Vyplatí se stavební spoření? Bez státního příspěvku to bude nuda

Stavební spořitelny nabízejí úrok u spoření maximálně ve výši 3 %. Je to míň, než co banky dávají na spořicích účtech. Jak ukazuje srovnání spořicích účtů na Peníze.cz, úroky se na nich už běžně pohybují nad třemi i čtyřmi procenty. Na celkové zhodnocení nad 5 % čistého ročně ty nejlepší nabídky stavebního spoření vylepšují marketingové akce a především státní příspěvek. Stavební spoření tak dál umožňuje solidní nominální zhodnocení pravidelně ukládaných peněz.

Stavební spořitelny se o nové klienty růstem úrokových sazeb zrovna neperou. A to i přesto, že by mohly, když základní úrok, od kterého se odvíjí cena peněz v ekonomice, Česká národní banka nastavila v souvislosti s bojem proti vysoké inflaci už na 7 %.

„Nízké úroky jednoduše odrážejí tržní realitu,“ říká Dominik Stroukal, ekonom platební instituce Roger. „Přestože stavební spořitelny nemají některé kanály otevřené stejně jako banky, tak vyšší úroky v ekonomice umějí také zhodnocovat. Problém všech našich úvěrových institucí je ale shodný – sedí na tak velkém množství peněz, že další kapitál příliš lákat nepotřebují.“

Stavební spořitelny se hájí tím, že nabízené úroky na rozdíl od spořicích účtů garantují na celou dobu spoření. „Repo sazba ve výši 7 % a úroky na spořicích účtech se můžou kdykoli změnit, u těchto sazeb lze jen obtížně říci, kde budou za dva roky či za pět let. Naproti tomu úrok na stavebním spoření je garantován po dobu šest let, a jeho výše se odvozuje od prognóz vývoje sazeb v šetiletém horizontu. Proto všechny stavební spořitelny úročí vklady nižším úrokem, než jsou maximální úroky na spořicích účtech,“ říká Patrik Madle za ČSOB stavební spořitelnu.

„Věříme, že šestileté zhodnocení vkladů klientů na stavebním spoření porazí inflaci i v příštích šesti letech. Stavební spořitelny jsou na trhu už necelých 30 let, a vždy to tak bylo,“ dodává Madle.

Úrok nad 3 % ročně, což je u stavebních spořitelen maximum, garantovaný na dobu několika let se ovšem dá najít i v nabídce termínovaných vkladů. Na Peníze.cz nabízíme srovnání termínovaných vkladů zde.

Nejvyšší základní úrok na stavebku teď nabízejí Buřinka (Stavební spořitelna České spořitelny) a Moneta stavební spořitelna. Konkrétně jde o 2,5 %.

Na tři procenta se jde dostat při spoření v Modré pyramidě a Raiffeisen stavební spořitelně. Základní úrok je v té první 0,5 % a ve druhé 1,5 %. Na tři procenta ročně se v Modré pyramidě dostanete prvních šest let spoření v případě, že každý rok uspoříte aspoň 6 % z nastavené cílové částky. Například z 200 tisíc je to 12 tisíc uložených korun za rok. V Raiffeisen bonusový úrok dostanete, když za rok uložíte na spoření aspoň 20 tisíc korun. Bonusový úrok Rajfka bude připisovat jen do konce roku 2027.

Nejmenší úrok u spoření teď nabízí ČSOB stavební spořitelna, kde se dostanete maximálně na 1,5 %.

Nabízený úrok ale není jediné, co zhodnocuje peníze uložené na stavebním spoření. Zásadní je státní příspěvek. Ten dělá 10 % z uložených peněz, maximálně ale 2000 korun ročně. Pro maximalizaci výnosu ze stavebního spoření se tedy vyplatí ukládat na něj právě 20 tisíc korun ročně. Mírným vylepšením jsou i marketingové akce, které spořitelny pravidelně mají. Naopak proti zhodnocení jdou různé poplatky, jako jsou třeba ty za vedení nebo za uzavření smlouvy.

Celkově nejvýhodnější spoření teď nabízí Buřinka u smluv sjednaných online, ukazují to výpočty specializovaného webu Stavebky.cz. Láká na prémii k novým smlouvám ve výši 3500 korun pro mladé klienty a 2500 pro dospělé. Podle výpočtů Stavebky.cz se tak u dětské smlouvy dostanete při pravidelném spoření ve výši 1700 korun měsíčně (ideální měsíční úložka pro získání nejvyššího státního příspěvku a výnosu zároveň) na čistý roční úrok 5,672 % a u dospělé smlouvy je to 5,394 %. Jde o zhodnocení po započtení úroků, státních příspěvků i marketingových akcí a také po odečtení všech poplatků a daně z výnosů.

