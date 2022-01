Nejlepší termínované vklady. Banky přišly o velkou konkurenci

Nejvýhodnější spoření na termínovaných vkladech teď nabízí J&T Banka. Další v pořadí jsou družstevní záložny Ney a Artesa. Nabídky této trojice ale nejsou pro každého.

J&T je banka takzvaně privátní a má zájem jen o klienty, kteří k ní přinesou (na spoření nebo třeba do fondů) alespoň milion korun. Když už je v bance máte, stačí, když si na její termínované vklady s úrokem až 4 % uložíte přinejmenším dalších 100 tisíc korun.

U záložen, které tradičně nabízejí vyšší úroky, je potřeba myslet na pravidlo 1:10 – desetinu z uložených peněz musíte dát navíc do členského vkladu. Když tedy chcete na termínovaný vklad uložit třeba 100 tisíc korun, musíte dát ještě aspoň 10 tisíc jako členský vklad. Tyto peníze se pak mohou zhodnocovat, nebo naopak znehodnocovat podle hospodářských výsledků záložny a nejsou zahrnuty do státního systému pojištění vkladů. Pokud by tedy záložna v krajním případě zkrachovala, můžete přijít i o celý členský vklad. A když si budete chtít ze záložny na konci spoření své peníze vybrat, počítejte s tím, že na vyplacení členského vkladu se čeká až do uskutečnění členské schůze v následujícím roce. V krajním případě tak na vrácení členského vkladu můžete čekat klidně i přes rok a půl. Případně můžete zkusit najít někoho, kdo od vás členský vklad koupí.

Mezi nabídkami s jednoduššími pravidly hledejte nejvyšší úrok u jednoletých vkladů ve Sberbank (3,25 %), ČSOB a Raiffeisenbank (obě 3 %). J&T Banka nabízí při stejné době uložení 3,75 %, ale s už zmíněnou podmínkou vysokého vkladu. Absolutním vítězem mezi všemi termínovanými vklady je pak úrok ve výši 4,4 % ročně – ten teď dává záložna Ney při závazku na tři měsíce.

Obecně můžeme napsat, že kratší fixace jsou v současnosti atraktivnější. Delší teď nepřinášejí nic navíc. Banky a záložny zřejmě čekají, že v delším čase budou úroky spíše klesat. K tomu může dojít, až skončí vysoká inflace a Česká národní banka pak zase sníží své úrokové sazby, které v poslední době velmi rychle zvyšuje a v nejbližších měsících ještě zřejmě zvyšovat bude. Prudká inflace má podle ekonomů začít brzdit nejdříve v druhé polovině letošního roku. Minimálně v té první tak můžeme čekat další růst úroků, a to i u spoření. Jinými slovy: jestli chcete termínovaný vklad na několik let, může se ještě vyplatit pár týdnů či měsíců počkat.

Připravili jsme přehled pěti termínovaných vkladů s nejvyšším úrokem pro šest různých situací – podle částky a doby uložení. Přidáváme i přibližný výpočet naspořené částky po odečtení daně z příjmů (15 % z výnosů).

100 000 Kč na jeden rok – nejlepší termínované vklady Banka, záložna Roční úroková sazba Přibližný stav na konci spoření (po zdanění) J&T Banka 3,75 % 103 188 Kč Ney spořitelní družstvo 3,60 % 103 060 Kč Sberbank 3,25 % 102 763 Kč Artesa, spořitelní družstvo 3,20 % 102 720 Kč Banka Creditas 3,00 % 102 550 Kč ČSOB 3,00 % 102 550 Kč Raiffeisenbank 3,00 % 102 550 Kč

100 000 Kč na tři roky – nejlepší termínované vklady Banka, záložna Roční úroková sazba Přibližný stav na konci spoření (po zdanění) J&T Banka 4,00 % 110 551 Kč Artesa, spořitelní družstvo 4,00 % 110 120 Kč Ney spořitelní družstvo 3,00 % 107 650 Kč Expobank 2,60 % 106 630 Kč Banka Creditas 2,50 % 106 375 Kč

100 000 Kč na pět let – nejlepší termínované vklady Banka, záložna Roční úroková sazba Přibližný stav na konci spoření (po zdanění) J&T Banka 4,00 % 118 196 Kč Artesa, spořitelní družstvo 3,30 % 114 025 Kč Ney spořitelní družstvo 3,10 % 113 175 Kč Expobank 2,80 % 111 900 Kč Banka Creditas 2,00 % 108 500 Kč Poznámky pro všechny tabulky: U družstev Ney a Artesa je omezující pravidlo 1:10.

U J&T Banky je potřeba v bance investovat či mít uloženo alespoň jeden milion korun, pak lze na termínovaný vklad přidávat další peníze minimálně ve výši 100 tisíc korun.

Pokud stejná banka či kampelička nabízí víc variant (s připsáním úroků průběžně nebo až na konci vkladu), zařadili jsme jenom tu s vyšším výnosem.

Když jsou v tabulce dvě nabídky se stejným úrokem, ale s jiným celkovým výnosem, není to chyba, ale důsledek toho, že jedna banka připisuje úroky ročně a dále je úročí, zatímco druhá je úročí až na konci vkladu.

Výpočet naspořené částky jsme čerpali z webu Finparáda.cz, z webů jednotlivých bank nebo jsme použili vlastní výpočet.

