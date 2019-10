Jak si přilepšit před Vánoci: Nové bonusy za vyzkoušení účtu

Možná zrovna hledáte banku, která vám – na rozdíl od té dosavadní – nabídne lepší účet. Bez zbytečných poplatků nebo třeba s jednodušším a přehlednějším ovládáním. Možná si chcete jenom přilepšit finančně. V obou případech se vám může hodit aktuální přehled výraznějších bonusů za založení účtu.

Nová kampaň přichází s velkorysou odměnou až 2000 korun. Někteří konkurenti nabízejí polovinu nebo čtvrtinu, ale zase mají o dost jednodušší podmínky. Podívejme se na ně.

Až dva tisíce od UniCredit

Zatímco ještě v létě lákala UniCredit Bank na maximální odměnu 1700 korun, v nové akci ji zvyšuje na 2000 korun. Celou částku navíc můžete už během několika týdnů, zatímco u předchozí kampaně se bonus připisoval průběžně během dvanácti měsíců. Na druhou stranu to vyžaduje víc práce než si jenom založit účet.

Především musíte být novým klientem, který neměl účet v UniCredit přinejmenším posledních 18 měsíců. Pak je potřeba splnit dvě podmínky: Do konce letošního roku si založit běžný účet U konto – buď přes internet, nebo osobně na pobočce. A současně si tam převést trvalé příkazy a inkasa z vaší dosavadní banky (z kterékoliv, pokud jich máte víc).

Není nutné úplně zrušit účet jinde. Stačí v UniCredit vyplnit a podepsat žádost o změnu banky – formulář je i na webu. Tam si zvolíte, jestli chcete jenom převést zmíněné pravidelné platby, nebo zároveň zrušit celý účet. Pro získání bonusu stačí první možnost. Podmínkou však je, abyste převáděli aspoň jeden trvalý příkaz nebo inkaso. Jestli v dosavadní bance žádnou takovou pravidelnou platbu nemáte, nejdřív si ji tam zařiďte.

Kdo šetří, má tyhle tři Běžný účet, spořicí účet, kreditka. Tohle trio může ušetřit určitě pár stovek ročně. Když je správně vyladěné a když víte, kam ve správný čas přesunout kolik peněz. Dobrá zpráva: dneska to jde do značné míry automatizovat. Na začátku je to samozřejmě dost kombinování. Pomůžeme s porovnáním a výběrem. Běžné účty Spořicí účty Kreditní karty Chci také ušetřit

Díky zmíněné žádosti zařídí převod UniCredit, nemusíte tedy chodit s nepříjemnou zprávou do vaší dosavadní banky. Na nový účet přejdou všechny aktivní trvalé platby i inkasa k určenému datu. Pokud nějaké převádět nechcete, dočasně si je ve staré bance zrušte.

Potom vás čeká ta příjemnější část. Banka vám – až do součtu 2000 korun – postupně vrátí všechny útraty, které do konce února příštího roku zaplatíte novou kartou (stačí debetní) v kamenných obchodech nebo na internetu. Počítají se jenom obchodníci na území Česka. Jako platbu vám banka neuzná cashback, tedy výběr hotovosti u pokladny obchodníka. A pozor: Při využití cashbacku se pro účely bonusu nezapočte nejenom vybíraná hotovost, ale dokonce ani částka samotného nákupu.

Odměna vám sice přijde relativně brzo (maximálně do 45 dnů od každé platby kartou), přesto je potřeba splnit ještě jednu podmínku: Nezrušit nový účet přinejmenším do konce června 2020. Podle podmínek by pak banka po vás mohla chtít bonus vrátit. Převedených trvalých plateb nebo inkas se tahle podmínka netýká, takže teoreticky si je můžete ručně „vrátit“ na starý účet mnohem dřív.

A ještě na jednu věc si musíte dávat pozor. Běžný účet U konto není automaticky bez poplatků. Paušál (199 korun) neplatíte jenom tehdy, když si na něj každý měsíc pošlete aspoň 12 tisíc korun – stačí celkový součet příchozích transakcí bez ohledu na to, kolik (a kdy) pak zase odejde.

Samotné U konto jako celek nabízí solidní, i když nijak výjimečné podmínky. Stojí za vyzkoušení, zvlášť když vás banka motivuje tak vysokým bonusem. Při splnění základní podmínky (na účet přijde aspoň 12 tisíc) můžete bez poplatků odesílat i přijímat tuzemské platby přes internet, v ceně je debetní karta, možnost kontokorentu – tedy to, co nabízí i většina dalších bezplatných účtů. Výhodou U konta je bezplatný výběr ze všech bankomatů v Česku i zahraničí. Díky programu U-šetřete navíc můžete dostat další odměny či slevy při platbě kartou u obchodníků – podobně jako třeba v Air Bank, Monetě nebo České spořitelně.

