Nejlepší spořicí účty po zvýšení úroků. Nové porovnání

17. 1. 2022

Hned po rozhodnutí České národní banky, která těsně před Vánoci znovu prudce zvýšila základní úrokovou sazbu, oznámily vylepšení svých spořicích účtů Trinity Bank, Banka Creditas (obě prakticky s okamžitou platností) a Expobank (s platností až od 10. ledna). V první lednové dny se přidaly Sberbank, J&T Banka, ČSOB (jen pro zájemce, kteří zatím neměli spořicí účet) a mBank (jen pro nové klienty).

Neodcházejte ke konkurenci, i my zvýšíme úrok na spoření, vzkázaly klientům v uplynulém týdnu další čtyři banky. Přestože jim nic nebrání, aby svou nabídku vylepšily hned, nespěchají s tím. Air Bank zvedne úroky od 21. ledna, další tři až od 1. února: Hello bank, Equa a Raiffeisenbank.

Aktuální jedničkou je Trinity Bank s úrokem 3,08 % bez stropu na výši vkladů. Dosáhnou na něj jen ti, kdo si od 22. prosince založili – nebo teprve založí – nový spořicí účet (může jít i o dosavadní klienty) a vloží na něj peníze, které k 21. prosinci neměli v Trinity Bank. Při nesplnění těchto podmínek dostanou maximálně 2,58 %.

Když od banky čekáte, že bez dalších omezení dá automaticky vyšší úrok dosavadním i novým klientům, může pro vás být jedničkou Expobank. Její Neo účet teď má úrok 3,01 % bez limitu na výši vkladu. Formálně jde sice o běžný účet, reálně však patří mezi špičku i mezi spořicími – a to dlouhodobě.

Novou jedničkou může být od příštího měsíce Hello bank. V minulém týdnu oznámila, že od 1. února zvýší úrok na 3,1 % (z dosavadních 1,8 %), a to pro nové i dosavadní klienty. Strop pro takové úročení – 200 000 Kč – se nemění. Případná část vkladu nad tento limit se neúročí.

Shodně na 2,5 % zvýší úročení Air Bank (od 21. ledna), Equa bank a Raiffeisenbank (obě od 1. února). Jejich dosavadní podmínky a stropy se nemění, popisujeme je v tabulce.

Kuriozitou zůstává UniCredit Bank se svým Spořicím účtem Prima. Vklady dál úročí pouze 0,5 % do limitu půl milionu a 0,01 % nad tento limit. Víc – 1,5 % do půl milionu s garancí na jeden rok – dostanou jenom noví klienti, kteří si současně sjednají běžný účet (kromě jeho nejlevnější varianty).

Nejlepší spořicí účty podle úrokové sazby Banka Název Maximální úrok Omezení Hello bank Hello spoření 3,1 % (zatím 1,8 %) Úrok 3,1 % až od 1. února, předtím jen 1,8 %. Pro vklady do 200 000 Kč, část nad 200 000 Kč se neúročí. Trinity Bank Spořicí účet Výhoda+ Dobrý klient 3,08 % Bez omezení celkové částky. Pro stávající i nové klienty, pokud si založí nový spořicí účet a vloží na něj peníze, které k 21. prosinci neměli uložené v Trinity bank (musí dojít k navýšení celkového zůstatku). Při nenavýšení dřívějšího zůstatku je úrok 2,58 %. Expobank Neo účet 3,01 % Bez omezení. Jde o běžný účet bez poplatků, úrok se vztahuje na libovolnou částku. J&T Banka Spořicí účet 3 % Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Tato podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň ve výši milion korun nebo investice aspoň 100 tisíc korun. Výpovědní lhůta je jeden den. S výpovědní lhůtou jeden měsíc (33 dnů) je úrok 3,25 %. Sberbank Spořicí účet 2,9 % (nebo 2,7 %) Podmínkou je běžný účet přinejmenším ve variantě Plus – ten je bez paušálu jen v případě, že aspoň pětkrát měsíčně zaplatíte kartou. Úrok 2,9 % pro vklady do tří milionů, případně na 1,2 % pro vyšší částky. Bez běžného účtu (nebo s variantou Start) 2,7 % a 1,1 %. Banka Creditas Spořicí účet+ 2,8 % Úrok 2,8 % pro vklady do 350 tisíc, pro zbytek vkladu je 1,8 %. Bez podmínek. S výpovědní lhůtou jeden měsíc je úrok až 3 %. Moneta Money Bank Spoření nebo Spoříto 2,5 % Úrok 2,5 % pro vklady do jednoho milionu, pro část vkladu nad milion je 0,5 %. Je potřeba založit nový spořicí účet, jinak bez podmínek. Egua bank Spořicí účet Hit 2,5 % (zatím 1,5 %) Úrok 2,5 % až od 1. února, předtím jen 1,5 %. Pro vklady do 200 000 Kč. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc nebo celkové investice aspoň 50 tisíc, jinak úrok v daném měsíci klesne na 0,1 %. Část vkladu nad 200 000 Kč se úročí 0,1 %. Air Bank Spořicí účet 2,5 % (zatím 1,5 %) Pro vklady do 250 000 Kč při aspoň pěti platbách kartou za měsíc. Část od 250 000 Kč do 1 000 000 Kč se úročí 0,1 %, případná část nad 1 000 000 Kč se neúročí. Platí až od 21. ledna, do té doby maximálně 1,5 %. Raiffeisenbank Spořicí účet XL 2,5 % (zatím 1,5 %) Úrok 2,5 % až od 1. února, předtím jen 1,5 %. Nejvyšší úrok je pouze pro vklady do 150 000 Kč a jen při aktivním využívání běžného účtu (příjem aspoň 15 000 Kč měsíčně a tři odchozí platby v měsíci). Zůstatek od 150 000 do 500 000 Kč se pak úročí 0,1 %, část vkladu přesahující 500 000 Kč se úročí 0,01 %. mBank mSpoření 2,5 % Jen pro nové klienty, kteří si v mBank založí i běžný účet (ten je bez poplatků za vedení i základní služby). Pro vklady do 200 000 Kč, při překročení limitu klesne úrok na 0,01 %. Pro dosavadní klienty je maximum 1,5 %. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

Je tu i pár dalších účtů, kde dostanete víc. Jenže jejich podmínky jsou o dost komplikovanější.

