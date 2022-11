Je čas koupit akcie, nebo ještě zlevní? Máme i tipy

Akcie jsou letos jako celek výrazně ztrátové – především kvůli válce na Ukrajině a vysoké inflaci, v Česku i kvůli hrozbě státní regulace. Například americký index S&P 500, který zahrnuje akcie 500 největších firem, je za letošní rok v minusu kolem 21 %, indexy frankfurtské nebo pražské burzy jsou zhruba minus 17 %.

Nejistota ve světě kolem dalšího vývoje zůstává, třeba Česko je blízko technické recese bez výhledu na rychlé hospodářské oživení. Například analytici ČSOB v čerstvé prognóze počítají, že ekonomika v příštím roce poroste jen o 0,8 %. Jinde ve vyspělém světě je to podobné.

Je už teď čas nakupovat akcie „ve slevě“, nebo se ještě vyplatí počkat?

Optimisté

„Z mého pohledu jsou ceny akcii k investicím velmi příznivé. Investiční horizont u akcií je minimálně tři, ale spíše pět let a více – a od toho bychom se měli odrazit. Vliv inflace je přechodný, případné ochladnutí ekonomik nebude trvat dlouho, takže vše ukazuje, že se můžeme do akcií pustit,“ říká Michal Semotan, portfolio manažer J&T Investiční společnosti.

„Nemyslím tím, koupit teď vše najednou. Je dobré si nákupy rozložit v čase ideálně třeba aspoň na třikrát. Ale v dlouhém časovém horizontu akcie prostě fungují nejlépe – díky technologickému pokroku a celkovému růstu bohatství společnosti,“ dodává Semotan. Je nutné být připraven na výkyvy, jaké teď zažíváme a jaký přišel třeba na začátku covidu. „Trvají však málokdy děle než rok či dva,“ pokračuje Semotan.

S jeho pohledem souhlasí Martin Mašát, portfolio manažer Partners investiční společnosti. „Spekulant se bude kroutit, že čeká ještě na lepší ceny a že se mu časováním trhu podaří koupit levněji. Víra hory přenáší, ale takto investování nefunguje. V dlouhodobém horizontu současná situace nabízí akcie za mnohem příznivější ceny než třeba před rokem a většina účastníků finančních trhů si myslí, že větší díl korekce je za námi,“ říká Mašát.

„Až se postupně současné nejistoty začnou řešit a centrální banky a inflace se uklidní, čeká nás opět standardní chování akciových trhů. S velkou pravděpodobností budou za rok akcie výš a není tedy důvod s investicemi otálet. V dlouhodobém horizontu už není vůbec o čem mluvit a akciové trhy jsou jasnou volbou,“ dodává Mašát. Je přesvědčený, že právě teď je čas akciové investice navýšit.

Skeptici

Investor Jaroslav Šura takovou jistotu nesdílí. „Dokud se cosi nezmění z triptychu utahující Fed, okupace Ukrajiny a covidové uzávěry v Číně, nemá valný smysl vstupovat na kapitálové trhy. Můžeme se dohadovat, nakolik jsou tyto jevy v současnosti započítané v cenách akcií, lze však předpokládat, že k obratu trhů může dojít, až bude vidět světélko na konci tunelu alespoň u jednoho, ideálně u dvou z nich. Rovněž lze předpokládat, že tak jako trhy přestřelovaly v období růstu, budou přestřelovat v medvědím trendu,“ říká.

Medvěd je v investorském žargonu označením pro klesající trh. Protipólem k němu je býčí trh, který jsme si užívali dosyta v letech předchozích. Šura není přesvědčený o tom, že nás od současného medvěda čeká rychlý přechod k býkovi.

„Na návrat k rychlému růstu cen akcií moc nevěřím, leda by se vrátilo kvantitativní uvolňování centrálních bank, což je s ohledem k inflačnímu očekávání velmi nepravděpodobné. Momentálně dávám přednost termínovanému vkladu a spekulativně hraji KWEB, což je fond zaměřený na čínské technologické akcie,“ ukazuje Šura do své investorské kuchyně.

