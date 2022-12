Nejlepší spoření už začíná sedmičkou. Nové porovnání

Jak co nejlíp ochránit úspory před inflací, když je potřebujete mít snadno po ruce a nechcete zkusit investice? Máme aktuální žebříčky spořicích účtů a termínovaných vkladů.

Záložna Ney spořitelní družstvo od prosince zvýšila úroky a na půlročním termínovaném vkladu láká na 7 % ročně (p.a.). Minimální vklad je 20 000 korun.

Peníze na termínovaném vkladu a spořicím účtu v záložnách spadají pod stejné pojištění vkladů jako banky, tedy do hranice odpovídající 100 tisícům eur, dostanete je i stejně rychle. O peníze do limitu necelých 2,5 milionu se tedy bát nemusíte.

Přesto má nabídka podstatné omezení. Plyne z toho, že jde o družstevní záložnu neboli kampeličku. Podle zákona u nich platí pravidlo 1:10 – desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. Ten se pak zhodnocuje, nebo naopak znehodnocuje podle hospodářských výsledků záložny a není zahrnut do státního systému pojištění vkladů.

Jinými slovy: Část úspor převyšující desetinásobek členského podílu se v záložně neúročí. Když si chcete na spoření uložit 100 tisíc korun, bude se vám úročit jenom 90 tisíc. Nebo uložit 110 tisíc, aby se vám úročilo těch 100 tisíc. Pokud jde o zbytek: konkrétně Ney spořitelní družstvo sice za rok 2021 vykázalo ziskové hospodaření, dosažený zisk ale (po splnění povinných odvodů) použilo na zaplacení ztráty z minulých let.

Na sedmiprocentní úrok dosáhne jen ten, kdo přistoupí na jeho připsání až na konci vkladu. Alternativou je průběžné připisování, ale se sazbou 6,9 % ročně, což třeba u vkladu 100 tisíc korun přinese ve výsledku o 40 korun nižší zisk. Výhodou průběžného připisování obecně je to, že úroky vám postupně zvyšují vklad na účtu a vyděláváte tedy i na úrocích z úroků. Připsané úroky se vždy daní podle aktuálního zákona – to může být riziko u dlouhodobých vkladů v řádu několika let: když si necháte vyplatit úrok až na konci vkladu, mohou politici mezitím zvýšit daně. Podobnou volbu (vyšší úrok až na konci vkladu, nebo o trochu nižší průběžně) nabízejí i některé další záložny a banky.

Dodejme ještě, že úroková sazba 7 % p.a. neznamená, že se vám vklad vždycky zhodnotí o 7 %. Záleží hlavně na délce spoření. Když půjde o půl roku, bude reálný úrok poloviční, a po započtení 15% srážkové daně je z toho ve výsledku zhodnocení o necelá 3 %. A to nepočítáme vliv inflace, který si připomeneme později.

Kdo dá přednost bance, najde teď nejlepší nabídku u Creditas (půlroční vklad s 6 % p.a.). Podrobnosti ukážou naše tabulky.

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na půl roku Banka Úrok Omezení Ney spořitelní družstvo 7 % Minimální vklad je 20 000 Kč. Jde o družstevní záložnu (kampeličku), takže desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. Na členský vklad se nevztahuje pojištění vkladů ani se neúročí, jeho případné zhodnocení záleží na hospodaření družstva. Banka Creditas 6 % Minimální vklad je 5000 Kč. J&T Banka 5,85 % Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 tisíc. Max banka 5,75 % Minimální vklad je 100 000 Kč. ČSOB 5,5 % Do limitu tří milionů korun. Minimální vklad je 5000 Kč. Moneta Money Bank 5,3 % Minimální vklad je 40 000 Kč. UniCredit Bank 5,2 % Do limitu pěti milionů korun. Minimální vklad je 30 000 Kč. Fio banka 5,1 % Minimální vklad je 3000 Kč. Oberbank 5 % Minimální vklad je 30 000 Kč. Česká spořitelna 4,5 % Minimální vklad je 5000 Kč. Klienti s programem Erste Premier dosáhnou na 5 %. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz, stav k 7. 12. 2022

