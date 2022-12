Stavební spoření na poslední chvíli. Jak nepřijít o maximální podporu

Jak se počítá státní podpora stavebního spoření?

Státní podpora se počítá z částky naspořené během kalendářního roku. Zahrnují se do ní nejen naše vklady, které si do stavební spořitelny uložíme, ale také úroky a případné prémie či bonusy připsané spořitelnou na náš účet. Odečítají se naopak poplatky a daně.

Takto spočítaná naspořená částka tvoří základ pro výpočet státní podpory. Její výše je 10 % z tohoto základu, ovšem nejvýše 20 000 Kč. Maximální částka státní podpory, kterou můžeme získat, je tedy 2000 korun ročně.

Každá koruna, kterou si u stavební spořitelny uložíme, získá státní podporu jen jednou. Zjednodušeně řečeno: když v prvním roce vložíme 20 000 Kč, dostaneme za první rok podporu 2000 Kč. Když ve druhém roce nevložíme žádné peníze, budeme mít na účtu 20 000 Kč z předchozího roku, ale podporu za druhý rok nedostaneme.

Plnou státní podporu stavebního spoření získáme i za smlouvu uzavřenou v prosinci. Při výpočtu podpory se totiž sčítají všechny operace, které na účtu v daném roce proběhly. Ve kterém měsíci se tak stalo, není důležité. Stejně tak nehraje roli, zda jsme smlouvu o spoření sjednali v lednu nebo v prosinci. Takže když v prosinci uzavřeme novou smlouvu a vložíme na účet 20 000 Kč, získáme plnou státní podporu ve výši 2000 Kč – stejně jako kdybychom provedli totéž v lednu. Rozdíl je pouze v úrocích a poplatcích, které závisí na době spoření.

Do kdy poslat peníze na stavební spoření na konci roku?

Aby mohla stavební spořitelna nárokovat státní podporu u státu, musí být naše vklady připsány na účet stavebního spoření nejpozději 31. prosince. Nestačí tedy peníze na Silvestra odeslat. Je potřeba, aby se nejpozději v tento den objevily na účtu stavebního spoření.

Jenže: přestože většina bank už umí odesílat i přijímat okamžité platby a převedou tak peníze elektronicky maximálně v řádu vteřin, u stavebního spoření na to spoléhat nemůžete. A to ani když je vaše banka ze stejné finanční skupiny jako stavební spořitelna.

Stavební spořitelny jsou totiž formálně samostatnými bankami s vlastním kódem a do systému okamžitých plateb se nezapojily. I když vaše banka umí takovou platbu odeslat, stavební spořitelna ji nedokáže okamžitě přijmout. Záleží pak na nastavení ve vaší bance, jak s takovou odchozí platbou naloží. Některé banky ji automaticky změní na standardní, jiné ji však vůbec neodešlou.

Obecně platí, že když platební příkaz zadáte elektronicky jako standardní (běžný), měly by peníze přijít na účet v jiné tuzemské bance nejpozději následující pracovní den po přijetí platebního příkazu. A protože 31. prosinec letos vychází na sobotu, tedy nepracovní den, není dobré spoléhat na odeslání až v pátek. A to ani v případě, že peníze odesíláte elektronicky z banky, která patří do stejné finanční skupiny jako stavební spořitelna.

Například Moneta stavební spořitelna uvádí, že online příkaz k platbě byste v jiné bance měli zadat nejpozději dnes, tedy 28. prosince. Pokud odešlete peníze do Moneta stavební spořitelny z elektronického bankovnictví Moneta Money Bank, stačí to udělat 29. prosince. A ještě v pátek 30. můžete vložit peníze na pokladně pobočky Moneta Money Bank – ovšem většina má v tento den otevřeno jen od 9 do 12 hodin.

Co se stane, když vložím na stavební spoření víc než 20 000 Kč?

Co když během jednoho roku vložíme na účet stavebního spoření více než 20 000 Kč? Částka, která převyšuje základ 20 000 Kč (pro získání maximální státní podpory), se převede do dalšího roku.

Pět možností Zdroj: Shutterstock V prosinci je poslední příležitost, jak uzavřít smlouvu o stavebním spoření a získat státní podporu za celý kalendářní rok. Nabídky stavebních spořitelen proto právě v tomto měsíci bývají nejzajímavější: všechny nabízejí nějakou tu prémii navíc. Nejlepší stavební spoření v prosinci. Porovnali jsme prémie

Aby se tak stalo, stačí splnit jednoduchou podmínku: na smlouvu o stavebním spoření musíme nárokovat státní podporu po celou dobu spoření. Zní to složitě, ale nic na tom není. Při uzavírání smlouvy o stavebním spoření je nutno uvést, že na tuto konkrétní smlouvu nám má stavební spořitelna připisovat státní podporu. To je vše.