„Události poslední doby a intuice mi říkají, že mnoho z faktorů, které určují cenu akcií, se nyní obrátilo směrem proti růstu, a proto jsem vůči akciovému trhu jako celku opatrný,“ říká Mikuláš Splítek, portfolio manažer Erste Asset Management.

Připomíná, že v západních státech s rozvinutou právní kulturou a liberálním tržním prostředím jsou akcie společně s nemovitostmi historicky nejlepšími investicemi – s reálným výnosem 6 až 7 % ročně. V rámci toho se však objevují období, někdy i celé dekády, kdy vykázaly výnos nulový či dokonce záporný, jde například o 30. a 70. léta 20. století nebo nultá léta 21. století.

Rozhodující přitom vždy byl růst ziskovosti firem a počáteční ocenění. „Druhý faktor je snadno zjistitelný. Ještě vloni, bylo ocenění amerických firem nad 22násobkem zisků, což samo o sobě dávalo nebezpečí „ztracené dekády“. Nyní jsme na 16násobku, což je zhruba historický průměr, a tedy důvod k neutrálnímu postoji,“ rozebírá situaci Splítek.

Z pohledu růstu ziskovosti je však situace složitější. „Tržby budou v inflačním prostředí nominálně růst, o tom žádná. Problémem je však čistá zisková marže. Ta u amerických firem téměř celé 20. století oscilovala kolem 4 až 6 %, v 90. letech však začala setrvale růst nad 6 %, po finanční krizi nad 8 % a nyní je 10,5 %. Z cyklického pohledu jsme tedy o třetinu výš, strukturálně výrazně víc. Je to udržitelné? Nevím,“ zamýšlí se.

„Americké firmy jsou nyní výrazně ziskovější než dřív, protože operují v oblastech s nižší potřebou hmotných aktiv (tedy s výhodami z rozsahu), mají větší vyjednávací sílu oproti svým zaměstnancům (díky internacionalizaci a úpadku odborů), více se zadlužily (ale díky nižším sazbám jim nevyrostly úroky), téměř zmonopolizovaly výzkum a vývoj, a za tyto výsady neplatí vyššími daněmi či regulací (ba naopak),“ shrnuje Splítek důvody předchozího růstu.

Teď se ale situace obrací, například úrokové sazby rostou a státy budou vzhledem k narůstajícím schodkům v rozpočtech hledat další zdroje příjmů, hrozí tedy vyšší daně. A to může hrát proti rychlému návratu k růstu cen akcií. Navíc znovu připomeňme, v jak nejistém období se nacházíme: válka na Ukrajině, vysoká inflace, ekonomický pokles. Nejsou to všechno důvody s nákupem akcií ještě čekat?

„Toto vše je věcí osobního pohledu a preference. Pokud člověk nemá rád příliš velké riziko, může si peníze uložit do banky na termínovaný vklad a bude mít poměrně jistý přiměřený výnos. Možná krátkodobě nepokryje inflaci, ale důležité bude, že neprodělá,“ odpovídá Samotan.

„Pokud je investor ochotný podstoupit vyšší riziko, pak ceny akcií nabízí příležitosti, ale může se stát, že určitou dobu bude muset žít s tím, že jeho pozice bude ve ztrátě. Teprve s postupem času by pak měl vydělat víc než uložením na termínový vklad. Ani jedna z věcí není špatně, jde o preference, já osobně patřím k těm druhým,“ sází na akcie Semotan.

Co koupit?

Má nějaké tipy na konkrétní akcie pro ty, co to vidí stejně? „Nebudu říkat tipy, ale zmíním akcie, které vybírám do svého portfolia. Na domácím trhu to jsou ČEZ a Komerční banka. I přes vysokou válečnou daň by ČEZ měl vyplatit příští rok atraktivní dividendu. Očekávám, že ceny elektřiny zůstanou vyšší a tak uvidíme dividendy pravidelně i v dalších letech,“ odpovídá Semotan.

Z Evropy zmiňuje Volkswagen (velmi atraktivní valuace, dividenda a přetrvávající vyšší marže). Růst před sebou může mít akcie Allianz, a to díky růstu úrokových sazeb v Evropě.

