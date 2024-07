Podílovým fondům se daří. Evropské akcie ale dostaly tvrdou ránu

Centrální banky snižují sazby, inlface nezlobí a informační technologie dělají zázraky. Investoři jsou tedy plni optimismu a ženou ceny akcií nahoru. Jen evropské akcie zažily výprask. Výsledky voleb do Evropského parlamentu otřásly důvěrou v to, jak se firmám na starém kontinentu bude dařit. Největší propad hlásí Francie.

Česká národní banka držela v červnu ekonomy a investory do poslední chvíle v napětí. Analytici vesměs tipovali, že ze dvou možností, jak snížit dvoutýdenní repo sazbu, si bankéři vyberou tu opatrnější. Že základní sazba klesne o čtvrt procentního bodu. Členové bankovní rady ale vesměs opakovali, že šance jsou padesát na padesát.

Nakonec si bankéři proti očekávání vybrali rychlejší sestup. Při rozhodování je motivoval opětovný pokles meziroční inflace na 2,6 procenta, což je v rámci cílového rozpětí, tak vcelku pomalý růst HDP, ten je jen tři desetinky procenta nad nulou.

Základní sazba ČNB tedy klesla o dalšího půl bodu na už na přijatelnějších 4,75 procenta. Jen připomínám, že ještě v prosinci byla základní sazba 7 procent.

K prvnímu snížení sazeb od roku 2019 přistoupila i Evropská centrální banka, která ubrala čtvrt procentního bodu ze čtyřprocentní sazby.

Akciovým investorům piřnesly už dřív dobrou náladu nadprůměrné výsledky firem a bankéři jim ji svou razancí prodloužili. Potěšil je i vývoj inflace. A tak například americký index S&P 500 přidal za červen zase významných 3,5 procenta. Připomínám, že v květnu letěl nahoru o 4,8 procenta. To ukazuje, jak obrovskou důvěru mají lidi v americké akcie, zejména v technologické firmy, které jsou v posledním roce tahounem indexu.

V červnu například akcie Microsoftu přidaly dalších 8 procent nahoru a akcie výrobce čipů Nvidia vyskočily o víc než 10 procent. Od počátku roku Nvidia přidala 150 procent.

Někdo ale přece jenom na konci června měl proč smutnit. Lidé, kteří investují do evropských akcií, Ty nejenže nerostly, ale celkově dokonce ztratily 1,8 procenta; proti Americe je to dost tristní výsledek.

Korekce cen evropských akcií souvisí s výsledky voleb do Evropského parlamentu, kde překvapivě silnější pozici získaly nacionalistické strany. To může ovlivnit nejen zelené směřování Evropy, ale obecně komplikovat jednání na evropské úrovni.

Nejhůř dopadly eurovolby ve Francii, jejich výsledek vedl k vyhlášení předčasných voleb do parlamentu a otřesům, přičemž nikdo nedokáže domyslet, k čemu konkrétně tamější politický vývoj povede. Není div, že francouzský akciový index CAC 40 ztratil za poslední měsíc skoro 9 procent své hodnoty.

Partners indexy akciových fondů PIF-AK

fondy investující do akcií vyspělých zemí PIF-SPEC

fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.) červen 2024 2,2 % 2,7 % od začátku roku 11,0 % 10,8 % poslední rok 18,9 % 21,8 % poslední 3 roky 21,6 % 17,2 % posledních 5 let 56,2 % 41,6 % posledních 10 let 95,9 % 55,9 % počet fondů 38 14

Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v Česku (index PIF-AK) se pohybovala v červnu okolo 2,2 procenta. Za posledních 12 měsíců jsou investoři v plusu v průměru 18,9 procenta.

Skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory, (tedy index PIF SPEC) vykázala v červnu zhodnocení 2,7 procenta meziročně jsou o 21,8 procent výš. Tato skupina je ale nehomogenní, nacházejí se v ní speciální fondy, které mají značně odlišné strategie i výsledky.

Partners indexy dluhopisových fondů PIF-DLUH

fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy PIF-HY

fondy nvestující do rizikových a spekulativních dluhopisů červen 2024 0,7 % 0,6 % od začátku roku 1,4 % 2,7 % poslední rok 6,4 % 10,3 % poslední 3 roky 5,9 % 5,7 % posledních 5 let 7,1 % 13,2 % posledních 10 let 9,0 % 23,8 % počet fondů 17 22

Když v červnu Česká národní banka letos už počtvrté snížila sazbu o 0,5 procentního bodu, výrazně tím uvolnila ruce firmám a domácnostem; s nižším úrokem si můžou levněji půjčovat kapitál. Po čtyřech letech se základní sazba dostává dokonce pod úroveň krátkodobých úroků v USA.

Dlouhodobé výnosy dluhopisů v červnu klesaly. Důvodem jsou nejen kroky centrální banky, ale i nižší inflace. Dluhopisovým fondům pokles výnosů pomohl, jenže v porovnání se začátkem roku jsou výnosy pořád výš. To sice maže část běžného výnosu dluhopisů, ale zas to umožňuje investorům nastoupit do dluhopisových fondů za lepších podmínek.

Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů (index PIF-DLUH) za poslední měsíc bylo 0,7 procenta. Za posledních 12 měsíců jsou konzervativní fondy o 6,4 procenta výše. Fondy rizikových dluhopisů (index PIF-HY) v souladu s poklesem bezrizikových výnosů a pozitivní náladou na akciových trzích, a tedy nižšími rizikovými přirážkami přidaly 0,6 procenta. Meziročně jsou výš o 10,3 procenta.

Partners index smíšených fondů – PIF-MIX květen 2024 1,4 % od začátku roku 5,2 % poslední rok 10,9 % poslední 3 roky 8,8 % posledních 5 let 20,0 % posledních 10 let 28,1 % počet fondů 48

Smíšené fondy (index PIF-MIX) rostly v souladu s dluhopisy a akciemi a svým zákazníkům v červnu připsaly kladné zhodnocení. Meziměsíčně to bylo 1,4 procenta a meziročně jsou 10,9 procenta v zisku.

Martin Mašát Portfoliomanažer v Partners investiční společnosti. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Institut ekonomických studií při Univerzitě Karlově. Je držitelem prestižního mezinárodního titulu CFA (Chartered Financial Analyst).... Další články autora.