Převod nevyužitých vkladů do dalších let znamená, že můžeme na počátku spoření poslat na účet třeba 120 000 Kč a „předplatit“ si tak státní podporu na šest let dopředu.

Můžu získat státní podporu stavebního spoření na více smluv?

Ano. Zákon o stavebním spoření umožňuje, abychom měli v jednom okamžiku více smluv se státní podporou. Nezvýšíme si tím celkovou státní podporu, ale má to své výhody. Zejména tehdy, když končíme jednu smlouvu a současně chceme uzavřít novou. Nemusíme čekat na ukončení starší smlouvy, platnosti obou smluv se mohou po nějakou dobu překrývat.

V takovém případě se postupuje tak, že se státní podpora vypočítá nejprve pro naši starší smlouvu. A pokud na starší smlouvu nevyčerpáme maximální částku podpory (2000 Kč), můžeme zbytek získat na smlouvu novější. Když máme více než dvě smlouvy, postupuje se tímto způsobem dále.

Kdy přijde státní podpora na účet stavebního spoření?

O připsání státní podpory se postará stavební spořitelna. Ta po skončení kalendářního roku vypočítá, jak vysokou státní podporu bychom měli dostat. Tuto částku si vyžádá od ministerstva financí a po jejím obdržení nám ji připíše na účet.

Celá tato procedura nějakou dobu trvá (ministerstvo musí zkontrolovat žádosti ze všech stavebních spořitelen). Výsledkem je, že na účtu stavebního spoření se nám státní podpora objeví zpravidla v dubnu následujícího roku.

Co musím splnit, abych státní podporu stavebního spoření skutečně dostal(a)?

Aby nám stavební spořitelna mohla po ukončení spoření vyplatit státní podporu, musíme splnit jednu z následujících podmínek:

po dobu alespoň šesti let nenakládat s naspořenou částkou,

nebo uzavřít smlouvu o úvěru a poté úvěr, naspořenou částku i státní podporu použít na financování bytových potřeb.

První možnost se používá nejčastěji a zpravidla se jednoduše popisuje jako „povinnost šest let spořit“. To proto, že stavební spořitelny neumožňují vybrat část z naspořené částky. Pokud chceme s penězi na účtu stavebního spoření disponovat, je třeba ukončit smlouvu a veškeré peníze převést na jiný bankovní účet. Po šesti letech tedy můžeme smlouvu kdykoli ukončit a peníze použít libovolným způsobem. Stavební spořitelna nám vyplatí naše úspory včetně státní podpory.

Nenakládání s uspořenou částkou po dobu šesti let je v podstatě totéž, co spořit (neukončit smlouvu) po dobu šesti let. Jedinou výjimkou je „výkon rozhodnutí“, čili exekuce. Pokud dojde k exekuci na účtu stavebního spoření, je to považováno za nakládání s vkladem, což znamená ztrátu nároku na výplatu státní podpory.

Státní podporu nám stavební spořitelna vyplatí i v případě, že během prvních šesti let spoření uzavřeme smlouvu o úvěru ze stavebního spoření a veškeré prostředky použijeme na financování bytových potřeb. V minulosti nebyla tato varianta příliš využívaná, ale dnes se situace mění. Úvěry ze stavebního spoření mají průměrnou úrokovou sazbu pod 4 %, zatímco hypotéky jsou kolem 6 %. Nezajištěné úvěry jsou ještě dražší. Není proto divu, že meziročně vzrostl zájem o úvěry ze stavebního spoření trojnásobně.

Může se státní podpora stavebního spoření změnit, tedy snížit nebo zrušit?

O omezení státní podpory stavebního spoření diskutuje vždy, když se hledají úspory ve státním rozpočtu. Tedy i nyní. Jak to nakonec dopadne, nikdo neví. Podpora může zůstat na dosavadní úrovni, nebo se snížit, případně zcela zrušit.

Případné omezení státní podpory se může týkat jen nových smluv (sjednaných až po změně zákona), nebo může ovlivnit budoucí podporu i na smlouvách stávajících. Jedinou jistotou je, že budoucí změna neovlivní státní podporu, kterou už máme připsanou na účtu.

Petr Kielar Petr Kielar v letech 1994–2006 pracoval v Českomoravské stavební spořitelně, od roku 2006 působí jako nezávislý konzultant. Provozuje web Stavebky.cz, který se snaží co nejlíp popisovat aktuální stav a není ovlivňován zájmy... Další články autora. redakce Peníze.CZ Jsme největší web o osobních financích v Česku. Přinášíme aktuality, praktické návody, kalkulačky a další přehledy. Do rodiny vydavatelství NextPage Media s námi patří i Finmag, Heroine a Footbal Club. Můžete nás sledovat... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem