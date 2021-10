Peníze vyřešíme z gauče. Bankovní pobočky mizí

Klienti českých bank si žádají pobočky, ale pak na ně nechodí. Těsně před pandemií v jednom z průzkumů lidé uváděli, že mimo obligátních nižších poplatků a vyšších úroků na svých účtech by si přáli i hustší síť poboček. To by asi nebylo nic divného, kdyby ovšem ti stejní klienti chtěli na vytoužené pobočky chodit.

Návštěvy a počty poboček vytrvale klesají a poslední ranou pak byla pandemie, která odnaučila chodit do bankovních chrámů i ty nejzarytější fandy tohoto způsobu obsluhy svého účtu. Jak ale svůj účet obsluhují a jak je banky „motivují“, aby u tohoto způsobu zůstali?

Úsvit poboček?

V první řadě je třeba si říct, že poboček bank skutečně rychle ubývá. Možná ne každý si totiž všiml, že jen mezi lety 2014 a 2020 klesl jejich počet téměř o čtvrtinu. Celkově tak v rámci České republiky zmizelo zhruba 500 kamenných poboček. Pokud se vám to zdá drastické, tak vězte, že nejde o žádné české unikum. Jedna z největších italských bank dokázala podobné snížení (o 20 %). Jenže této bance k tomu stačil pouze loňský rok!

Nejde jen o servis standardních bankovních produktů, jako je zadávání plateb, nebo různá nastavení platebních karet, který mizí z poboček. Prodej nových produktů roste také. Ze všech letos sjednaných spořicích účtů připadla rovná třetina na online kanály. Lidé tak pobočky přestávají používat i pro dříve, pro pobočky typické, sjednávání nových produktů.

Michal Skalický Zdroj: Partners Michal Skalický, autor komentáře, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Působil devět let v Expobank CZ, kde se vypracoval až na manažera digitální pobočky a vytvořil Neo účet – unikátní účet postavený na konceptu BaaP (bank as a platform), tzn. na kooperaci mezi bankou a světem Fintechu. V projektu banky, kterou aktuálně staví finanční skupina Partners, má na starosti denní bankovnictví a vývoj depozitních produktů.

Utíkáme, ale pomalu

Banky si hromadného úprku z poboček samozřejmě dobře všímají a zároveň zjišťují, že nemusí jít nutně o negativní trend. Než udržovat nákladnou pobočku, může být výhodnější nové směřování urychlit. Abychom byli úplně přesní, bankám i klientům vyhovuje, když na pobočce probíhá především prodej (například investičních produktů), nikoliv zmíněný servis. A tak pomalu a nenápadně zdražily obsluhu na pobočce a ta se tak stala relativně drahým luxusem, který si zaplatí opravdu jen ti, kterým tento způsob stále maximálně vyhovuje, nebo ti, kteří se naopak bojí utéct do online prostředí internetových a mobilních bankovnictví.

Obecně banky z obsluhy postupně vytlačují především zastaralé a nákladné technologie. V první řadě si tak zaplatíte téměř za cokoliv, co od banky dostanete na papíře (výpis, různá potvrzení atd.). V posledních letech už u velké části bank nedostanete zdarma ani zprávy zaslané přes SMS, protože za ně banky musí platit, na rozdíl od modernějšího potvrzení v mobilní aplikaci, které banku naopak nic nestojí.

Relativně nedávno mezi „zastaralé technologie“ banky zařadily i obsluhu na jejich pobočkách (například za změnu limitu ke kartě). Pokud na zmíněných zážitcích typu papír, SMS, nebo návštěva vašeho oblíbeného bankéře za účelem změny nastavení vašeho účtu stále trváte, pak se již dnes řadíte mezi ohrožený druh. A to takový, který v budoucnu bude muset čím dál tím hlouběji sahat do peněženky. Už teď vás totiž může u řady bank kombinace papíru a pobočky vyjít i na více jak 3000 korun ročně v momentě, kdy si necháte na pobočku zasílat výpis a jednou měsíčně si tam zadáte platbu. Cenovku 100 Kč za trvalý příkaz nebo 200 Kč za platbu zadanou na pobočce můžete spatřit u nejedné z bank. To je opravdu hodně drahý špás, ať jsou důvody pro využití těchto služeb jakékoliv.

Utíkáme, ale kam?

Když lidé nechodí na pobočky, tak kam tedy chodí? Zcela nepřekvapivě nechodí nikam. Svou banku jednoduše řídí palcem pohybujícím se po obrazovce chytrého telefonu. České banky se předhání ve statistikách využívanosti svých mobilních bankovnictví, a tak v pandemickém roce 2020 hlásily příklon k obsluze přes telefon i o 40 %.

Pokud byste chtěli nabýt dojmu, že se útěk z poboček do mobilů týká jen mladší části populace, tak jste na velkém omylu. U osob nad 65 let totiž banky hlásily také nárůst až o 40 %. Tato skupina uživatelů na to však překvapivě nepotřebovala celý rok, ale pouhé tři měsíce (duben až červen)!

I v oblasti obsluhy našich účtů nás čeká zajímavý posun, kdy banky nastěhují vše potřebné pro každodenní bankovnictví do našich mobilů a na pobočku zavítáme jen v nejnutnějších případech. Aktuálně za takové případy považujeme sjednání hypotéky, nebo zřízení pravidelných investic. Vzhledem ke zrychlující digitalizaci je pravděpodobné, že i tyto služby půjdou už brzy velmi jednoduše obsloužit z mobilu. Ubude tak několik dalších důvodů, proč se kvůli bance zvedat z pohodlí vlastní pohovky.