„Na trhu ve Spojených státech je nabídka široká, každý si vybere dle svých preferencí. Z mého pohledu jsou nyní dole zašlapané například akcie Mety a Intelu. Ano, pokles byl způsoben zhoršenými čísly, ale obě firmy jsou natolik silné, že vidím perspektivu v jejich hospodaření do budoucna a věřím v návrat vyšší ziskovosti u obou společností,“ pokračuje Semotan.

Skeptický Šura má v případě dalšího poklesu políčeno na konkrétní akcie. „Při dalších poklesech bych rád začal budovat dlouhodobé portfolio z titulů jako je Amazon, Alphabet, Microsoft, Intel a podobně. Případně vhodně doplním o nějakou americkou banku či farmaceutické dividendové firmy,“ říká.

Mašát by se v Česku držel bankovních titulů, kterým pomáhají vysoké úroky, a ČEZu, jehož cena výrazně klesla díky chystané dani z mimořádných zisků. „U ČEZu lze očekávat vysokou dividendu, kterou stát jako hlavní vlastník navrhne k sanaci svých dluhů. V zahraničí se soustředíme na defenzivní sektory a banky v USA. Nelíbí se nám evropské akcie,“ říká Mašát.

Splítek má ve fondu Stock Small Caps, který spravuje, typicky 40 až 50 stejně navážených investičních nápadů. Jejich jména jsou veřejná, najdete je ve výroční a pololetní zprávě, takže se každý může podívat na akcie, které Splítkovi dávají smysl. „Navíc v pravidelných měsíčních zprávách jednotlivé změny v portfoliu detailněji zdůvodňuji. Dovolím si tedy čtenáře, který by se o výběr jednotlivých firem zajímal, odkázat tam, protože tak získá průběžně aktualizovaný informační zdroj,“ říká.

Zprávy portfolio manažerů jsou zveřejňované na webových stránkách jednotlivých podílových fondů a jsou obecně dobrým zdrojem informací o vývoji na trhu, kde často najdete také tipy na konkrétní investice. Právě podílové fondy jsou dobrou cestou, jak s investicemi do akcií začít. Nemusíte sami vybírat jednotlivé tituly, ale můžete se spolehnout na odborné znalosti portfolio manažerů, kteří jsou placeni za to, že každý den sledují vývoj na trhu.

Evropa, nebo USA?

Jak se teď investiční experti rozhodují o tom, na kterých trzích být? Raději Evropa, nebo Spojené státy americké?

„Zvolil bych si asi mix, nepreferoval pouze jednu zemi. Evropa se nachází ve složitější situaci kvůli válce na Ukrajině. Ale paradoxně zde akciím může ukončení války pomoci, věřím, že nebude trvat věčně. Záleží i na tom, jaký sektor bude investor preferovat. Z technologických firem se samozřejmě lépe vybírá v USA, z klasické ekonomiky najdeme zajímavé společnosti i v Evropě,“ odpovídá Semotan.

„Co se týče současného nastavení Partners fondů, tak jsme se přesunuli z technologického sektoru do energetického sektoru a do firem nabízejících maloobchodní prodej. Regionálně máme sníženou váhu evropských akcií hlavně díky energetické krizi a slepému běhu k „zelenému údělu“, který podřezává konkurenceschopnost evropských firem,“ říká Mašát.

Podle Splítka obecně platí, že americké firmy jsou inovativnější, pružnější a dlouhodobě vykazují vyšší návratnost na kapitál. Jsou ovšem dražší, a tedy zranitelnější z pohledu ocenění a inflace, která do oceňovacích modelů vstupuje.

„Spojené státy jsou velmi soběstačné v případě nepříznivého geopolitického vývoje, ale mají vnitřní problémy v podobě sociální nerovnosti a s tím spojené politické polarizace. Evropa je sociálně smířlivější a stabilnější, ale trh práce je méně pružný. Její firmy nejsou tak inovativní ani efektivní, jsou ovšem levnější. Jak vidno, oba regiony mají svá pro i proti, která se nesnadno porovnávají a časují, takže bych zůstal u navážení dle prosté tržní kapitalizace, čili dvě třetiny USA a Kanada a jedna třetina Evropa,“ shrnuje Splítek.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

