nového běžného účtu u Raiffeisenbank nebo ČSOB, je tady ještě další možnost: pokud u ČSOB Stavební spořitelny (Lišky) uzavřou smlouvu o stavebním spoření online a získají pro stavební spořitelnu dalšího klienta, dostanou prémii 500 korun. Jednodušší to mají zájemci, kteří už jsou klienty mateřské ČSOB: těm stačí uzavřít smlouvu přes internetové bankovnictví ČSOB a získají prémii ve stejné výši.

Na třetím místě je Moneta stavební spořitelna. Ta má pro klienty ve věku od 18 do 55 let smlouvu bez vstupního poplatku, a to pro libovolnou cílovou částku. Žádné další podmínky nevyžaduje, jde o standardní produkt s velmi dobrým výnosem a bez dalších marketingových složitostí.

Nabídky stavebních spořitelen porovnáváme podle částky, kterou naspoříme za šest let, pokud pravidelně spoříme 1700 korun měsíčně. Do výpočtu zahrnujeme veškeré poplatky, daně, úroky i státní podporu. Čistá úroková sazba nám říká, jakou sazbou by musel být úročen ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku.

Do tabulky jsme zařadili všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen kromě těch, které jsou omezené jenom pro mladé nebo naopak pro starší zájemce.

Srovnání stavebního spoření k 25. 7. 2021 (nabídky pro střední věk nebo bez věkového omezení, tedy kromě speciálních nabídek pro mladé nebo seniory) Spořitelna Tarif Naspořeno celkem Čistá úroková sazba Raiffeisen Spoření S 213 pro klienty RB + prémie 138 170 Kč 4,011 % ČSOB (Liška) AktivPlus Spořicí + balíček ČSOB 137 396 Kč 3,829 % ČSOB (Liška) AktivPlus Spořicí s prémií za nového klienta 136 239 Kč 3,553 % ČSOB (Liška) AktivPlus Spořicí + odměna pro klienty ČSOB 136 239 Kč 3,553 % Moneta ProSpoření online 136 096 Kč 3,518 % Moneta ProSpoření Premium 136 096 Kč 3,518 % Raiffeisen Spoření S 213 pro klienty RB 136 024 Kč 3,501 % ČSOB (Liška) AktivPlus Spořicí 135 659 Kč 3,413 % ČS (Buřinka) Standard 134 487 Kč 3,129 % Moneta ProSpoření 134 471 Kč 3,125 % Modrá pyramida Moudré spoření 134 468 Kč 3,125 % Raiffeisen Spoření S 213 134 398 Kč 3,107 % Zdroj: Stavebky.cz

Podrobnosti o nejlepších nabídkách a přehled tarifů zbývajících spořitelen čtěte v nezkráceném článku na webu Stavebky.cz. Najdete tam i kompletní porovnání včetně speciálních akcí pro mladé či seniory.

Petr Kielar Petr Kielar v letech 1994–2006 pracoval v Českomoravské stavební spořitelně, od roku 2006 působí jako nezávislý konzultant. Provozuje web Stavebky.cz, který se snaží co nejlíp popisovat aktuální stav a není ovlivňován zájmy... Další články autora.