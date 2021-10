Banky zrychlují i platby v eurech. Okamžitě ale nepřijdou

Pro zahraniční platby z tuzemských bank zatím nemůžete využít okamžité platby. Když ale převádíte eura v rámci oblasti Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), už na jejich připsání nemusíte v některých případech čekat do dalšího dne nebo déle.

Podle pravidel Evropské unie musí banky standardně zajistit připsání SEPA platby na účet příjemcovy banky v režimu D plus 1. To znamená, že peníze odepsané z účtu klienta například v pondělí musí být převedeny na účet jiné banky nejpozději následující pracovní den, což je úterý. Výjimkou jsou víkend nebo svátky.

Některé banky však už dokážou provést SEPA platbu rychleji. Když klient zadá příkaz do určeného termínu, převedou peníze na účet banky příjemce ve stejný den, a bez jakéhokoliv dalšího poplatku. Šance, že adresát dostane peníze od své banky přímo na účet ještě ve stejný den, je velká. „Banka příjemce má podle evropské směrnice PSD2 za povinnost platbu připsat příjemci ve stejný den,“ říká Pavel Zúbek, mluvčí Komerční banky.

Zrychlené SEPA platby umožňuje čím dál víc bank. Jsou to Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Air Bank, mBank a Hello bank. V příštím měsíci s nimi chce začít také Moneta Money Bank. „Právě jsme ve fázi, kdy na takovou službu upravujeme naše distribuční kanály. Od listopadu 2021 do konce prvního čtvrtletí 2022 v nich postupně tuto možnost klientům zpřístupníme,“ potvrzuje mluvčí Monety Zuzana Filipová.

SEPA převody neboli europlatby jsou transakce v eurech v rámci oblasti SEPA, kterou tvoři členské země Evropské unie a několik dalších evropských států (Velká Británie, Island, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Norsko, Andorra, Monako, San Marino a Vatikán).

Aby takzvaná europlatba přišla příjemci ještě ve stejný pracovní den, je potřeba pohlídat si mezní lhůtu pro zadání příkazu. Ta se v jednotlivých bankách liší. Zatímco v mBank mají takovou uzávěrku už v 7:45, v Air Bank je to v 10:30, v Komerční bance v 11:00 a v České spořitelně a Hello bank až ve 13:00. ČSOB lhůtu na dotaz webu Peníze.cz neupřesnila.

Ceny už se nebojte Zdroj: Shutterstock Eurové platby v rámci SEPA prostoru musely před dvěma lety výrazně zlevnit. Podle unijních pravidel za ně banky mohou od 15. prosince 2019 účtovat stejné poplatky jako pro vnitrostátní platby v místní měně. V Česku to znamená, že při elektronickém zadání jsou i SEPA platby u mnoha bank zdarma, u jiných maximálně za jednotky korun: V České spořitelně je základní poplatek 7 korun, v Komerční bance a UniCredit 6 korun, v ČSOB 5 korun – mnozí klienti však na ně v rámci svých balíčků také dosáhnou zdarma. Za poslání přes pobočku si klienti připlatí – obvykle kolem stokoruny. Psali jsme podrobně: Drahé platby v eurech končí. Přichází velký třesk

Ostatní významnější banky pro běžné klienty zajišťují SEPA platby jen v režimu D plus 1. Pokud jejich klient potřebuje převést eurovou platbu v rámci Evropy ve stejný den, kdy ji zadá, musí zadat transakci jako expresní (zvanou též prioritní či urgentní) – za tu si však připlatí v řádu desítek až stovek korun. Navíc i v takovém případě musí sledovat mezní lhůtu pro zadání příkazu, která je někdy stejná jako pro (levnější) zrychlené SEPA platby v konkurenčních bankách.

Například Creditas má pro zadání expresní SEPA platby lhůtu do 11:30 a je za příplatek 250 korun. Raiffeisenbank má uzávěrku ve 12:00 a poplatek 100 korun. Fio uvádí mezní čas pro přijetí expresní platbu do 15:50, klienta přijde na 29 korun. Expobank zajistí expresní platbu při zadání příkazu do 11 hodin, klientům s běžným účtem Neo za to naúčtuje 350 korun. UniCredit má lhůtu pro podání expresního příkazu do 13 hodin, za platbu požaduje 115 korun. Sberbank přijme urgentní platbu jen do 11 hodin, příplatek má až 750 korun.

„Požadavek na realizaci SEPA platby ve zrychleném režimu je dost výjimečný,“ říká Lucie Brunclíková, mluvčí Banky Creditas. Naopak třeba mluvčí Komerční banky Pavel Zúbek vysvětluje, že zrychlením europlateb reagovala Komerčka právě na poptávku klientů a chtěla jim nabídnout nový benefit. „Ve zrychleném režimu zpracováváme 39 procent SEPA plateb. Obliba stále roste,“ upřesňuje Zúbek.