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na jeden rok Banka Úrok Omezení Ney spořitelní družstvo 6,8 % Minimální vklad je 20 000 Kč. Jde o družstevní záložnu (kampeličku), takže desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. Na členský vklad se nevztahuje pojištění vkladů ani se neúročí, jeho případné zhodnocení záleží na hospodaření družstva. J&T Banka 6,3 % Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Tato podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň ve výši milion korun nebo investice aspoň 100 tisíc. Artesa spořit. družstvo 6,3 % Minimální vklad je 20 000 Kč. Jde o družstevní záložnu (kampeličku), takže desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. Na členský vklad se nevztahuje pojištění vkladů ani se neúročí, jeho případné zhodnocení záleží na hospodaření družstva. Max banka 6,11 % Minimální vklad je 100 000 Kč. ČSOB 6 % Do limitu tří milionů korun. Minimální vklad je 5000 Kč. Raiffeisenbank 5,8 % Úrok 5,8 % pro vklad do 10 milionů. Pro pásmo od 10 do 30 milionů je úrok 6 %. Nad 30 milionů klesá na 0,01 %. Minimální vklad je 10 000 Kč. Trinity Bank 5,58 % Úrok 5,58 % pro vklad do 400 tisíc, pro část nad tento limit 4,58 %. Formálně jde o roční fixaci vkladu na spořicím účtu. Banka Creditas 5,5 % Minimální vklad je 5000 Kč. Komerční banka 5,5 % Do limitu jednoho milionu korun. Minimální vklad je 5000 Kč. Moneta Money Bank 5,3 % Minimální vklad je 40 000 Kč. UniCredit Bank 5,2 % Do limitu pěti milionů korun. Minimální vklad je 30 000 Kč. Oberbank 5,1 % Minimální vklad je 30 000 Kč. Fio banka 5 % Minimální vklad je 3000 Kč. Česká spořitelna 4,5 % Minimální vklad je 5000 Kč. Klienti s programem Erste Premier dosáhnou na 5 %. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz, stav k 7. 12. 2022

U termínovaných vkladů se zavazujete, že si peníze po určitou dobu nevyberete. Výměnou za to vám banka garantuje, že původní úrok nezmění po celou dobu vkladu – to se podle budoucího vývoje na trhu může ukázat jako výhoda, ale i nevýhoda. Když si peníze nakonec vyberete předčasně, můžete přijít nejenom o úroky (dosud připsané zhodnocení), ale ještě si za to banka může strhnout nějakou sankci podle smlouvy – podmínky se liší podle konkrétního produktu.

Alternativou jsou spořicí účty. Jejich výhodou je, že si peníze můžete kdykoliv vybrat, a to i po částech. Stejně tak můžete kdykoliv zvýšit vklad. Jenže podobnou volnost má i banka: prakticky okamžitě může změnit úrok jak směrem nahoru, tak dolů (opět záleží na konkrétním produktu).

Také jednička mezi spořicími účty má komplikované podmínky. VÚB, druhá největší slovenská banka, sice v Česku nabízí spořicí účet se sazbou 6,15 % ročně a bez stropu, zájemci ale narazí přinejmenším na problém s daněním. Ve výsledku buď zaplatíte vyšší daň, nebo stejnou jako jinde (ovšem znamená to nějaké zařizování a poplatek 100 Kč), nebo dokonce žádnou... Podrobněji jsme tuhle novinku popsali v listopadovém článku.

Nejvyšší úrok na jednoduchém spořicím účtu stále nabízí Max banka – to je přejmenovaná Expobank CZ, jejímž novým majitelem se stala Banka Creditas. Obě banky dál fungují samostatně, limit pojištění vkladů se tedy počítá odděleně. Sazbu 6,01 % ročně (p.a.) dává bez stropu a dalších podmínek. Přehledně si to ukážeme v další tabulce.

