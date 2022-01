Nejlepší a nejhorší podílové fondy roku. Výsledky 2021

Průměrný český investor do podílových fondů si loni připsal víc než sedm procent, v roce 2020 to bylo necelých šest. Ukazuje to Index českého investora CII750, sestavovaný analytiky společností Fincentrum & Swiss Life Select a Thomson Reuters podle informací ze 750 fondů kolektivního investování, které jsou na tuzemském trhu běžně dostupné. Při výpočtu sledují nejen výnosnost fondů, ale i jejich váhy v celkovém investičním portfoliu v Česku.

„V žebříčku úspěšnosti retailových fondů suverénně dominovaly fondy zaměřené na energie, především ropu a zemní plyn. Korunovým investorům nabídly výkonnost pohybující se převážně nad 30 procent,“ říká Richard Bechník, hlavní analytik Fincentrum & Swiss Life Select. Připomíná, že v roce 2020 byly na prvním místě technologie, které profitovaly především z plošných lockdownů ekonomik.

Naopak nejhorší výkonnost za celý rok měly podle indexu fondy zaměřené na asijské akcie (především čínské) nebo Latinskou Ameriku, které se propadly do ztrát přesahujících až 20 procent. Čínské akcie se potýkají s odlivem investorů kvůli hrozbě striktní regulace ze strany čínské vlády. V rámci asijských rozvíjejících se trhů pak tvořila výjimku Indie, která se oklepala z těžkých covidových dopadů, což se promítlo i do slušných zisků fondů.

Lepší výsledky předvedly akciové fondy, naopak dluhopisové fondy v průměru ztratily více jak dvě procenta. „Naštěstí se také přizpůsobilo chování velké části investorů, když v průběhu roku opouštěli dluhopisové fondy ve prospěch akciových a nemovitostních fondů,“ říká Bechník.

Pět nejvýkonnějších fondů roku 2021 Schroder ISF Global Energy A Acc 49,92 % BNPP Aqua Cap C RH CZK 38,28 % NN (L) Global Sustainable Equity (CZK Hed) 35,26 % Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-CZK) 33,81 % HSBC GIF Economic Scale US Equity AC USD 33,03 % Jde o roční výkonnost přepočtenou do české koruny. Zdroj: Swiss Life Select a Thomson Reuters

Pět nejméně výkonných fondů roku 2021 Templeton China A (acc) USD -20,85 % HSBC GIF Chinese Equity AD USD -19,34 % Trendbond -17,24 % Franklin Biotechnology Discovery A (acc) USD -15,87 % BGF Latin American A2 USD -14,02 % Jde o roční výkonnost přepočtenou do české koruny. Zdroj: Swiss Life Select a Thomson Reuters

Z dluhopisových fondů se nejvíc dařilo těm, které se soustředí na státní dluhopisy rozvíjejících se zemí či vysoko rizikové dluhopisy. Fondy zaměřené na český peněžní trh a české státní dluhopisy se podle autorů indexu ocitly ve dvojí situaci: fondy s českými státními dluhopisy převážně výrazně ztrácely, zatímco fondy peněžního trhu začaly postupně zlepšovat výkonnost díky rostoucím úrokovým sazbám.

Co čekat od roku 2022? „Při výhledu musíme být opět opatrní, neboť můžeme být svědky dalších sektorových rotací. Jinými slovy vstupovat nyní do energií již nemusí přinést takové zhodnocení, v nadcházejícím roce bude příležitost pro jiné sektory,“ zdůrazňuje Bechník.

„Z toho pohledu mohou sehrát užitečnou úlohu vybrané fondy fondů, globální fondy či aktivní fondy poskládané z ETF investičních nástrojů. Rozhodně bych neopomíjel oblast udržitelných investic ESG (environmental, social a corporate governance). U dluhopisových fondů pak mohou být nadále atraktivní jak ty peněžní, tak již i ty s českými státními dluhopisy. To bude platit tím spíše, čím více se přiblížíme vrcholu českých sazeb, respektive nebudeme čelit jejich neočekávatelným skokům vzhůru,“ myslí si Bechník.

Určitý vliv na investice měl i úrokový a měnový vývoj. Investorům držícím fondy zajištěné do české koruny udělalo radost zvedání českých úrokových sazeb, které vylepšovalo celkovou výkonnost. Fondy eurových investic zajištěných do české koruny zvýhodňoval nejen růst českých sazeb, ale i zhodnocování české koruny vůči euru.

Partners index podílových fondů Partners index podílových fondů sleduje víc jak 150 fondů s aktivy klientů v celkové výši několik set miliard korun. Jde o fondy denominované v české koruně, a tedy převážně distribuované a nabízené v Česku. Vedle pohledu na všechny grafy současně si můžete zvolit, že chcete ukázat jenom některé. Zdroj: peníze.cz Akcie hlavní trhy Akcie speciality Dluhopisy Dluhopisy rizikové Smíšené strategie

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.