Nemoc, půjčka, dluh. Zachrání si střechu nad hlavou?

„Stydím se za to, že jsme se do toho dostali. Rozhodně nechci, aby dluhy odnesly naše holky,“ začíná vyprávět svůj příběh Pavlína Machatá v šestém dílu série Krotitelé dluhů. S manželem a dvěma dcerami žije v Bílém Kostele nad Nisou. Dnes zcela jinak než před šesti lety. Po narození dcery Terezky vážně onemocněla. Nejdřív zvětšený podvěsek mozkový, pak se přidalo selhání srdce. Půl roku v nemocnici bojovala o život. Lékaři jejího muže Františka dokonce vybízeli, ať dcery pomalu připravuje na její odchod.

Nejtragičtější scénář se nenaplnil, ale zdravotní stav paní Machaté je i dneska velmi komplikovaný. Denně polyká desítky léků, které způsobují otoky a nadváhu. Jsou chvíle, kdy se sama ani neotočí v posteli. Už dlouho nezvládne sejít ze schodů, omdlívá při sprchování, klepe se, trápí ji křeče, kdykoliv může upadnout na zem, udeřit se, zůstat ležet… Nemoc se nedá vyléčit a do budoucna se bude jen zhoršovat.

Nejistý příjem a vysoké splátky

„Zhruba každých třicet až čtyřicet minut se na ni chodím koukat, jestli je v pořádku. Máme na sebe telefonní spojení, takže mě jenom prozvoní nebo v aplikaci zmáčkne tlačítko. Kdyby dostala záchvat, abych byl hned po ruce,“ přibližuje každodenní realitu manžel František, kterému doktoři kladli na srdce, aby ženu nenechával samotnou. Zkušený obráběč strojů musel odejít ze zaměstnání, aby se stal v podstatě ošetřovatelem na plný úvazek.

Oboru se nevzdal. Na leasing nakoupil stroje a pustil se do podnikání. Péče o nemocnou ženu mu ovšem zabírá hodně času a provoz firmy je tím omezen. František někdy celé dny neotevře dveře dílny, protože vozí ženu na kontroly a vyřizuje řadu povinností. V řeči financí jde o nebezpečně nestabilní příjem, který se v jednotlivých měsících liší až o desítky tisíc korun. Podrobná analýza finanční expertky Pavlíny Vysloužilové ukázala, že v druhém pololetí loňského roku se měsíční výdělky pana Machatého pohybovaly od sedmi tisíc po devadesát tisíc korun. Spolu s invalidním důchodem, příspěvkem na péči, výživným na dceru a drobným příjmem paní Machaté z chráněné dílny tvoří Františkovo podnikání velmi nejistý základ rodinných příjmů.

A pak jsou tu dluhy u bank i nebankovních společností ve výši čtyř milionů korun se souhrnnými měsíčními splátkami 52 tisíc!

Krotitelé dluhů Třináct příběhů lidí, kteří žijou na dluh. Pátá řada cyklu Krotitelé dluhů přináší řešení jejich svízelné situace. Dostanou se za pomoci finančních poradců z Partners z dluhové pasti? Odpovědi přinášejí díly, které vysílá ČT1 každé pondělí ve 21.50.

Každý měsíc minus patnáct

Ještě před svatbou si pan Machatý půjčil peníze na rekonstrukci domu, potom na pracovní stroje, následně na jejich opravu. Dlouho trvalo, než stát jeho ženě přiznal invalidní důchod a další dávky. Mezitím se roztočil koloběh půjček, splátek a dalších půjček. V celkovém součtu to dělá deset dlužných závazků, přičemž většina z nich vznikla v posledních šesti letech.