Nejlepší spořicí účty k 7. prosinci 2022 Banka Název Maximální úrok Omezení VÚB Spoření bez limitů 6,15 % Bez podmínek, ale: Jde o pobočku slovenské banky. Pokud klient nedodá potvrzení o daňovém domicilu z finančního úřadu, strhne mu banka 19% daň z příjmu (úrokového výnosu). Kdo potvrzení odevzdá, musí si sám vyřešit daňovou povinnost za kalendářní rok (15% sazba v Ćesku). Kdo nemá celkové zdanitelné příjmy nad 15 tisíc ročně, nemusí přiznání podávat. Max banka Spořicí účet 6,01 % Bez podmínek. UniCredit Bank Akce k novému běžnému účtu 6 % Pouze pro nové klienty, kteří si založí běžný účet. Úročí se vklady do půl milionu. Banka garantuje, že úrok nesníží do konce března. Dosavadním klientům (před polovinou roku 2022) dává jen 2,5 %. Trinity Bank Výhoda+ Dobrý klient 5,68 % Úrok 5,68 % (s garancí do konce června) pro vklady do 500 000 Kč, pro část nad tento limit je úrok 4,08 %. Banka Creditas Spořicí účet+ 5,6 % Pro vklady do 500 000 Kč. Pro část nad tento limit je úrok 3,1 %. S výpovědní lhůtou jeden měsíc je úrok 6 % (do 500 000) a 4 % (nad 500 000). Fio banka Fio konto 5,5 % Pro vklady do 200 000 Kč. Pro pásmo od 200 000 do milionu je úrok 0,1 %, od jednoho do deseti milionů 0,15 %, nad deset milionů 0,2 %. Minimální zůstatek je 100 Kč, vrací se až při zrušení účtu. mBank mSpoření 5,5 % Podmínkou je (bezplatný) běžný účet a volba jedné ze čtyř variant pravidelného spoření. To probíhá formou cílů, v každém lze naspořit max. 100 000 Kč. Překročení hranice znamená pád celého vkladu do prakticky nulového úročení. Limit lze zvýšit až na 800 000 Kč díky tomu, že je možné založit až osm cílů. Raiffeisenbank Spořicí účet Hit Plus 5,5 % Pro vklady do 500 000 Kč a při aspoň třech platbách kartou za měsíc (při nesplnění podmínky klesne úrok na 0,1 %). Ćást nad 500 000 Kč se úročí jen 0,01 %. Moneta Money Bank Spoření E, Spoříto E 5,3 % Pro vklady do milionu korun. Je potřeba založit nový spořicí účet (i pro dosavadní klienty). J&T Banka Spořicí účet 5,25 % Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 000 Kč. Výpovědní lhůta je jeden den. S výpovědní lhůtou jeden měsíc (33 dnů) je úrok 5,65 %. ČSOB Spoření s bonusem 5 % Pro vklady do milionu. Podmínkou je založení přes aplikaci ČSOB Smart nebo internetové bankovnictví. Část nad milion se úročí 0,15 %. Air Bank Spořicí účet 5 % Pro vklady do 250 000 Kč při aspoň pěti platbách kartou za měsíc. Část od 250 do 500 tisíc se úročí 4 %, část od 500 tisíc do milionu se úročí 0,1 %, část nad milion se neúročí. Max banka Neo účet 4,61 % Bez omezení. Jde o běžný účet. Hello bank Hello spoření 4,5 % Pro vklady do 300 000 Kč, část nad tento limit se neúročí. Fio banka Fio spořicí účet 4 % Z účtu si lze vybrat nebo převést peníze maximálně čtyřikrát za kalendářní měsíc. Minimální zůstatek je 100 Kč, vrací se až při zrušení účtu. mBank eMax Plus 4 % Pro vklady do 500 000 Kč. Založit si lze až čtyři účty a zvýšit tak celkový limit na dva miliony. Vklady nad limit se prakticky neúročí (0,01 %). Česká spořitelna Spoření ČS 4 % Pouze pro klienty s Plus účtem nebo s programy Erste Premier či Erste Private Banking. Kdo investuje aspoň 300 Kč měsíčně, dosáhne na 5 %. Zmíněné úroky se týkají vkladů do 200 000 Kč (u programu Exclusive do 400 000 Kč, u Erste do milionu), pro část nad tento limit jen 0,01 %. Komerční banka Spořicí konto Bonus 3,5 % Pro vklady do 200 000 Kč. Část nad tento limit se prakticky neúročí (max. 0,03 %). Kdo investuje aspoň 500 Kč měsíčně, dostane bonus 1,5 % a celkem tak získá na spořicím účtu 5 %. Tabulka obsahuje jen klasické spořicí účty, které jsou standardně dostupné pro běžné retailové klienty. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

Ani nejlepší spořicí účty a termínované vklady zdaleka nepokryjí vysokou meziroční inflaci, která v průměru za celý letošní rok zřejmě přesáhne 15 %. Naše kalkulačka vám prakticky ukáže, jak inflace požírá úspory. Pořád je to ale lepší, než nechat peníze na neúročeném běžném účtu. V úvahu připadá ještě stavební spoření: nejlepší z nových nabídek se vyrovná spořicímu účtu s úrokem 6,52 % – nevýhodou stavebka je šestiletý závazek, výhodou může být garance úroku po celou dobu spoření – tedy i při výrazném poklesu tržních sazeb.

Kdo chce mít šanci na vyšší úrok (ne jistotu), musí víc riskovat a začít investovat třeba v podílových fondech nebo přímo do akcií či nemovitostí. Na Peníze.cz k tomu máme plno návodů a dalších textů. Pro začátek zkuste třeba:

