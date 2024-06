Úroky na spoření jdou dolů, kdo teď dá víc? Nejlepší spořicí účty a termínované vklady

Nejlepší spořicí účty k 3. červnu 2024

Banka Název Maximální úrok (p.a.) Omezení

Trinity Bank Jarní Skvělý účet 5,58 % 4,58% 5,58 % jen pro vklady nových klientů do 250 000 Kč. Případná část od 250 tisíc do 10 milionů se úročí 4,58 %. Nad 10 milionů se úročí 4,08 %. Dosavadní klienti dosáhnou na maximální úrok 4,58 % do 10 milionů, nad tento limit 4,08 %.

mBank mSpoření 5,5 % Podmínkou je (bezplatný) běžný účet a volba jedné ze čtyř variant pravidelného spoření. To probíhá formou cílů, v každém lze naspořit max. 100 000 Kč. Limit lze zvýšit až na 800 000 Kč díky tomu, že je možné založit až osm cílů. V praxi není nutné spořit pravidelně. Banka garantuje, že sazbu nesníží do konce června.

VÚB Spoření bez limitů 5,45 % Bez podmínek, ale: Jde o pobočku slovenské banky. Pokud klient nedodá potvrzení o daňovém domicilu z finančního úřadu, strhne mu banka slovenskou daň (základní sazba 19 %). Kdo potvrzení odevzdá, musí si sám vyřešit daňovou povinnost za kalendářní rok (15% sazba v Česku). Kdo nepřekročí limity pro zdanitelné příjmy, nemusí přiznání podávat.

Max banka Max spořicí účet 5,1 % Pro vklady do 500 000 Kč. Případná část nad 500 tisíc se úročí 5 %. Starší typ spořicího účtu se úročí 4 % bez stropu.

Partners Banka Spořicí účet 5,06 % Bez stropu na výši vkladu. Podmínkou je běžný účet. Ten je v základní variantě (balíček Pro jednoho) zdarma, plný úrok se ale automaticky připíše jen v měsíci založení spořicího účtu a v dalších třech kalendářních měsících. Pak zůstane plný úrok při aspoň pěti platbách kartou za měsíc, jinak klesne na polovinu. U vyšších balíčků (Pro dva a Pro rodinu) je plný úrok bez časového omezení, tedy i bez plateb kartou.

Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet 5 % Pro vklady do 500 000 Kč (Chytrý účet) nebo do milionu (Aktivní účet) nebo do 1,5 milionu (Exkluzivní a Prémiový účet) při aspoň třech platbách kartou za měsíc (při nesplnění podmínky klesne úrok na 0,1 %). Část nad limit se úročí jen 0,01 %. Banka garantuje, že úrok nesníží do konce července.

Fio banka Fio konto 5 % Pro vklady do 200 000 Kč. Pro pásmo od 200 000 do milionu je úrok 0,1 %, od jednoho do deseti milionů 0,15 %, nad deset milionů 0,2 %. Minimální zůstatek je 100 Kč, vrací se až při zrušení účtu.

ČSOB Spoření s bonusem 5 % Pro vklady do 250 000 Kč (s účtem Premium do 500 000 Kč), když aspoň pětkrát měsíčně zaplatíte kartou a aspoň jednou za tři měsíce se přihlásíte do aplikace ČSOB Smart. Pro pásmo od 250 tisíc (500 tisíc) do milionu je úrok 2,8 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek je základní sazba 1,5 % do milionu.

UniCredit Bank Akce k novému běžnému účtu 5 % Pouze pro nové klienty, kteří si založí běžný účet. Úročí se vklady do dvou milionů. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc. Dřívějším klientům dává standardně jen 2,5 % do limitu půl milionu.

Banka Creditas Spořicí účet+ 4,6 % Pro vklady do 500 000 Kč. Pro část nad tento limit je úrok 2 %.

J&T Banka Spořicí účet 4,25 % Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 000 Kč. Výpovědní lhůta je jeden den.

Moneta Money Bank Spoření H, G, F, E 4,1 % Pro vklady do milionu korun. Část vkladu nad milion se úročí 0,5 %. Na spořicím účtu v rámci dlouhodobého investičního produktu (DIP) je 4,2 % do milionu. Účet Spoření Junior má 5 % do půl milionu.

Komerční banka Spoř. účet KB+ 4 % Pro vklady do 200 000 Kč při založení (a ovládání) v nové aplikaci KB+. Vklady nad limit se prakticky neúročí (0,01 %). Bez nové aplikace je základní sazba spořicího účtu jen 2 %, s pravidelnou investicí do podílových fondů aspoň 1500 Kč měsíčně lze zvýšit úrok na spořicím účtu na 4 %.

Fio banka Fio spořicí účet 4 % Z účtu si lze vybrat nebo převést peníze maximálně čtyřikrát za kalendářní měsíc. Minimální zůstatek je 100 Kč, vrací se až při zrušení účtu.

mBank eMax Plus 4 % Pro vklady do 500 000 Kč. Založit si lze až čtyři účty a zvýšit tak celkový limit na dva miliony. Vklady nad limit se prakticky neúročí (0,01 %). mBank garantuje, že sazbu nesníží do konce června.

Air Bank Spořicí účet 3,75 % Pro vklady do milionu, když aspoň pětkrát za měsíc zaplatíte kartou a zároveň vám přijde na účet v součtu aspoň 25 000 Kč měsíčně. Pro vklady do půl milionu, když aspoň pětkrát za měsíc zaplatíte kartou. Část od půl milionu do milionu se úročí jen 0,1 %. Vklady nad milion se neúročí. Při méně než pěti platbách kartou v předchozím měsíci se neúročí ani vklady do milionu.

Česká spořitelna Spořicí účet 1,25 % až 5 % Jen pro klienty s Plus účtem. Základem je 1,25 %, při používání elektronického bankovnictví George 2,25 %. Kdo k tomu pravidelně investuje od 500 do 1999 Kč měsíčně (do limitu se počítá i příspěvek na penzijní spoření), dosáhne na 3,25 %. Kdo má ve skupině ČS uloženo v součtu aspoň milion korun (vklady, investice, penzijko), dosáhne také na 3,25 %. Kdo investuje aspoň 2000 Kč měsíčně (do limitu se počítá i příspěvek na penzijní spoření), získá 5 %. Zmíněné úroky se týkají vkladů do 200 000 Kč (u programu Osobní bankovnictví do 400 000 Kč), pro část nad tento limit jen 0,01 %. Bez Plus účtu max. 0,2 % do 200 000 Kč.

UniCredit Bank Spořicí účet Save 2,5 % Pro vklady do 250 000 Kč, část nad limit se neúročí.