Tisícovka za Tom účet

Moneta Money Bank znovu prodloužila akci, při níž nabízí bonus 1000 korun za založení nového běžného účtu. S trváním akce počítá do konce letošního listopadu. Odměna je oproti UniCredit poloviční, ale podmínky mnohem jednodušší.

Základem je založení Tom účtu přes internet nebo na pobočce České pojišťovny – ale pozor, ne osobně na pobočce Monety.

Až vám přijde (debetní) karta, stačí s ní pětkrát zaplatit do konce následujícího měsíce. Předtím si samozřejmě musíte na tenhle nový účet vložit (převést) odpovídající částku – ale nebojte, o nic nepřijdete. Banka nijak neomezuje minimální hodnotu plateb – teoreticky tak stačí pětkrát zaplatit třeba za rohlík. Počítají se nejenom platby u terminálů v obchodech, ale i online platby po internetu.

Odměna od Monety pak přijde „nejpozději do 30 kalendářních dní od posledního kalendářního dne měsíce, ve kterém byly splněny podmínky pro získání odměny“. Pochopitelně do té doby nesmíte účet zrušit, ale ani se dostat do nepovoleného debetu.

Bonus 1000 korun dostanete na účet najednou, nemusíte tedy postupně plnit další podmínky. A opravdu k ničemu vás to nezavazuje. Získanou odměnu můžete použít pro další placení kartou, ale klidně ji rovnou převést jinam, nebo vybrat v bankomatu. Už o ni nepřijdete, ani kdybyste si konto hned zrušili.

Tom účet od Monety je automaticky bez poplatků za vedení i základní služby, nemusíte si tedy hlídat další podmínky. Zdarma jsou debetní karta, všechny odchozí i příchozí tuzemské platby a také výběry z vlastních bankomatů v tuzemsku.

Třikrát pro pětistovku

Jednoduchou akci má Equa bank. Podle podmínek by měla trvat do konce listopadu, přestože třeba v kampani na Facebooku píše o konci října. Také tenhle bonus je jenom pro nové klienty.

Stačí si založit běžný účet přes internet a nezapomenout napsat promo kód FESTIVAL500. A když v následujících šedesáti dnech zaplatíte aspoň pětkrát kartou v kamenných obchodech nebo online (jakékoliv částky), pošle vám banka na účet 500 korun. Žádná další omezení tu nejsou.

Také běžný účet od Equa bank umí to, co většina konkurentů: Automaticky bez poplatků je nejenom vedení konta, ale i příchozí a odchozí tuzemské platby, debetní karta nebo výběry ze všech tuzemských bankomatů (zahraniční jsou jenom za devět korun).

Tipy pro lovce odměn Přinášíme vám denně aktualizovaný přehled slev, bonusů a časově omezených akčních nabídek u běžných a spořicích účtů, zajištění na stáří, kreditních karet, překlenovacích úvěrů, stavebního spoření, hypoték a úvěrů. Stačí si vybrat. Akce, slevy, bonusy!

Stejný bonus 500 korun rozdává novým klientům ČSOB včetně značky Poštovní spořitelna. Podle podmínek si stačí jenom založit Plus konto nebo Poštovní účet. Odměna má přijde automaticky „do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl nový účet založen“. A získá ji každý, kdo si nový účet nezruší do jejího připsání.

Oproti předchozím měsícům už podmínky akce u ČSOB nemluví o nutnosti sjednat si aspoň jedno pojištění. Pozor jenom na to, že vedení Plus konta i Poštovního účtu je bez poplatků jenom tehdy, když na něj v součtu přijde aspoň 10 tisíc měsíčně (mírnější podmínky mají lidé do 26 let, lidé na mateřské a rodičovské dovolené nebo senioři). Jinak se platí měsíční paušál 69 korun.

Na bonus 500 korun láká i nebankovní aplikace Twisto při registraci do 31. října. Podmínkou je zadat při registraci promokód VANOCE500. V nejlevnější verzi Online (bez platební karty) je Twisto bez měsíčního paušálu, u dalších tarifů se platí 49 nebo 99 Kč měsíčně.