V Komerční bance můžete dosáhnout na 4 % Komerční banka pod názvem Spořící konto Bonus Invest. Má ale dvě důležité podmínky: Mít u ní běžný účet nebo si ho založit. A hlavně: Nově s KB investovat do podílových fondů (od Amundi), a to stejnou nebo vyšší částku. Jinými slovy: na spořicím účtu se úročí maximálně tolik, kolik jste zároveň dali do fondů. Podobnou kombinaci spoření a investic prosazují i ČSOB a Sberbank.

Nejvyšší úroky u spořicích účtů s výraznějším omezením Banka Název Úrok Omezení Komerční banka Spořící konto Bonus Invest 4 % Podmínkou je současně investovat stejnou nebo vyšší částku do podílových fondů včetně vstupního poplatku (u některých se odpouští) a mít také běžný účet v Komerční bance. Sberbank Bonus k investici 3,7 % Podmínkou je investovat aspoň 300 000 Kč v podílových fondech včetně vstupního poplatku. Úrok 3,7 % na spořicím účtu pak platí nejvýše do 500 tisíc, banka ho garantuje po dobu jednoho roku. Pro částky nad 500 tisíc je úrok 0,01 %. ČSOB (Poštovní spořitelna) Duo Profit 3,5 % Podmínkou je investovat aspoň 30 000 Kč v podílových fondech včetně vstupního poplatku. Úrok 3 % na spořicím účtu pak platí jenom do částky odpovídající výši investic, banka ho garantuje po dobu jednoho roku. Potom už jen standardní úrok (v současnosti 0,01 %). Banka Creditas Spoření Richee Junior 2,8 % Jde o spořicí účet pro děti. Úrok 2,8 % platí pro vklady do 350 000 Kč, nad tento limit 1,8 %. Omezení pro výběry (měsíční limity). Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

Úrok na spořicím účtu začínající trojkou by kdykoliv v předchozích deseti letech byl úžasnou nabídkou. Jenže meziroční inflace teď míří nad sedm procent, takže ani ty nejlepší spořicí účty ji zdaleka nepokryjí.

Pro představu: Když si spořicí účet s úrokem 3,1 % uložíte 50 tisíc korun, necháte je tam rok a banka mezitím nezmění sazbu, připíše vám navíc přibližně 1333 korun (z úrokového zisku zhruba 1570 korun strhne 15% daň). I kdyby inflace v následujících dvanácti měsících dosáhla „jenom“ 5 %, kupní síla vašich uložených 50 tisíc se sníží přibližně o 2500 korun – tedy o hodně víc, než „vyděláte“ na spoření.

Spořicí účet vám tedy úspory ve skutečnosti nerozmnoží, i když vám díky němu zůstane o dost víc než na běžném účtu s nulovým úrokem (výjimkou jsou běžné účty od Expobank s 3,01 % bez omezení a od Hello Bank s 0,5 % do limitu 100 000 Kč). Spořicí účet může líp ochránit úspory aspoň před vámi samotnými, protože je máte opticky stranou.

Spořicí účty jsou proto dobré jenom pro případy, kdy máte trochu peněz navíc, ale chcete je mít kdykoliv všechny k dispozici, protože nevíte, kdy je budete potřebovat. Jestli víte, že část úspor můžete nějakou dobu postrádat, a předem se zavážete, že na ně po sjednaný čas nesáhnete, vyzkoušejte jiné možnosti.

Jako první přicházejí v úvahu termínované vklady, jenže ani ty nejlepší teď nemají výrazně vyšší úrok než spořicí účty. Česká národní banka přitom bude své sazby ještě zvyšovat, takže úroky na spořicích účtech i termínovaných vkladech mohou dál růst. Kdo si ale zafixuje současnou sazbu na termínovaném vkladu na několik let dopředu, ten už vyšší úrok nedostane.

Nejlepší nabídky stavebních spořitelen teď přinesou čistý výnos přes čtyři procenta. Podmínkou však je spořit aspoň šest let. Stavební spoření vám navíc nepomůže v situaci, kdy máte volné desítky nebo třeba stovky tisíc, které chcete před inflací ochránit. Stavebko totiž přinese zmíněné maximální hodnocení při pravidelném spoření 1700 korun měsíčně.

Inflaci plně pokryly až státní protiinflační dluhopisy, jenže nový ministr financí jejich další vydávání zastavil. V současnosti si je tedy už nekoupíte.

Kdo chce mít šanci porazit inflaci, musí tedy víc riskovat a začít investovat třeba v podílových fondech, přímo do akcií, spoléhat na další růst cen nemovitostí nebo věřit v budoucnost kryptoměn.

U nás na Penězích najdete srozumitelné a nezávislé návody, jak s investicemi začít a nespálit se:

