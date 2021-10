Nejlepší termínované vklady: Před inflací vás ochrání stát

Nejvýhodnější spoření na termínovaných vkladech teď nabízejí družstevní záložny Ney a Artesa. Z bank jim s úroky výrazně nad jedním procentem konkuruje jen J&T Banka. Ta má ale zájem jenom o klienty, kteří si do ní uloží aspoň milion korun.

Mezi dalšími bankami hledejte nejvyšší úrok v Expobank, Creditas a u jednoletých vkladů ještě v Moneta Money Bank a ČSOB. Dostanete se ale nejvýš na 1,5 procenta ročně při závazku na pět let. Záložna Ney nabízí při stejné době uložení úrok 3,1 procenta.

Absolutním vítězem je pak úrok ve výši 3,2 procenta ročně – ten vám připíše záložna Ney na konci spoření, když tam peníze uložíte na sedm nebo deset let.

U záložen je však potřeba myslet na pravidlo 1:10 – desetinu z uložených peněz musíte dát navíc do členského vkladu. Když tedy chcete na termínovaný vklad dát třeba 100 tisíc korun, musíte do členského vkladu dát alespoň 10 tisíc. Tyto peníze se pak zhodnocují, nebo naopak znehodnocují podle hospodářských výsledků záložny a nejsou zahrnuty do státního systému pojištění vkladů.

Ani ty nejlepší termínované vklady vaše úspory nyní neuchrání před inflací, která v září stoupla už na 4,9 procenta a její průměr za posledních 12 měsíců dělá rovná tři procenta. V nejbližších měsících má přitom inflace dál růst. Nejvyšší úrok u pětiletých vkladů dosahuje 3,1 procenta ročně, po odečtení daně zbude efektivní sazba zhruba 2,64 procenta. I na vkladu s nejvyšším zhodnocením tedy vaše úspory reálně ztrácí na hodnotě víc jak dvě procenta ročně (inflace minus připsané zhodnocení).

Termínovaným vkladům by postupně mohl pomoci růst úrokových sazeb v ekonomice. Česká národní banka v reakci na vysokou inflaci výrazně zvýšila základní sazbu, od níž se odvíjejí i úroky v bankách a záložnách, a hodlá v tom pokračovat. Banky tak už nyní ukládají do ČNB přebytečné vklady za 1,5 procenta a do konce roku by repo sazba měla být nad dvěma procenty. Banky tak budou mít stále větší prostor se o úrokový výnos s klienty podělit, úroky na spoření by tedy měly začít růst. Na inflaci ale spoření i tak jen tak stačit nebude.

Když chcete mít jistotu, že inflaci vyrovnáte, můžete si koupit protiinflační dluhopis od státu. Ten po dobu šesti let garantuje výnos právě na úrovni inflace a není u něj nikterak omezena horní hranice výnosů. I kdyby tedy inflace čistě teoreticky vystoupala třeba k 10 procentům, protiinflační dluhopis to vyrovná. Dluhopis můžete vždycky jednou za rok (v době výročí smlouvy) prodat zpátky státu. Oproti termínovanému vkladu je to bez sankce a navíc nepřijdete o už připsané zhodnocení. Ministerstvo financí tedy nabízí prakticky termínovaný vklad na jeden rok až šest let, u kterého vždycky vyrovnáte inflaci. Pro přesnost dodejme, že nad hranici 500 tisíc dluhopisů (tedy v nominální hodnotě půl milionu korun) lze k jednomu termínu „vrátit“ jen polovinu dluhopisů, se zbytkem byste museli počkat.

Jedinou nevýhodou může být komplikovanější nákup pro ty, co dosud ještě od státu žádný spořicí dluhopis nekupovali. Kdo ještě dluhopisy od státu nekupoval, musí zajít na vybrané pobočky ČSOB a České spořitelny, které fungují jako distributoři. Za založení elektronického účtu tam zaplatíte poplatek ve výši 250 korun. Online a bez poplatku si mohou tento účet uzavřít zatím jen majitelé eObčanek. Investovat můžete od jedné tisícovky do 50 milionů korun. Další upisovací období končí před Vánoci. Jestli chcete tuto emisi stihnout, musíte mít vše hotovo (včetně zaslání peněz na účet) do 23. prosince. Úspory se vám pak začnou zhodnocovat od začátku roku 2022.

S termínovaným vkladem dáváte bance či záložně peníze k dispozici na předem sjednaný čas, výměnou za to byste měli obecně dostat vyšší úrok než na spořicím účtu (z něhož si lze peníze kdykoliv vybrat). U nejlepších bankovních nabídek to ale teď neplatí. Zatímco nejvyšší úrok na spořicím účtu je 1,58 procenta (Trinity Bank), tak na termínovaných vkladech od banky dostanete nejvíc 1,5 procenta ročně, a to když v Expobank uložíte peníze na pět let.