Bonus nižší než 500 korun pak nabízejí i některé další banky. A speciální kategorií jsou odměny za doporučení nového klienta: Na bonus dosáhnou jak ten dosavadní (který „doporučuje“), tak ten nový („doporučený“). Příkladem je účet v aplikaci Richee od Creditas – obě strany dostanou shodně po 300 korunách. Podobně to funguje u aplikací jako Twisto, Revolut, Curve nebo Monese.

Kreditky část odměny seberou

Štědrou odměnu 2000 korun slibuje Mall karta od stejnojmenného e-shopu. Na první pohled ji získáte snadno: Když s kartou do 90 dnů od vydání zaplatíte nákup na Mall.cz, vrátí vám e-shop útratu až do zmíněných 2000 korun. Týká se to ale jenom první platby, nesčítají se tedy.

Ale pozor: Jde o speciální kreditní kartu od Raiffeisenbank. To mimo jiné znamená, že musíte platit měsíční paušál 50 korun za vedení karty. Ve skutečnosti tak nedosáhnete na bonus 2000 korun, ale maximálně 1400 korun. Kartu si totiž nemůžete zrušit dřív než dvanáct měsíců po vydání. Tedy: Můžete si ji zrušit, ale budete pak muset vrátit připsanou odměnu.

Zobněte si ještě Mladší banky chtějí ušetřit. Vysoké poplatky za výběr z cizích bankomatů zatím klientům dotují. Hello bank spouští vlastní bankomaty. Chystá je i Equa Stavební spořitelny se snaží získat i klienty, kteří se nechtějí vázat na povinných šest let stavebního spoření a bojí se, že budou potřebovat uložené peníze dřív. Stavební spořitelny ruší poplatek za předčasné ukončení smlouvy Původní „projekt Air Bank Germany“ od začátku října změnil název i logo, novou značku si nechal také zaregistrovat. Sestra Air Bank v Německu začne s novým názvem

Kromě bonusu za první platbu můžete s Mall kartou získat dvě procenta z výše platby u všech obchodníků, maximálně ale do součtu 6000 korun ročně (až 8400 korun s běžným účtem od Raiffeisenbank, který ovšem není automaticky bez poplatků).

Ještě výrazněji se scvrkne odměna od ČSOB za založení nové kreditní karty přes internet. Ta láká na bonus 500 korun, pokud s ní (do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k vydání kreditní karty) zaplatíte aspoň 500 korun. Měsíční paušál za vedení karty je ale standardně 30 korun a abyste o bonus nepřišli, nemůžete kartu zrušit dřív než za 12 měsíců. Po roce tak zůstanete v plusu 140 korun.

Dětské a studentské účty

Až 600 korun jako příspěvek ke kapesnému nabízí Poštovní spořitelna dětem od osmi do 18 let. Na Poštovní účet založený do konce listopadu pošle spořitelna dětem každý měsíc na účet 100 korun. Dostávat ho můžou půl roku. Podmínkou je aspoň jednou v každém měsíci použít platební kartu v obchodě nebo k výběru z bankomatu. A jestliže z účtu do tří měsíců od jeho založení odejde aspoň pět plateb přes internetové bankovnictví či smartbanking, slibuje Poštovní spořitelna ještě „stylový fitness náramek“.

Dětem přispěje i mBank v nové mikulášské kampani. Stačí založit mKonto pro děti do konce listopadu a poslat na něj peníze. Stejnou částku – maximálně však 500 korun – pak dítě dostane od banky.

Ještě víc si můžou přilepšit studenti od 15 do 26 let. Na sto korun měsíčně po dobu jednoho roku – tedy až 1200 korun – láká podzimní kampaň Raiffeisenbank, zaměřená na účet eKonto Student Premium. Podmínkou je založit si tento studentský účet do konce letošního října – jde to i online. Pak už stačí jenom každý měsíc provést aspoň tři odchozí platby v libovolné částce. Mezi ně se počítají jak klasické převody, tak platby kartou v obchodě nebo výběr z bankomatu. Účet eKonto Student Premium je standardně za paušál 49 korun měsíčně, ale při splnění stejných podmínek – aspoň tří odchozích plateb – je zadarmo. Do 18 let věku se poplatek neúčtuje ani při nesplnění podmínek.

Na bonus láká do konce října i Komerční banka při založení studentského účtu G2.2, jeho horní věková hranice je 30 let. Banka nabízí celkem 700 korun, z toho 350 za samotné založení a 350 za předložení platného průkazu ISIC vydaného v Česku. Bonus pak vyplatí jednorázově, jestliže na účtu proběhla aspoň jedna transakce – stačí i příchozí platba.