První analýza v pořadu ukázala, že s příjmy zhruba 72 tisíc končí rodina každý měsíc v mínusu čtyři tisíce korun. „Měsíční splátky ve výši 52 tisíc jsou opravdu velmi vysoké, ale díky podrobnému rozboru jsem byla velmi mile překvapena, že pan Machatý příjmy má, a vidím zde i reálnou možnost řešení,“ těšila se z výsledné bilance Pavlína Vysloužilová. „Kdyby neměli tak nevýhodné úvěry, mohli by z příjmu i poměrně solidně vyžít a tvořit rezervy,“ zhodnotila druhá z poradkyň tohoto dílu Tereza Ševčíková zastupující Asociaci občanských poraden. Prvotní nadšení obou však zkrotil další rozbor, v němž už rozvaha nevycházela tak dobře. Machatí zapomněli započítat další výdaje, splátky a pojistky. Výsledek? 15 tisíc v minusu!

Úvěr na IČO

Manželé se v minulosti pokusili vytlouct klín klínem. Respektive lepit několik menších úvěrů jedním dvoumilionovým od nebankovní společnosti. Sice si díky němu snížili měsíční splátky, zároveň se ale dostali do velmi nebezpečné situace. Jde o úvěr uzavřený jako podnikatelský na IČO. Na pana Machatého se tedy nevztahuje ochrana zákona o spotřebitelském úvěru. Podle právničky Lucie Martin Nešporové obsahuje smlouva takové sankce, že by ji svým klientům nikdy nedovolila podepsat. Cílem podobných závazků je totiž dlužníky finančně vyčerpat a následně získat jejich majetek.

Pavlína Vysloužilová Zdroj: Partners Absolventka Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Finanční poradenství dělá přes 12 let. Její doménou jsou investice, hypotéky, životní a neživotní pojištění, produkty pro firmy. Vede pod hlavičkou Partners rodinnou kancelář, která lidem pomáhá snižovat výdaje, zhodnotit stávající i budoucí majetek a řešit mimořádné finanční situace. Volný čas věnuje rodině, přátelům a sportům všeho druhu.

Manželé smlouvu dopodrobna nikdy nepročítali a ani nad ní nepřemýšleli, přiznává na kamery pan Machatý. Sjednali ji na dobu 25 let s měsíční splátkou necelých 26 tisíc. Je nemilosrdná. Machatí v ní ručí svým domem, o který tak můžou snadno přijít. Stačí se se splátkou opozdit o jediný den.

Jak z krize ven?

Živobytí, splátky dluhů a další platby stojí rodinu 94 tisíc korun měsíčně. Pokud by všechno zůstalo ve stejných kolejích, pan Machatý by musel každý měsíc vydělat alespoň 67 tisíc korun. Vzhledem k nutnosti pečovat o nemocnou manželku v podstatě nereálná představa.

Poradkyně proto přišly ve spolupráci s realitním makléřem s daleko efektivnějším řešením. Prodá se více než polovina pozemku, který rodina vlastní, splatí se nejproblematičtější úvěr s leasingem na auto a celkové splátky klesnou téměř na polovinu. Rázem se rodina dostane do plusu 14,5 tisíce měsíčně. Pokud by si navíc paní Machatá platila profesionální pečovatelku, její manžel by mohl pravidelněji pracovat a stabilizovat svůj příjem. Peníze navíc by šly do rezervy, která by pokryla případné opravy a další potřeby v budoucnu. Zkrátka už žádné další úvěry.

Zdroj: ČT

Postavit se na nohy

Nabízí se otázka, jestli by se manželé z dluhové propasti dostali i bez prodeje části zahrady. „Mohli využít insolvenci, ale pak by přišli o veškerý majetek a střechu nad hlavou. Naším cílem bylo najít dlouhodobé řešení, které jim pomůže postavit se znovu na nohy,“ vysvětluje Pavlína Vysloužilová. „Vždy je náročné člověku sdělit, že může ze dne na den přijít o všechno, co v životě budoval. O to víc, když víte, že jakékoliv rozrušení může dotyčnému přivodit zdravotní komplikace, tak jako u paní Machaté.“

O to cennější je výsledek. „Machatí jsou velcí bojovníci, k situaci se postavili čelem a hledají řešení. Vše, co jsme jim poradili, udělali, ba i něco navíc. Komunikují, dodali veškeré podklady, které jsme potřebovali, a ve všem byli upřímní,“ uzavírá poradkyně.

Michala Bradová Další články autora.