500 000 Kč na jeden rok – nejlepší termínované vklady Banka, záložna Roční úroková sazba Přibližný stav na konci spoření (po zdanění) Ney spořitelní družstvo 4,00 % 518 700 Kč J&T Banka 3,75 % 515 938 Kč Sberbank 3,25 % 513 812 Kč Artesa, spořitelní družstvo 3,20 % 513 600 Kč Banka Creditas 3,00 % 512 750 Kč ČSOB 3,00 % 512 750 Kč Raiffeisenbank 3,00 % 512 750 Kč

500 000 Kč na tři roky – nejlepší termínované vklady Banka, záložna Roční úroková sazba Přibližný stav na konci spoření (po zdanění) J&T Banka 4,00 % 552 754 Kč Artesa, spořitelní družstvo 4,00 % 551 000 Kč Ney spořitelní družstvo 3,40 % 543 350 Kč Expobank 2,60 % 533 150 Kč Banka Creditas 2,50 % 531 875 Kč

500 000 Kč na pět let – nejlepší termínované vklady Banka, záložna Roční úroková sazba Přibližný stav na konci spoření (po zdanění) J&T Banka 4,00 % 590 980 Kč Artesa, spořitelní družstvo 3,30 % 570 125 Kč Ney spořitelní družstvo 3,10 % 565 875 Kč Expobank 2,80 % 559 500 Kč Banka Creditas 2,00 % 542 500 Kč Poznámky pro všechny tabulky: U družstev Ney a Artesa je omezující pravidlo 1:10.

U J&T Banky je potřeba v bance investovat či mít uloženo alespoň jeden milion korun, pak lze na termínovaný vklad přidávat další peníze minimálně ve výši 100 tisíc korun.

Pokud stejná banka či kampelička nabízí víc variant (s připsáním úroků průběžně nebo až na konci vkladu), zařadili jsme jenom tu s vyšším výnosem.

Když jsou v tabulce dvě nabídky se stejným úrokem, ale s jiným celkovým výnosem, není to chyba, ale důsledek toho, že jedna banka připisuje úroky ročně a dále je úročí, zatímco druhá je úročí až na konci vkladu.

Výpočet naspořené částky jsme čerpali z webu Finparáda.cz, z webů jednotlivých bank nebo jsme použili vlastní výpočet.

S termínovaným vkladem dáváte bance či záložně peníze k dispozici na předem sjednaný čas. Výměnou za takový závazek byste měli obecně dostat vyšší úrok než na spořicím účtu (z něhož si můžete peníze kdykoliv vybrat). Jenže v současnosti to neplatí. Zatímco nejvyšší úrok na spořicím účtu je 3,6 % (Creditas), na termínovaných vkladech dostanete nejvíc 3,25 % ročně, a to když ve Sberbank uložíte peníze na rok (pokud nepočítáme nabídku privátní J&T Banky).

Podrobný přehled nejlepších spořicích účtů jsme přinesli na začátku týdne. Dodejme, že úrok na spořicích účtů může banka prakticky kdykoliv změnit směrem nahoru i dolů, zatímco u termínovaného vkladu se po celou dobu nezmění – a záleží pak jenom na tržním vývoji, jestli nakonec půjde o výhodu, nebo nevýhodu.

Když si termínovaný vklad vyberete předčasně, můžete přijít nejenom o úroky, ale ještě si za to banka může strhnout nějakou sankci podle smlouvy. Například v Artese zaplatíte poplatek 1,5 % z vybírané částky, v Creditas to jsou 2 % (20 % vkladu můžete vybrat bez poplatku) a třeba ve Sberbank to jsou také 2 %.

Ani ty nejlepší termínované vklady teď vaše úspory neuchrání před inflací, která v prosinci stoupla už na 6,6 % a její průměr za posledních 12 měsíců dělá 3,8 %. Navíc ceny dál rostou a v lednu analytici připouštějí i inflaci nad 10 %.

Nejvyšší úrok u alespoň ročních vkladů dosahuje 4 % ročně, po odečtení daně zbude efektivní sazba zhruba 3,4 %. I na vkladu s nejvyšším zhodnocením tedy momentálně vaše úspory reálně ztrácejí na hodnotě víc jak tři procenta ročně (inflace minus připsané zhodnocení).

Úroky na spoření v poslední době rostou. Když jsme stejný přehled dělali loni v polovině října, tříprocentní úrok byl výjimkou. Dnes ho u jednoletého vkladu nabízejí dvě záložny a pět bank. Prostor pro růst úroků u spoření bankám dává už zmíněný růst sazeb České národní banky, která se tím snaží bojovat proti vysoké inflaci. Banky tak už nyní ukládají do ČNB přebytečné vklady za 3,75 % (jde o repo sazbu) a ekonomové čekají v příštích měsících další růst této základní sazby.

„V únoru se repo sazba téměř jistě vyšplhá nad čtyři procenta a patrně se dostaví navazující zvýšení, jež posune sazbu ještě výrazněji nad čtyři procenta. Ve druhé polovině roku inflace už jen díky zmírnění dopadu pandemických efektů a vysoké srovnávací základně postupně zmírní, což umožní začít pozvolna snižovat repo sazbu,“ předpokládají například analytici z Raiffeisenbank.

Kdo chtěl mít jistotu, že inflaci vyrovná, mohl si do konce roku koupit protiinflační dluhopis od státu. Ten po dobu šesti let garantuje výnos právě na úrovni inflace. Nový ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) však vydávání dalších spořicích dluhopisů pozastavil. Garantovat lidem pokrytí aktuální inflace je pro stát drahé.

Kdo tedy chce inflaci dlouhodobě porážet, musí na sebe vzít riziko možné ztráty a začít investovat.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.