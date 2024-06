Nový král termínovaných vkladů. Inbank spouští i osobní půjčky

Estonská Inbank vstoupila do Česka předloni, dosud se zaměřovala hlavně na splátkový prodej. Teď rozšiřuje služby o spoření a hotovostní spotřebitelské úvěry.

6. 6. 2024

Estonská Inbank, která v Česku funguje necelé dva roky, rozšiřuje nabídku produktů. Nově spustila termínované vklady a hotovostní spotřebitelské úvěry.

Inbank nabízí termínované vklady na tři, šest nebo dvanáct měsíců, a to momentálně s nejvyšším úrokem mezi bankami v Česku. Tříměsíční vklad úročí 5,2 % p.a., šestiměsíční 4,7 % p.a. a roční 4,1 %. Minimální výše vkladu je pět tisíc korun, maximální dva miliony.

Druhou nejvyšší sazbu na tříměsíčním vkladu teď mají Creditas a Max banka (shodně 4,6 % ročně), na šestiměsíčním Fio banka, Creditas a Max banka (shodně 4,1 % ročně), na ročním Fio banka (4 %).

Inbank v Česku působí jako odštěpný závod neboli organizační složka – podobně funguje třeba česká pobočka polské mBank.

O uložené peníze klient nemusí mít obavu. Vklady jsou pojištěné u estonského garančního fondu Tagatisfond se stejnými podmínkami jako v Česku – pro fyzické i právnické osoby tedy do 100 procent vkladů (včetně úroků) až do ekvivalentu částky 100 tisíc eur, tedy přibližně 2,5 milionu korun.

Případnou náhradu by zprostředkoval český Garanční systém finančního trhu, klient by tedy nemusel komunikovat přímo s estonským fondem. Výplata by probíhala v českých korunách.

Inbank získala evropskou bankovní licenci v Estonsku v roce 2015, což jí umožňuje nabízet bankovní služby i v Česku, aniž by k tomu potřebovala licenci od České národní banky. V Česku má zastoupení od června 2022, první služby pro klienty spustila v září 2022.

Dosavadní aktivity Inbank v Česku se zaměřovaly hlavně na splátkový prodej, tedy financování nákupů přímo u obchodníků. Jde například o nákupy automobilů, spotřební elektroniky, nábytku, fotovoltaiky, tepelných čerpadel a dalších produktů. K nejvýznamnějším obchodníkům, se nimiž Inbank v Česku, patří AAA Auto, Auto Esa, Elektro Planeo, Columbus Energy, Ilios a Sunfin.

Podle ředitele české pobočky Víta Růžičky profinancovala Inbank od svého vstupu do Česka zboží více jak za půl miliardy korun. Růžička působí v Inbank od října 2021, předtím pracoval postupně Citibank, GE Money, Home Credit a Zaplo Finance.

Letos na jaře rozšířila Inbank nabídku o klasické osobní úvěry. Spotřebitelům půjčuje od 20 tisíc do 300 tisíc korun, maximální délka splatnosti je 84 měsíců. Výši úroku si zájemce zjistí z kalkulačky při podávání žádosti. Například 100 tisíc korun na tři roky si je aktuálně možné půjčit za roční úrok 11,49 %.

Sjednání termínovaného vkladu nebo osobní půjčky je možné jen elektronicky na webovém rozhraní Inbank. Banka se profiluje jako čistě digitální – nemá pobočky a ani je neplánuje.

Ověřování klienta při zakládání termínovaného vkladu probíhá prostřednictvím bankovní identity nebo naskenovaného občanského průkazu a následným posláním ověřovací platby z jiné banky. V obou případech je už tedy potřeba mít běžný účet v jiné bance. Peníze na termínovaný vklad je pak nutné vložit (převést) do sedmi dní, jinak vklad automaticky zanikne.

Osobní půjčku lze v Inbank vyřídit pouze přes bankovní identitu. V některých případech banka může chtít i naskenovat a poslat výpis z klientova účtu v jiné bance za poslední tři měsíce. Online vyplnění žádosti o úvěr podle Inbank trvá pár minut a stejně rychle se klient dozví, zda byl úvěr schválený. V kladném případě banka slibuje, že peníze dostane na svůj účet v jiné bance do jednoho pracovního dne.

Náhled na sjednané produkty má klient v Inbank po přihlášení do svého „profilu“ na hlavní stránce jejího webového rozhraní. Klasické internetové bankovnictví, z něhož se dají provádět a přijímat platby, banka neumožňuje. Běžné účty Inbank nenabízí a v blízké době to ani neplánuje.

