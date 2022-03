Investice pro děti dobře promyslete. K penězům se jen tak nedostanete

Rodiče jsou dlouhé roky zvyklí zakládat dětem stavební spoření, téměř sto tisíc nezletilých v Česku má také už své vlastní spoření na důchod. S rozmachem investování se teď rodiče čím dál víc zajímají i o nákup podílových fondů, ETF nebo akcií přímo pro své děti.

Ano, i dítě může mít svůj investiční účet – přestože ho nenabízí každá ze společností, která prodává akcie či fondy dospělým. Ať už dětem chcete tímto způsobem našetřit víc peněz pro vstup do jejich dospělého života, nebo je pravidelnými investicemi už od mládí finančně vzdělávat, vyplatí se znát specifická pravidla dětských investic.

Je dobré vědět, že když investiční účet opravdu založíte na dítě, tak majetek (akcie, podílové listy a podobně) pak přejdou na čerstvě plnoletého potomka. Nakládání s penězi na dětských účtech má navíc svá omezení a často o nich musí rozhodovat opatrovnický soud.

Problematikou dětských investic vás provedeme v otázkách a odpovědích. Dozvíte se třeba i to, jak je to se zdaněním.

Patří to dětem?

Dětské účty nenabízejí všechny banky a investiční společnosti. Zakládají je třeba v České spořitelně, ČSOB, Consequ, Komerční bance, Patrii, v Partners investiční společnosti. Umí je také Portu nebo UniCredit Bank.

„Dětské účty jsou u nás skutečně psány na děti, zákonný zástupce (rodič) dětský majetkový účet zakládá a má k tomuto účtu dispoziční práva,“ říká Radim Krejčí, zakladatel Portu.

Naopak dětské investiční účty, na nichž jsou majitelem investovaných peněz skutečně děti, nezaložíte třeba v Air Bank, Fio bance nebo Raiffeisenbank.

„Dospělý u nás samozřejmě může nakoupit fondy či akcie na svůj účet a ve chvíli dosažení plnoletosti dítěte je na něj převést,“ dodává Petra Kopecká, mluvčí Raiffeisenbank.

Mají tedy dětské účty vůbec smysl?

Vždy to záleží na konkrétní situaci. Jsou vhodnou volbou pro situaci, kdy se například obáváte, že jako rodiče nebudete mít dostatečnou disciplínu, abyste dítěti na úspory nesáhli až do doby jeho dospělosti. Vybrat z nich peníze je totiž složitější: buď investiční společnosti omezují sumu, kterou lze jednoduše vybrat, nebo vás rovnou pošlou k opatrovnickému soudu, kde budete muset doložit, že vybrané peníze použijete ve prospěch dítěte.

Vhodný může dětský účet být také pro situace, kdy chce ve prospěch potomka investovat někdo jiný než rodič – typicky prarodiče. „V takovém případě je dětská smlouva žádoucí, neboť je zde jistota, že prostředky skutečně použije pouze a jenom dítě či někdo v jeho prospěch, nikoliv jeho rodiče dle vlastní vůle a potřeb,“ říká Lucie Simpartlová, ředitelka Partners investiční společnosti.

Podle Krejčího jsou dětské účty vhodné i v případě, kdy rodič chce učit dítě principy investování. „Tím, že dítě může mít vlastní náhledový přístup na svůj účet, tak si může procházet strukturu a nastavení investice i číst si o jejím složení a transakcích, které na účtu probíhají. Dítě se tím může seznamovat s investováním, učit se více rozumět penězům a zvyšovat tak svou finanční gramotnost,“ myslí si Krejčí.

Na Portu pak dětské účty mají i jednoznačnou výhodu v podobě výrazně nižších správcovských poplatků. Jinde jsou poplatky na stejné úrovni jako pro dospělé investory.

Pro běžné situace, kdy rodiče chtějí dětem v dospělosti předat naspořené peníze, Simpartlová dětské účty neupřednostňuje. „S ohledem na komplikovanější likviditu prostředků a časté požadavky rodičů na možnost předat dítěti prostředky, až když budou mít záruku, že se jejich dítě povedlo, spíše doporučujeme investici provést přímo na jméno rodiče. V okamžiku, kdy se rozhodnou, že je vše v pořádku a chtějí investici předat potomkovi, provede se jednoduchý a bezplatný převod cenných papírů na smlouvu přímo dítěte,“ vysvětluje.

„Zvýšený zájem rodičů o investování pro děti pozorujeme, ale preferují spíš variantu, kdy mají smlouvu napsanou na sebe a mají tím investice plně pod kontrolou,“ říká Michal Král, manažer investiční společnosti Conseq.

Dají se z dětského účtu vybírat peníze?

Podmínky, za nichž lze z dětských investičních účtů před 18. rokem věku dítěte vybírat peníze, se u jednotlivých společností liší.

