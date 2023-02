Okamžité platby umí další banka. Její jméno asi neznáte

Systém okamžitých plateb v Česku se rozšířil o třináctého účastníka. Jeho jméno je zatím prakticky neznámé: Multitude Bank. Pod tímto názvem od loňského podzimu vystupuje dřívější Ferratum Bank, specializující se na spotřebitelské úvěry.

Původně nebankovní splátková společnost Ferratum působí v Česku jako banka od roku 2014. Umožnila jí to licence platná pro celou Evropskou unii, kterou získala na Maltě. V říjnu 2022 oznámila její evropská centrála přejmenování na Multitude Bank, aby tak následovala přejmenování mateřské skupiny. Bývalá Ferratum Group, nově Multitude Group, sídlí ve finských Helsinkách, a vedle poskytovatele spotřebitelských úvěrů Ferratum Bank a poskytovatele firemních úvěrů CapitalBox do ní patří také bankovní aplikace SweepBank dostupná jen v Německu, Lotyšsku a Finsku.

Vlastní bankovní kód (8500) má Ferratum Bank v Česku teprve od října 2021. Přímým účastníkem zúčtovacího systému CERTIS při České bankovní bance se stala až od listopadu 2022. A v polovině letošního února se zapojila do systému okamžitých plateb, což ji zřejmě usnadní poskytování spotřebitelských půjček (případné další plány zjišťujeme).

Když platba zadaná v elektronickém bankovnictví odejde jako okamžitá, dorazí na účet v jiné bance prakticky hned – maximálně během několika málo vteřin. A to i v noci, o víkendu nebo během svátku – prostě kdykoliv. To je velký posun oproti standardním převodům, které fungují jenom v pracovní dny a obvykle trvají několik hodin, v horším případě dorazí k příjemci až následující pracovní den.

Účast v systému okamžitých plateb je pro banky dobrovolná. Pokud se však zapojí, musí dodržovat stanovená pravidla. Ta jsou závazná pro příchozí platby. Naopak poskytování odchozích plateb (a případné omezení jejich limitu) záleží na rozhodnutí banky.

Okamžité platby fungují v Česku v ostrém provozu od února 2019. Do systému se už zapojila většina retailových bank kromě UniCredit, Max banky (dříve Expobank), Hello bank a Trinity bank. Nezapojila se ani Sberbank CZ, která loni přišla o bankovní licenci.

Jako první nabídly okamžité platby Česká spořitelna a Air Bank, jako třetí se v dubnu 2019 přidala Creditas. Hlavní vlna přišla ve druhém pololetí 2019: postupně se připojily Komerční banka, PPF banka, Raiffeisenbank, ČSOB, Moneta a Fio. Pak se ještě přidaly Equa, mBank, Oberbank a v červnu 2021 také J&T. Před zapojením Multitude Bank tak okamžité platby umožňovalo dvanáct bank (bylo jich třináct, ale Equa se stala součástí Raiffeisenbank).

Poslední významnější bankou, která okamžité platby zatím neumí, zůstává UniCredit. Podle mluvčího Petra Plocka je také plánuje, bližší termín a podrobnosti však neuvádí. „Přesný termín v předstihu upřesníme,“ říká. Podle informací webu Peníze.cz sice UniCredit Bank počítala se spuštěním okamžitých plateb už v roce 2020, jenže pak změnila priority.

Okamžité platby podle dřívějších vyjádření plánovaly i Expobank (nyní Max banka) a Hello bank. Šéf Max banky Jan Winkler začátkem loňského října řekl, že by je ráda spustila do poloviny roku, nejpozději ve třetím čtvrtletí. Naopak v Hello bank s tím oproti původním plánům momentálně nepočítají. „Okamžité platby zatím zavést neplánujeme,“ odpověděla loni v listopadu Lenka Zimmelová z oddělení komunikace. K okamžitým platbám se v blízké době nepřidá ani Trinity Bank. „Není to pro nás nyní aktuální téma,“ řekla loni na podzim Eva Čerešňáková, mluvčí Trinity Bank.

Nezapojily se ani stavební spořitelny, přestože všechny jsou součástí bankovních skupin, které už okamžité platby umějí. Okamžitě nepošlete třeba ani splátku hypotéky z ČSOB do sesterské Hypoteční banky. Na rychlý převod nespoléhejte ani při placení daní nebo jiných poplatků státu na účty u České národní banky. Fungovat nemusí ani u jiných než běžných účtů, například u úvěrových, spořicích nebo investičních.

Skoro všechny banky, které už okamžité platby spustily, za jejich odeslání nevybírají nic navíc oproti běžným převodům. Jsou tedy většinou zadarmo nebo v rámci měsíčního paušálu – stejně jako běžné převody. Jediná mBank vybírá příplatek: za okamžitou odchozí transakci zaplatí klienti korunu, zatímco standardní odeslání je zadarmo.

Zatímco některé banky nabídnou okamžitou platbu automaticky (pokud nezadáte jinou než dnešní splatnost), u dalších je potřeba si ji výslovně zvolit. Možnosti se liší i podle toho, jestli jde o internetové bankovnictví, nebo mobilní aplikaci.

Vedle standardních a okamžitých plateb nabízejí banky také převody označované jako prioritní, expresní nebo urgentní – ty však, navzdory svému názvu, zas tak moc nespěchají, přesto jsou mnohonásobně dražší než běžná platba.