Inbank působí v pěti zemích Evropy – Estonsku, Litvě, Lotyšku, Polsku a Česku. Cekově má téměř 900 tisíc aktivních smluv. Konsolidovaný čistý zisk za rok 2023 stoupl meziročně o pět procent na 10,2 milionu eur (bez mimořádného zisku z prodeje podílu ve společnosti Maksekeskus).

Od roku 2016 spolupracuje Inbank s depozitní platformou Raisin – jejím prostřednictvím nabízí vkladové produkty v Německu, Rakousku a Nizozemsku.

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na jeden měsíc Banka Úrok (p.a.) Omezení Banka Creditas 4,7 % Minimální vklad je 5000 Kč. Max banka 4,7 % Minimální vklad je 100 000 Kč. UniCredit Bank 4,5 % Minimální vklad je 30 000 Kč, maximální pět milionů. J&T Banka 4,25 % Jde o časově neomezený vklad s 33denní výpovědní lhůtou. Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 tisíc – pro ně je minimální vklad 100 tisíc. ČSOB 3,75 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální tři miliony. Česká spořitelna 3,6 % Minimální vklad je 5000 Kč. Fio banka 3,3 % Minimální vklad je 3000 Kč. Zdroj: oficiální dokumenty bank, stav k 3. 6. 2024

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na tři měsíce Banka Úrok (p.a.) Omezení Inbank 5,2 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální dva miliony. Banka Creditas 4,6 % Minimální vklad je 5000 Kč. Max banka 4,6 % Minimální vklad je 100 000 Kč. UniCredit Bank 4,4 % Minimální vklad je 30 000 Kč, maximální pět milionů. Moneta Money Bank 4,3 % Minimální vklad je 40 000 Kč. Fio banka 4 % Minimální vklad je 3000 Kč. Česká spořitelna 4 % Minimální vklad je 5000 Kč. Komerční banka 4 % Minimální vklad je 5000 Kč, úročí se vklady do tří milionů. ČSOB 4 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální tři miliony. J&T Banka 3,75 % Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 tisíc – pro ně je minimální vklad 100 tisíc. Alternativou může být vklad s tříměsíční výpovědní lhůtou, kde je sazba 4,5 %, od 30. července klesne na 3,75 %. Raiffeisenbank 3,6 % Jde o vklad na dva měsíce. Tříměsíční vklad má sazbu 2,3 %. Minimální vklad je 10 000 Kč. Zdroj: oficiální dokumenty bank, stav k 3. 6. 2024

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na šest měsíců Banka Úrok (p.a.) Omezení Inbank 4,7 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální dva miliony. Fio banka 4,1 % Minimální vklad je 3000 Kč. Banka Creditas 4,1 % Minimální vklad je 5000 Kč. Max banka 4,1 % Minimální vklad je 100 000 Kč. UniCredit Bank 4 % Minimální vklad je 30 000 Kč, maximální pět milionů. J&T Banka 3,75 % Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 tisíc – pro ně je minimální vklad 100 tisíc. Komerční banka 3,5 % Minimální vklad je 5000 Kč, úročí se vklady do tří milionů. ČSOB 3,5 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální tři miliony. Oberbank 3,5 % Minimální vklad je 30 000 Kč. Moneta Money Bank 3,5 % Minimální vklad je 40 000 Kč. Zdroj: oficiální dokumenty bank, stav k 3. 6. 2024

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na jeden rok Banka Úrok (p.a.) Omezení Inbank 4,1 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální dva miliony. Fio banka 4 % Minimální vklad je 3000 Kč. J&T Banka 3,75 % Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion korun nebo investice aspoň 100 tisíc. UniCredit Bank 3,5 % Minimální vklad je 30 000 Kč, maximální pět milionů. Banka Creditas 3,4 % Minimální vklad je 5000 Kč. Max banka 3,4 % Minimální vklad je 100 000 Kč. Moneta Money Bank 3,2 % Minimální vklad je 40 000 Kč. Komerční banka 3 % Minimální vklad je 5000 Kč, úročí se vklady do tří milionů. ČSOB 3 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální tři miliony. Raiffeisenbank 3 % Minimální vklad je 10 000 Kč. Zdroj: oficiální dokumenty bank, stav k 3. 6. 2024

