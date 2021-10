Inflace vyskočila k 5 %. A ještě poroste, čekají ekonomové

Ceny v Česku dál rychle rostou. Meziroční inflace v září vyskočila na 4,9 %, hlásí Český statistický úřad. To je o 0,8 procentního bodu víc než v srpnu, kdy dosáhla 4,1 %.

„Meziroční růst cen byl zaznamenán ve většině sledovaných položek. Zvýšily se náklady na vlastní bydlení, dále zdražily například pohonné hmoty, tabák, automobily, oděvy, stravování v restauracích i nábytek do domácnosti,“ říká Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Tempo růstu meziměsíční inflace zpomalilo. V září ceny vyrostly oproti srpnu o 0,2 %. V srpnu byl meziměsíční růst 0,7 %, v červenci dokonce rovné procento.

Meziměsíčně výrazně stouply třeba ceny elektřiny o 1,1 %, oděvy zdražily o 3 % a obuv o 2,9 %. Ceny tabákových výrobků zdražily o 2,3 %, dál rostly třeba i ceny automobilů (o 1,3 %). Z potravin byly meziměsíčně vyšší ceny olejů a tuků o 1,6 % a cukru o 6,5 %. Naopak třeba ceny zeleniny meziměsíčně klesly o 4,2 %, z toho ceny brambor o 14,5 %, klesla třeba i cena vepřového masa (-4,8 %), drůbeže (-3,3 %) nebo vajec (-7,7 %).

Meziroční inflaci směrem vzhůru postrčily nejvíce vyšší ceny bydlení a dopravy. Například ceny nájemného z bytu rostly o 3,3 %. Náklady vlastnického bydlení vzrostly meziročně podle statistiků o 10,3 % zejména v důsledku růstu cen stavebních materiálů a cen nových bytů, v menší míře i růstu cen stavebních prací. Naopak ceny energií, které nyní domácnostem začínají výrazně růst, v září podle statistiků ještě meziročně klesly, a to konkrétně o 2,3 % u elektřiny a o 4,7 % u zemního plynu.

„Ceny energií mají váhu ve spotřebním koši necelých 10 %, růst jejich cen o 10 % tak zvýší celkovou inflaci o necelý jeden procentní bod. To je však pouze přímý dopad, který nebere v potaz, že řada firem bude chtít, resp. muset, růst cen nákladů spojených s energiemi přenést alespoň částečně na spotřebitele. Inflace se tak do konce letošního roku patrně podívá k 6% hranici,“ říká Jakub Seidler, hlavním ekonom České bankovní asociace.

Ceny automobilů byly meziročně vyšší o 6 %, ceny pohonných hmot a olejů o 20,4 %. Tabákové výrobky zdražily za poslední rok podle statistiků o 12,3 %, oděvy a obuv zhruba o desetinu. Ceny polotučného trvanlivého mléka stouply o 7,3 %, olejů a tuků o 14 % a zeleniny o 6,9 %. Zvýšily se také ceny stravovacích služeb – meziročně o 5,5 %.

Zdroj: Jakub Seidler, ekonom ČBA

„Ve prospěch růstu spotřebitelských cen stále hovoří oživující spotřeba domácností, utahující se trh práce a omezená nabídka v některých oblastech, které jsou postižené zpožděnými dodávkami do výroby. Stále zůstává nezodpovězenou otázkou, jaká část současných cenových pohybů je pouze přechodného charakteru a souvisí s krátkodobým cenovým přizpůsobením po pandemii. Podobnou otázku si kladou v mnoha dalších zemích,“ říká Michal Brožka, ekonom Komerční banky.

„Očekáváme, že tempo zdražování bude ve zbytku roku slábnout. Nicméně i tak meziroční míra inflace vzroste do konce roku na 5,5 %. Pokud by zdražování neoslabilo, pak půjde snadno nad 6 %. Připomeňme, že takto rychlá byla inflace v ČR naposledy v roce 2008, kdy dosahovala na 7,5 %. To ovšem tehdy odráželo změny DPH a rostoucí ceny ropy, takže šlo o jiné důvody než nyní,“ dodává Brožka.

Ceny v Česku teď rostou nad průměrem zemí Evropské unie. Meziroční inflace podle metodiky Eurostatu v Česku podle předběžných výpočtů v září dělala rovná čtyři procenta. Eurozóna je na 3,4 %, ale sousední Německo (4,1 %) a Polsko (5,1 %) jsou nad námi.

S vysokou inflací se snaží bojovat Česká národní banka, která výrazně zvedá úrokové sazby. Mělo by to postupně přibrzdit spotřebu a snížit tak inflační tlaky.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.