„Z našeho dětského účtu může rodič vybrat až 20 tisíc korun za kalendářní rok bez omezení. V případě vyššího výběru, je potřeba buď písemný a ověřený souhlas druhého zákonného zástupce do 15 let věku dítěte, nebo písemný a ověřený souhlas dítěte od 15 do 18 let. Bez písemného souhlasu s ověřeným podpisem není možné vybrat více než zmíněných 20 tisíc,“ říká Krejčí za Portu.

„Maximálně lze u nás vybrat 77 200 korun každých šest měsíců. Pokud by částka měla být vyšší, musí do hry vstoupit opatrovnický soud. A pokud to situace vyžaduje, je rodič povinen soudu dokazovat výši a způsob nakládání s naspořenými prostředky,“ říká Král z Consequ.

V Partners investiční společnosti souhlas opatrovnického soudu s výběrem požadují vždy. „V rodinách se často řeší i nepříjemné záležitosti a spory ohledně majetku a je tedy určitě bezpečnější, když o odkupech rozhoduje soud. Představte si situaci, kdy jeden z rodičů část prostředků dítěte vybere a druhý o tom neví,“ zdůrazňuje Simpartlová.

„U opatrovnického soudu je nutné prokázat, že výběr prostředků z investice se děje skutečně ve prospěch zájmů dítěte a na účely naplnění potřeb dítěte. Délka jednání u opatrovnického soudu je různá, záleží na vytížení konkrétního soudu a podkladech, které má žadatel připravené. Dle nám dostupných informací takové řízení trvá od jednoho do šesti měsíců,“ dodává.

K opatrovnickému soudu musí většinou i rodiče, kteří dětské investice založí v České spořitelně.

Můžu na účtu aktivně obchodovat? Můžu prodávat a přikupovat?

Dobře, rozhodnete se tedy pro dětský investiční účet rozhodne. Můžete pak během doby, kdy dítě ještě nebude plnoleté, odprodat nějakou část dříve nakoupených investic a následně za utržené peníze nakoupit jiné investice? Bavíme se třeba o případu, kdy jste původně investovali do amerických akcií, ale nově budete víc věřit třeba evropským. Nebo třeba budete chtít přejít z akcií na dluhopisy. Prostě: chcete změnit investiční strategii.

Stejně jako u vybírání peněz z dětského účtu mají jednotlivé společnosti různé podmínky i pro tyto situace. „Odkup či jakákoliv manipulace s investicí je podmíněna souhlasem opatrovnického soudu. Některé společnosti na trhu umožňují do jisté míry s majetkem dětí manipulovat,“ říká Simpartlová z Partners investiční společnosti. Podobně to má Conseq, kde je například i ke změně investiční strategie souhlas opatrovnického soudu.

Větší manévrovací prostor je třeba u Portu. „Rodiče mohou s dětským účtem disponovat s určitými omezeními. Mohou dítěti založit další portfolia, s jiným rizikovým profilem, jiným investičním cílem a časovým horizontem. Mohou zakládat dětem portfolio v eurech a investovat tedy v eurech. Mohou dvakrát ročně portfolia měnit ve smyslu úpravy jejich rizikového profilu,“ říká Krejčí.

Daní se příjem z dětských investic?

Ano, zákon o daních z příjmů při zdaňování příjmů nedělá rozdíly mezi dětmi či dospělými. „Daní se příjem bez vlivu na to, kdo ho obdržel. Co se týče osoby nezletilé, tak za ni zpravidla jedná zákonný zástupce, tedy pokud bylo v uvedeném případě daňovým subjektem „dítě“, tak za něj bude nejčastěji podávat daňové přiznání rodič,“ vysvětluje Klára Křehlová z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství.

Příjmy z investic se daní jen v případě, kdy nesplníte ani jednu z podmínek pro jejich osvobození. Daňové přiznání za dítě byste tedy podávali jen v případě, že by celkový příjem (objem prodaných investic) přesáhl 100 tisíc korun za rok, nebo pokud byste cenné papíry prodali dříve než po třech letech od nákupu (podrobná pravidla danění investic).

Dítě je plnoleté. Co dál?

S 18. narozeninami přejdou naspořené peníze (hodnota investice) na čerstvě plnoleté dítě a může s nimi volně disponovat. Může tedy jít do banky nebo investiční společnosti a všechny je vybrat nebo si je převést na bankovní účet. Rodiče se ale s ním mohou dohodnout na zřízení disponentských práv k investičnímu účtu. Pokud to tedy banka nebo investiční společnost umožňuje. Pak mohou s investovanámi prostředky nakládat dál podle své vůle.

„Před blížícími se osmnáctými narozeninami dítěte je rodič kontaktován, aby klient (dítě) aktualizoval své osobní údaje včetně toho, zda chce ponechat oprávněnou osobu ke svému evidenčnímu účtu, nebo si bude účet spravovat již 18letý klient sám. Standardně ke dni zletilosti je oprávněná osoba vždy odebrána,“ říká Josef Němeček z Patrie.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora. Olga Skalková O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz a speciální přílohy HN. Ráda tráví čas s rodinou... Další články autora.

