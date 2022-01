Kolik vydělal váš penzijní fond? Inflaci překonali jen odvážní

Zdroj: KB Penzijní společnost

odpovídá Miroslav Gajzler, člen představenstva KB Penzijní společnosti

Proč se výnosy konzervativních fondů v roce 2021 propadly do minusu, když v Česku začaly růst úrokové sazby?

Konzervativní fondy investují prostředky částečně v rámci peněžního trhu (lze si to představit jako spořicí účty či termínované vklady – poznámka redakce) a částečně do dluhopisů. Zatímco peněžní trh může nárůst tržních úrokových sazeb do výnosů konzervativního fondu přenést snadno, v případě dluhopisů je to složitější.

Obecně je mechanismus vlastně jednoduchý, vyšší výnos fondu může být dosažen teprve až fond svoje prostředky do investic s těmito výnosy vloží, naopak s výnosem investic, které fond už drží, se nic nestane, naopak jejich cena poklesne. Prakticky tedy ta část prostředků fondu, která je ukládána na peněžním trhu, například do dvoutýdenního depozita, zvýší výnos fondu nejpozději do dvou týdnů, zatímco ta část prostředků fondu, která byla vložena do dluhopisů se splatností dva roky, svůj výnos nezmění další dva roky. Právě naopak, tržní ocenění těchto dluhopisů poklesne tím více, čím je delší doba do jejich splacení.

Dopad zvýšení úrokových sazeb na výnos konzervativních fondů je tedy kombinací nových vyšších výnosů a současně poklesu ocenění předchozích dlouhodobějších investic. Celkový dopad zvýšení úrokových sazeb na výnos fondu tedy záleží především na době do splatnosti jednotlivých investic v okamžiku zvýšení sazeb. Většina konzervativních fondů má průměrnou dobu splatnosti delší než jeden rok, proto krátkodobé negativní efekty u většiny z nich převážily. Například KB Peněžní účastnický fond ale dosáhl kladného zhodnocení, protože jeho prostředky jsou cíleně investovány především do velmi krátkodobých nástrojů.

Jaký vývoj u výnosů konzervativních fondů očekáváte v roce 2022?

Bude především záležet na dalším směřování monetární politiky ČNB, která se od podzimu rázně vydala do boje s inflací. Trh v tuto chvíli ještě s dalším zvýšením sazeb počítá, takže jde spíše o to, zda svými rozhodnutím ČNB trh znovu překvapí, nebo nikoliv. Obecně se ale dá říct, že rok 2022 by měl být pro konzervativní fondy o poznání lepší, postupně totiž začne převládat právě ten pozitivní efekt z investic s vyšším výnosem oproti negativnímu efektu ocenění investic, do kterých fondy investovaly ještě před růstem sazeb.