V České spořitelně upřednostňuje většina klientů spolehlivost před rychlostí plateb, říká Lukáš Kropík z tiskového oddělení. „Klienti provádějí platby do zahraničí prakticky v jakoukoliv denní dobu. Platby, které stihneme odbavit v ten samý den, tvoří více než polovinu z celkového počtu plateb odeslaných do zahraničí,“ dodává.

Převedou SEPA platbu do zahraniční banky ještě ve stejný den? Banka Převedou ještě ve stejný den? A do kdy kdyžtak musíte zadat platbu? Air Bank Ano, do 10:30 Česká spořitelna Ano, do 13:00 ČSOB Ano, lhůtu neupřesnila Equa bank Ne (jen expresní platba za příplatek) Expobank Ne (jen expresní platba za příplatek) Fio banka Ne (jen prioritní platba za příplatek) Hello bank Ano, do 13:30 Komerční banka Ano, do 11:00 mBank Ano, do 7:45 Moneta Ne (jen prioritní platba za příplatek) Raiffeisenbank Ano, ale v rámci skupiny RBI International, a to do 14:00 (jinak jen expresní platby za příplatek) Sberbank Ne (jen urgentní platba za příplatek) UniCredit Ne (jen expresní platba za příplatek)

A jak to vypadá se zavedením zahraničních plateb v režimu okamžitých plateb – tedy s převodem peněz z účtu na účet kdykoliv, včetně nocí, víkendů a svátků, jako je už funguje ve většině bank při tuzemských korunových platbách? Odpovědi jsou zatím hodně rozdílné.

„Eurové okamžité platby určitě chceme našim klientům nabídnout a věříme, že to bude možné už v průběhu příštího roku,“ říká mluvčí Fio banky Jakub Heřmánek. Podobně nadějně to vypadá v ČSOB „Samozřejmě se na to připravujeme a s přípravami jsme už začali – zatím jsme ve fázi plánování. Do praxe je chceme uvést co nejdříve,“ říká mluvčí Patrik Madle.

Ani koruny, ani eura? Zdroj: Shutterstock Za převody eur v rámci EU už neplatíte nic navíc. Jenže když posíláte dolary, libry nebo zloté, naúčtují vám banky i několik set korun. Kde si dát pozor a jak to vlastně vysvětlují? Přijde vám 20 tisíc, banka si vezme 200 Kč. Proč stojí zahraniční platby tolik

Naopak další banky jsou zdrženlivější. „Zpracování SEPA okamžitých plateb (SEPA Instant Credit Transfer) v dohledné době neplánujeme. Monitorujeme zatím jejich adopci bankami v Eurozóně, kde je euro lokální měna. Ani v eurozóně není adopce jednotlivými bankami velká,“ odpovídá mluvčí Komerční banky Pavel Zúbek.

Air Bank o zavedení okamžitých SEPA plateb uvažuje, ale až v dlouhodobějším horizontu. „Ze strany evropského regulátora stále zůstávají nevyjasněné některé záležitosti, řeší se ale i různé technické věci, jako například clearingová centra, přes která tyto platby chodí. Až budeme tyto podrobnosti znát, tak o našem zapojení budeme moci uvažovat ve větším detailu,“ říká Roman Macháček z tiskového oddělení Podobně o tom uvažuje i mBank, vyplývá z vyjádření mluvčí Kristýny Dolejšové.

Raiffeisenbank poukazuje na to, že v současné době řeší aktuálnější úkoly. „V blízkém horizontu se na zavedení okamžitých plateb v zahraničních měnách nepřipravujeme. Implementace schématu je v rozsahu projektu a v této oblasti je třeba nejprve dokončit ostatní běžící projekty,“ říká mluvčí Petra Kopecká. Raiffka teď řeší hlavně to, jak do své struktury začlenit Equa bank, kterou letos koupila.

Další banky – UniCredit či Sberbank – se chystají teprve dohnat konkurenci a připravují tuzemské okamžité platby. „Pracujeme na implementaci tuzemských okamžitých plateb a v oblasti platebního styku dochází k zásadním infrastrukturním změnám, proto implementace SEPA okamžitých plateb není nejžhavější téma,“ říká mluvčí UniCredit Petr Plocek. Obdobně se vyjádřila i mluvčí Sberbank Radka Černá: „Nyní se soustředíme na spuštění okamžitých plateb v rámci domácích transakcí, až poté může následovat další rozšiřování nabídky na případně i zahraniční platby,“ odpovídá.

Zdroj: Shutterstock Už nás sledujete? Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a dozvíte se včas další aktuality a praktické rady!

Olga Skalková O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz a speciální přílohy HN. Ráda tráví čas s rodinou... Další články autora.