Pokud bychom chtěli stejných čistých výnosů dosáhnout na spořicím účtu, musel by být úročen sazbou 6,673 %, respektive 6,346 %. Tolik nikde nedostanete.

Srovnání stavebního spoření při vkladu 1700 Kč měsíčně po dobu 6 let Spořitelna Tarif Naspořeno celkem Čistá úroková sazba Buřinka Online pro děti 145 490 Kč 5,672 % Buřinka Online 144 235 Kč 5,394 % Moneta ProSpoření 144 197 Kč 5,386 % Modrá pyramida Moudré spoření 143 273 Kč 5,179 % ČSOB Komfort Spořicí 139 927 Kč 4,420 % Raiffeisen Spoření S 217 139 453 Kč 4,305 % Zdroj: Stavebky.cz

Úroky stavebních spořitelen očima experta Zdroj: Shutterstock Petr Kielar, provozovatel webu Stavebky.cz Stavební spořitelny nemáme proto, aby soutěžily se spořicími účty o výhodnější úrokové sazby. Hlavním důvodem existence stavebních spořitelen je poskytování levných úvěrů na bydlení. Když budou stavební spořitelny zvyšovat úrokové sazby z vkladů (jako ostatní banky), budou muset zvyšovat také úrokové sazby úvěrů (jako ostatní banky). Málo se ví, že i dnes, kdy se úrokové sazby hypoték blíží k 7 %, poskytují stavební spořitelny úvěry ze stavebního spoření s průměrnou sazbou pod 4 %. Výhodné sazby úvěrů mají klienti sjednané ve svých smlouvách a stavební spořitelny je nemůžou měnit. Aby mohly stavební spořitelny poskytovat levné úvěry, potřebují mít dostatek levných zdrojů. Zvyšování úrokových sazeb z vkladů zvýší nejen objem těchto zdrojů (vkladů) ale i jejich cenu. Pokud chceme stavebním spořitelnám něco vytýkat, tak to rozhodně nejsou nízké úrokové sazby na vkladových účtech, ale velmi nízký objem poskytnutých levných úvěrů ze stavebního spoření. Drtivou většinu portfolií stavebních spořitelen totiž tvoří úvěry překlenovací, jejichž sazby jsou srovnatelné s hypotékami ostatních bank nebo jinými úvěry na bydlení. Naopak objem poskytnutých levných úvěrů ze stavebního spoření je i přes extrémně výhodné úrokové sazby překvapivě nízký. Důvodem tohoto paradoxu je malá informovanost klientů i neochota stavebních spořitelen podporovat prodej méně ziskových úvěrů.

Stavebnímu spoření v aktuální podobě hrozí zánik. Naposledy o víkendu ministr financí Zbyněk Stanjura v České televizi uvedl, že by současná vláda mohla snížit nebo zrušit státní příspěvek. Stát by zrušením podpory ušetřil přes čtyři miliardy ročně. „Debata probíhá,“ řekl Stanjura.

„Jde o čtyři až pět miliard korun daňových poplatníků, které jsou dost necílené. Nejsou ani určeny pro zabezpečení na stáří. Velkou část si vezmou banky na velkých poplatcích,“ uvedl například Daniel Prokop, sociolog a člen Národní ekonomické rady vlády, která o úsporách v rozpočtu bude jednat. Jednoduchá jednání to ale asi nebudou, rušení podpory odmítají i vládní lidovci.

Předsednictvo KDU-ČSL odmítá zrušení podpory stavebního a důchodového spořeníhttps://t.co/vDEaiTx67o — KDU-ČSL (@kducsl) August 16, 2022

Proti rušení státní podpory už se vyjádřili také někteří zástupci opozice. „Stát by tím dal najevo, že už moc nechce, aby se lidé o svoje bydlení postarali sami. Zrovna tato podpora představuje transparentní využití prostředků daňových poplatníků – má to jasná pravidla a dopředu je jasné, komu a v jaké výši putují finanční prostředky,“ uvedl Patrik Nacher, poslanec za ANO v lednové anketě na webu Finmag.

Případné seškrtání podpory pro stavební spoření by určitě nemělo pro státní rozpočet okamžitý efekt. Úspory by přineslo postupně až během dalších let – při předpokladu, že by stát podporu nerušil u dříve uzavřených smluv a nechal by dojet smlouvy zhruba 3,3 milionu lidí s aktuálními podmínkami.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem