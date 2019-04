Tisícovku na ruku, když vyzkoušíte nový účet. Prozkoumali jsme lákavý bonus

Co se děje

Stačí si založit účet přes internet, pětkrát zaplatit kartou a dáme vám 1000 korun. Moneta Money Bank láká do konce dubna na velkorysý bonus.

S podobnými kampaněmi průběžně přicházejí i někteří konkurenti. Jenže po bližším prozkoumání se často ukáže, že mají víc důležitých podmínek: třeba účet nějakou dobu aktivně používat – tedy nechat si něj pravidelně posílat peníze, odeslat určitý počet plateb a podobně.

Na aktuální odměnu od Monety ale dosáhnete snadno. Web Peníze.cz prozkoumal podmínky a zjistil, že se není čeho bát. Nemuseli jsme se k ničemu podstatnému zavázat, nepřišli jsme skrytě o peníze a skutečně dostali tisícovku.

Kromě bonusu jsme získali i zkušenost s účtem, který patří k nejlepším na trhu – pokud zůstaneme u těch, co nabízejí všechny základní služby bez poplatků a bez dalších podmínek.

Nepotřebujete ani počítač

Účet jménem Tom sice jde založit i osobně na pobočce; banka ale nabízí bonus právě za to, že její pracovníky ušetříte. Online založení je jednou ze zásadních podmínek pro získání odměny.

S podobně jednoduchou registrací přišly už před lety nové nízkonákladové banky – teď spíš překvapí, když ji některé z větších bank ještě neumožňují. Stačí občanský průkaz a jeden další doklad. Potřebovat budete i výpis z vašeho účtu v jiné bance nebo smlouvu o jeho zřízení.

Nemáte naskenovaný doklad? Nevadí, banka vás z počítače přesměruje do mobilu, takže doklady jednoduše vyfotíte. Pak ještě musíte vyfotit i sebe. Po selfíčku se vrátíte do počítače a dokončíte registraci. Nový účet aktivujete tím, že na něj pošlete tři koruny z vašeho účtu v jiné bance – i to je dneska běžný postup.

Kdo chce, může tohle všechno zařídit od začátku jenom v telefonu. S možností kompletního založení účtu přes mobil přišla jako první právě Moneta už v roce 2017, pak se přidala ještě Banka Creditas (aplikace Richee) a nedávno Air Bank.

Pozor: Na bonus dosáhne jenom ten, kdo dosud nevyužívá žádný produkt od Monety. Počítají se nejenom účty, ale třeba i úvěry – a to všechny, které jste nezrušili do konce roku 2017. Možná jste je kdysi zakládali v GE Money Bank, předchůdkyni Monety.

Problém má ten, kdo ještě nevlastní účet v jiné bance. Typicky mladý člověk, který si právě zakládá své první konto. Přes internet ani mobil si ho bohužel nezaloží, protože nesplní podmínku v zákoně, že na něj musí poslat peníze z jiného vlastního účtu. Takový zájemce tedy musí dojít osobně na pobočku, čímž se ale připraví o bonus.

Stačí investovat pár korun

Za přibližně pět dnů po založení účtu vám poštou přijde platební karta. Banka myslí na pohodlí (nemusíte na poštu, jde o běžný dopis do schránky) i na diskrétnost (zkratka MMB Ostrava bez dalších podrobností na první pohled nenapovídá, že zásilku posílá banka, natož že ukrývá kartu). A i kdyby obálku otevřel někdo jiný, nezíská PIN – na rozdíl od vás.

A pak už je jenom na vás, jak rychle zvládnete splnit základní podmínku pro získání bonusu: Zaplatit pětkrát kartou, a to „nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž jste si účet založili“. Když ho máte třeba od 20. března, zbývá na pět karetních transakcí čas až do konce dubna. Ale dá se to stihnout i během jediného dne.