Výjimku mezi bankami představuje J&T Banka, kde lze dosáhnout až na roční úrok ve výši 2,9 procenta při uložení peněz na deset let a 2,6 procenta při pětiletém závazku. Jde ale o privátní banku, která vás za klienta přijme až v momentě, kdy do ní uložíte nebo přes ní investujete alespoň jeden milion korun. Pak můžete na termínovaný vklad ukládat další prostředky v minimální výši od 100 tisíc korun.

Když si termínovaný vklad vyberete předčasně, můžete přijít nejenom o úroky (dosud připsané zhodnocení), ale ještě si za to banka může strhnout nějakou sankci podle smlouvy. Například v Ney spořitelním družstvu dosahuje až pět procent z vkladu, její konkrétní výše se stanovuje individuálně. Nebo ČSOB, která u jednoletého vkladu nabízí jednoprocentní úrok, si za předčasný výběr účtuje jedno procento z vybírané částky.

Připravili jsme přehled pěti termínovaných vkladů s nejvyšším úrokem pro šest různých situací – podle částky a doby uložení. Přidáváme i přibližný výpočet naspořené částky po odečtení daně z příjmů (15 % z výnosů).

100 000 Kč na jeden rok – nejlepší termínované vklady Banka, záložna Roční úroková sazba Přibližný stav na konci spoření (po zdanění) Ney spořitelní družstvo 2,10 % 101 785 Kč Artesa, spořitelní družstvo 1,90 % 101 615 Kč J&T Banka 1,60 % 101 360 Kč Moneta Money Bank 1,25 % 101 063 Kč ČSOB 1,00 % 100 850 Kč

100 000 Kč na tři roky – nejlepší termínované vklady Banka, záložna Roční úroková sazba Přibližný stav na konci spoření (po zdanění) Ney spořitelní družstvo 2,70 % 106 885 Kč Artesa, spořitelní družstvo 2,50 % 106 375 Kč J&T Banka 2,20 % 105 715 Kč Expobank 1,37 % 103 494 Kč Banka Creditas 0,80 % 102 040 Kč

100 000 Kč na pět let – nejlepší termínované vklady Banka, záložna Roční úroková sazba Přibližný stav na konci spoření (po zdanění) Ney spořitelní družstvo 3,10 % 113 175 Kč Artesa, spořitelní družstvo 3,00 % 112 750 Kč J&T Banka 2,60 % 111 549 Kč Expobank 1,50 % 106 375 Kč Banka Creditas 1,20 % 105 100 Kč Poznámka pro všechny tabulky: U družstev Ney a Artesa je omezující pravidlo 1:10. U J&T Banky platí, že je třeba v bance investovat či mít uloženo alespoň jeden milion korun, pak lze na termínovaný vklad přidávat další peníze minimálně ve výši 100 tisíc korun. Pokud stejná banka či kampelička nabízí víc variant (s připsáním úroků průběžně nebo až na konci vkladu), zařadili jsme jenom tu s vyšším výnosem. Výpočet naspořené částky jsme čerpali z webu Finparáda.cz.

500 000 Kč na jeden rok – nejlepší termínované vklady Banka, záložna Roční úroková sazba Přibližný stav na konci spoření (po zdanění) Ney spořitelní družstvo 2,10 % 508 925 Kč Artesa, spořitelní družstvo 1,90 % 508 075 Kč J&T Banka 1,60 % 506 800 Kč Moneta Money Bank 1,25 % 505 312 Kč ČSOB 1,00 % 504 250 Kč

500 000 Kč na tři roky – nejlepší termínované vklady Banka, záložna Roční úroková sazba Přibližný stav na konci spoření (po zdanění) Ney spořitelní družstvo 2,70 % 534 425 Kč Artesa, spořitelní družstvo 2,50 % 531 875 Kč J&T Banka 2,20 % 528 578 Kč Expobank 1,37 % 517 467 Kč Banka Creditas 0,80 % 510 120 Kč

500 000 Kč na pět let – nejlepší termínované vklady Banka, záložna Roční úroková sazba Přibližný stav na konci spoření (po zdanění) Ney spořitelní družstvo 3,10 % 565 875 Kč Artesa, spořitelní družstvo 3,00 % 563 750 Kč J&T Banka 2,60 % 557 747 Kč Expobank 1,50 % 531 875 Kč Banka Creditas 1,20 % 525 500 Kč Poznámka pro všechny tabulky: U družstev Ney a Artesa je omezující pravidlo 1:10. U J&T Banky platí, že je třeba v bance investovat či mít uloženo alespoň jeden milion korun, pak lze na termínovaný vklad přidávat další peníze minimálně ve výši 100 tisíc korun. Pokud stejná banka či kampelička nabízí víc variant (s připsáním úroků průběžně nebo až na konci vkladu), zařadili jsme jenom tu s vyšším výnosem. Výpočet naspořené částky jsme čerpali z webu Finparáda.cz.