Počítají se všechny tuzemské i zahraniční platby jak v obchodech, tak po internetu. Vedle klasické plastové karty můžete vyzkoušet i další možnosti, které Moneta nabízí: platby mobilem Google Pay (Android) a Apple Pay, nebo platby hodinkami Garmin Pay a Fitbit Pay.

Banka slibuje, že odměna přijde „nejpozději do 30 kalendářních dní od posledního kalendářního dne měsíce, ve kterém byly splněny podmínky pro získání odměny“. Pochopitelně do té doby nesmíte účet zrušit, ale ani se dostat do nepovoleného debetu.

Bonus pak přijde přímo na účet. Můžete ho použít pro další placení kartou, ale klidně i rovnou převést jinam, nebo vybrat v bankomatu. Už o něj nepřijdete, ani kdybyste si konto hned zrušili.

Utratit můžete opravdu hned celou tisícovku. Moneta má sice obecně podmínku, aby na účtech zůstávalo aspoň 200 korun, při založení online to ale neplatí.

„Při založení na pobočce je potřeba vložit na účet nejméně 200 korun a tento minimální zůstatek tam po dobu existence účtu držet. Klient tak má dispozici tuto částku až v okamžiku rušení účtu. Při založení digitální cestou, tedy ve Smart Bance nebo na našem webu, taková povinnost není. Klient v takovém případě nemusí mít na účtu ani jednu korunu,“ potvrzuje mluvčí banky Jakub Švestka.

Bezplatné výběry v zahraničí, ale s horším kurzem

Zrušit si ale nový účet hned po získání bonusu může být škoda. Patří k nejlepším na trhu a nic vás nestojí. Neplatíte ani za jeho vedení, ani za platební kartu, ani za základní služby – zdarma jsou všechny odchozí i příchozí tuzemské platby a také výběry z vlastních bankomatů v tuzemsku.

Prakticky stejně jednoduchý účet bez poplatků nabízejí Air Bank (Malý tarif), Creditas, Equa, Fio, Hello bank nebo mBank. Na bezplatný účet sice můžete dosáhnout ještě u dalších bank, tam už je musíte splnit i další podmínky a prakticky každý měsíc si je hlídat.

Výhodou Tom účtu jsou bezplatné výběry ze všech bankomatů v zahraničí bez omezení. To ze zmíněných konkurentů nabízí už jenom Creditas. mBank nevybírá poplatek, když si v cizině vyberete v přepočtu aspoň 1500 korun. Equa si za každý zahraniční výběr účtuje devět korun, Air Bank 25 korun, Hello Bank 30 korun. U většiny ostatních platíte ještě vyšší poplatky (kolem 100 korun), nebo sice můžete mít bezplatné výběry, ale jenom v rámci lepších variant běžných účtů, které jsou buď za paušální poplatek, nebo na ně nedosáhnete tak snadno.

Úplně zadarmo to samozřejmě není ani u Monety. Vynahradí si to na horším směnném kurzu. Z dlouhodobých porovnání – včetně loňského testu webu Peníze.cz – vychází právě Moneta jako jedna z bank, které si při přepočtu zahraniční měny strhnou nejvyšší marži. Hůř končila v porovnáních jenom mBank – ta ale letos přišla s novou mKartou Svět, u níž nastavila mnohem lepší podmínky.

Na bezplatné výběry si rychle zvyknete. Tak jenom pozor na to, že v cizině se sice týkají všech bankomatů, v tuzemsku ale jenom těch od Monety. Když budete v Česku vybírat v jiném než „vlastním“ bankomatu, zaplatíte pokaždé 20 korun. Alternativou je objednat si paušál za 50 korun měsíčně – pak můžete bez omezení vybírat opravdu všude.

Z bank, které nabízejí bezplatné účty bez omezujících podmínek, má Moneta naštěstí největší síť vlastních bankomatů. Patří jí čtvrté místo mezi všemi tuzemskými bankami, pátá je (se zhruba polovičním počtem) Air Bank, s odstupem za nimi Fio. Na druhou stranu Creditas a Equa kompenzují nedostupnost vlastních přístrojů tím, že neúčtují za výběry od konkurence (podobně jako Hello bank, která ale nezpoplatňuje jenom první tři výběry, a mBank, která nezpoplatňuje výběry od částky 1500 korun).

Tom účet patří ke špičce i v inovacích. Moneta je totiž jedna ze dvou, která už spustila nejenom obě varianty plateb chytrým telefonem (Google/Android Pay i Apple Pay), ale také dvě možnosti pro chytré hodinky: Garmin Pay a Fitbit Pay. Všechny čtyři způsoby nabízí kromě ní zatím jenom Komerční banka. A hodně toho dokáže i mobilní aplikace Smart banka.

S Tom účtem se navíc automaticky zapojíte do věrnostního programu bene+, který sice už nenabízí tak atraktivní odměny jako dřív, přesto patří k tomu nejlepšímu, co tuzemské banky v tomto směru poskytují.

Drahé převody do ciziny

U srovnatelné konkurence naopak máte o dost levnější převody do zahraničí. Za takzvanou SEPA platbu (v eurech do jiné země EU, nepřesahující 50 000 eur) totiž Moneta vybírá vysoký poplatek 220 korun, stejně jako většina „starých“ bank.

Přitom mBank už tento poplatek úplně zrušila, Fio vybírá jenom 20 korun, Air Bank 25 korun, Creditas 50 korun, Hello bank 80 korun a Equa 99 korun.

S běžným účtem to sice úplně nesouvisí, ale Moneta nás zklamala i s reklamou na spotřebitelský úvěr. „Máme nejnižší úrok v historii... Tak nízký úrok jste u naší půjčky ještě neviděli,“ láká na svém webu. Konkrétně avizuje „úrok od 3,9 % ročně s RPSN 4 %“.

Zkusili jsme tedy spočítat, jak výhodné bude půjčit si 15 000 korun na jeden rok. Úrok se rázem vyšplhal na 17,2 %, RPSN na 18,6 %. Za dobu trvání půjčky bychom zaplatili navíc 1434 korun.

Mnohem férovější je reklama Air Bank – konkrétní nabídka se totiž od reklamy výrazně neliší. Stejnou sumu na stejnou dobu si u ní můžeme půjčit s úrokem 6,9 % ročně, RPSN je 7,13 %. Celkově tak přeplatíme jenom 547 korun. Při včasném splácení dokonce úrok klesne na 5,9 %.

ČSOB dá novým klientům 500 korun

Tisícikorunový bonus od Monety je momentálně nejvyšší na trhu. Na poloviční odměnu – 500 korun – láká nové klienty ČSOB, když si založí účet online nebo pomocí call centra. Získáte ji jednoduše, ovšem pro bezplatné využívání Plus Konta si pak na něj musíte posílat aspoň 10 000 korun každý měsíc.

ČSOB momentálně nabízí i odměnu za doporučení – 500 korun pro doporučujícího i doporučeného klienta. Stačí třikrát zaplatit kartou. Na 300 korun pro obě strany láká aplikace Richee od Creditas. A 100 korun pro stávajícího i nového klienta věnuje Equa, když nováček zaplatí kartou do dvou měsíců od založení účtu.

Velkorysá akce na získání nových klientů běží v Raiffeisenbank. Získají tříprocentní úrok na spořicím účtu, ovšem jenom na půl roku; zároveň si musí na běžný účet posílat aspoň 15 tisíc korun měsíčně a odeslat nejméně tři platby měsíčně, jinak konto nebude zadarmo.

Některé banky podobné akce vůbec nedělají. „Vážíme si stávajících klientů a nemyslíme si, že je fér zvýhodňovat nové. Navíc věříme, že naše produkty jsou natolik kvalitní, že zájemce nemusíme ‚podplácet’. Jelikož všechny základní služby nabízíme zdarma, založením účtu u nás se klient k ničemu velkému nezavazuje a vyzkoušení běžných produktů ho nic nestojí,“ říká třeba mluvčí Fio banky Jakub Heřmánek.